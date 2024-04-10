前陣子來新竹中央市場快閃的「東湖涼糕哥」，大家有吃過嗎?
小米早上8點多就來到，沒想到已經排了長長的人龍
老闆游勝綸曾在東湖市場裸上身賣涼糕而爆紅，被封為東湖涼糕哥~
2022年為了專心照顧癌末的媽媽，曾暫停擺攤半年多的時間。
因為親身感受病患及家屬的辛苦，他也曾到中央市場免費發送自己做的珊瑚糕給病友吃，很有愛心
他販售的涼糕跟市面上常見的不一樣，是使用珊瑚草做的，又被稱為珊瑚糕
含有豐富的膠原蛋白，以及多種礦物質、維生素，而且低熱量
還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。
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👉東湖涼糕哥位置
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想要購買的朋友要留意游勝綸 Vic粉絲專頁，前一天會公告明日的擺攤地點。
真的有夠誇張，排隊排超長！
3/2小米和小結巴一大早8點多就來排隊了，不過涼糕哥遲到了，原定8點開攤，大概9點才出現
我們在寒風中排隊，就是為了跟大家分享美食
👉東湖涼糕哥環境介紹
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到達攤位後，涼糕哥拿著刮板分割不同口味的涼糕，動作熟練流利
這天提供的涼糕口味有原味、桂花、黑糖、杏仁，搭配芋頭、雪蓮子、紅豆、地瓜、花豆等內餡。
水果涼糕很受小朋友歡迎，有原味、百香果、草莓、黑糖4種口味
👉東湖涼糕哥菜單目錄搶先看
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涼糕(珊瑚糕)一斤280元，今天買的這一盒大概400元~
有人覺得貴，不過小米覺得因為一次都買很多條，一條不到100元的價格，貴不貴就自行判斷啦
他販售的涼糕跟市面上常見的不一樣，是使用珊瑚草做的，又被稱為珊瑚糕。
含有豐富的膠原蛋白，以及多種礦物質、維生素，而且低熱量
PS. 每一種口味可以選一條或半條，小米買的是各半條，可以多吃不同口味XD
👉東湖涼糕哥用餐心得分享
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涼糕內餡很多，每一口都可以吃到滿滿內餡，喜歡吃涼糕的朋友不能錯過
小盒的水果涼糕100元。
開動之前當然要擺盤一下，來點儀式感
再用竹籤串起來還挺好拍的 XD
涼糕口感有Q不黏牙，帶點嚼勁~
黑糖口味的涼糕越嚼越有黑糖甜香，搭配綿密又有顆粒感的地瓜內餡，放在美美的盤子，泡杯熱茶，就是偽貴族的午茶享受喔
原味涼糕有淡淡的甜香，搭配綿密帶顆粒感的綠豆餡，屬於清爽不太甜的口味。
杏仁控可以試試杏仁口味的涼糕，有杏仁的香氣、但不會太重，跟甜香的紅豆餡還挺搭的
黑糖涼糕搭配綠豆餡也挺不錯的~
這是小米最愛的，桂花涼糕搭配芋泥內餡，桂花涼糕有淡淡的香氣，有顆粒感的芋泥甜而不膩，加上熱茶就是貴婦級的享受喔
小朋友會很喜歡的水果涼糕，有原味、百香果、草莓、黑糖4種口味。
軟Q帶嚼勁的口感，有點像在吃口香糖，不過比口香糖健康多了
原味有點像小時候喝香蕉糖水的味道~
個人最喜歡黑糖和草莓喔
以上是我們的心得分享，東湖涼糕哥所製作的涼糕的確是料多好吃，至於價格貴不貴就見仁見智
想要吃涼糕的朋友，記得關注游勝綸粉絲團並提早去排隊啦。
👉東湖涼糕哥營業時間地址
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🌟店家資訊：東湖涼糕哥
🏠地址：每日行程不固定，詳情請見粉專公告
⏰營業時間：早上8:00-賣完為止
粉絲團：游勝綸 Vic
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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