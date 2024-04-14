ABV日式居酒館一直是小米的愛店，從開業以來回訪多次~

和洋兼併的歐式居酒屋氛圍，加上傳統日式料理與300種以上世界各國的精釀啤酒，讓我們吃得過癮也喝得開心

還有少見的日本精釀啤酒及日本關西風為主軸的居酒料理，包含烤物、大阪燒、廣島燒、門司燒與經典鍋物料理，尤其全台唯一的稻草燒絕對必點的

這次小米回訪是享用新菜色來分享給大家，到底還有那些驚喜呢？

就跟著小米一起來看看吧。

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👉ABV日式居酒館-新竹關新店位置及停車方式

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ABV日式居酒館位於關新路靠近新莊火車站，就在梁社漢排骨旁，開車的朋友的建議停在附近停車場。

不過提醒一下要喝酒的朋友記得坐計程車或朋友的車來，才能夠盡情暢飲啦！

👉ABV日式居酒館-新竹關新店環境介紹

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店內以木質裝潢為主，搭配牆上浮世繪、京都麥酒的圖畫與歐洲壁燈等裝飾，充滿”和洋兼併”的歐式居酒屋氛圍

座位以四人桌為主，人多可以合併桌子，所以人多人少來聚餐都不是問題。

坐在高腳椅上，自在悠閒的喝著啤酒、跟好友談天說地，真的非常的不錯！

一個人前來可以坐在吧台的位置，一邊用餐、一邊隔著玻璃欣賞師傅精彩的廚藝，兼具視覺與味覺的雙重享受~

👉ABV日式居酒館-稻草燒介紹

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每次來必點這道復刻日本江戶時期的料理『稻草燒』

稻草燒是以稻草取代柴起火，將處理好的新鮮魚肉串叉或放在烤網上，以稻火燻燒至表面金黃微焦，內部仍是半生狀態

這道料理非常考驗師傅烤功，只要稍微過熟或是焦了可就會浪費美味的食材。

燻燒時巨大的火焰竄起光看就非常震撼，大火燻燒不僅可以將油脂鎖在魚肉裡，魚香味與煙燻味結合，讓人品嚐時可以有多層次的享受

最後再由稻草的餘煙置入煙燻風味~

切開時可以看到內部仍是半生狀態，肉質特別軟嫩鮮甜，讓人一吃難忘

👉ABV日式居酒館-精釀啤酒介紹

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店裡還有超大的冰箱藏著超過300種以上的精釀啤酒，每週也會更換30~40種啤酒，在冰櫃裡面裝著各式精釀啤酒，真的是非常的壯觀！

說真的應該只要想得到的牌子幾乎都可以找得到

<<喝酒不開車，飲酒過量有害健康>>

餐廳內設置兩台電視，提供最新運動賽事轉播，下班後來看球賽，喝著啤酒、享用美食，可以忘卻生活上的煩惱~

此外他們的藏酒不只世界各國啤酒，也有許多的日本精釀啤酒，來自日本北海道、東京、靜岡、岡山及關崎等，看來是把整個日本的啤酒都搬到台灣來了吧 XD

如果第一次前來的朋友，對於精釀啤酒不是太了解的話，可以詢問現場的人員都可以協助進行介紹，主要會詢問喜歡什麼樣的口味，要輕重口味還是苦甜酸等。

這座到底是什麼呢？可是厲害了！

全世界就ABV有，全台所有分店各有一座，還有一座在新加坡，但也是跟ABV購買的，因為是ABV自製的專屬瓶蓋機

來到ABV可不只是喝酒配菜，還可以把喝過的精釀啤酒瓶蓋壓平進行收集，旁邊還有卡片可以貼起來，寫上日期、品牌及風味等，這種趣味的蒐集，是相當特別的回憶

👉ABV餐飲集團2024年酬賓活動

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凡消費滿 2000元，即可獲得12張一套 ABV特色名信片。

每張明信片憑郵戳，可前往ABV Bar & Kitchen 餐飲集團旗下任一餐廳兌換指定啤酒乙瓶。

您可以將心裡的話，透過明信片的方式，傳遞給身邊每個親愛的好朋友，把您的幸福分享給大家

👉ABV日式居酒館-新竹關新店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點包含日本各州各城市經典名菜，有烤物、大阪燒、廣島燒、門司燒與經典鍋物料理，尤其全台唯一的稻草燒絕對必點的

PS. 大家仔細看，每一道菜皆有建議搭配的啤酒品名給客人參考。

鐵板料理有大阪燒、廣島燒、門司燒等多種選擇，不只是喝酒的好搭檔，也是飽足感十足的料理啊

超級多日本居酒屋的經典料理，來到ABV可以盡情享用~

除了單點外，有選擇障礙的朋友沒關係，可以點個分享餐來做搭配囉

👉ABV日式居酒館-新竹關新店用餐心得分享

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來開動吧！

每次總要叫上一桌，跟好友相聚享用美食、美酒就是爽

而且店家不定期會新增菜色，讓客人每次來都有不同的新鮮感。

奶油醬油炒蘆筍(280元)，奶油、醬油兩種醬汁與蘆筍等食材結合，食材經過大火快炒後香氣特別濃郁~

蘆筍爽脆帶有鹹甜的風味很涮嘴，加上干貝、菇類等配料，也是很棒的下酒菜喔！

梅肉醬牛肉沙拉(380元)，醬汁非一般常見的和風醬，而是主廚將南高梅製成梅肉醬，混合塔塔醬及美乃滋調製而成。

梅肉醬酸甜的滋味讓牛肉風味更加鮮甜，搭配各式爽脆生菜，是很棒的開胃菜

塩川風味雞皮內臟(260元)將雞皮、雞心等雞內臟加上醬油、味噌等調味料熬煮，最後撒上七味粉。

雞皮很Q、雞心吃起來沒有雞腥味，鹹鹹甜甜的是很棒的下酒菜~

每次來必點這道復刻日本江戶時期的料理『稻草燒』，魚種依當日食材為主，今天吃到的是青魽稻草燒(420元)。

以稻火燻燒至表面金黃微焦，內部仍是半生狀態，外觀看起來挺像牛排的 XD

煙燻香氣十足，讓我們胃口大開

經過稻火高溫燻烤後，肉質更加鮮甜軟嫩，有入口即化的口感，不論是單吃或沾上醬汁一起吃都很棒

不敢吃生魚片的朋友也可以嚐到生魚片的鮮美滋味~

新品名古屋風炸豬排串(260元)，平常吃到的炸豬排都是片狀的，切成塊狀串起來還挺特別的耶！

一口咬下外皮酥脆，肉質醃製入味，軟嫩有彈牙口感，搭配特調醬汁甜甜的很解膩

這時候當然要喝上精釀啤酒才過癮，除了世界各國精釀啤酒，也有許多日本各地的精釀啤酒，有各種口味特色，老饕或不常喝酒的女士們都可以找到自己喜歡的啤酒

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

今天我們嚐到3支不同的啤酒，從左至右是富樂園 芒果白啤酒、九十九里海洋啤酒越光米啤酒和琳德曼 自然發酵蘋果啤酒。

對於不愛喝酒的小彤來說，推薦琳德曼-自然發酵蘋果啤酒，帶有香檳、蘋果等風味，清爽甘甜不苦澀喔

富樂園芒果白啤酒屬於偏甜的風味，酒精濃度不高，有微醺的感覺。

九十九里海洋啤酒越光米啤酒屬於清爽的口感，啤酒花的清新與越光米甜香，吃著炸物搭配這支啤酒很解膩喔！

Alice喜愛富樂園芒果白啤酒，她說甜甜的有戀愛的感覺

鱚魚天婦羅(320元)

鱚魚是日本沿岸常見的魚種，肉質細緻又甜美，加上薄薄的麵衣和天婦羅醬汁，小米很推薦喔

加上地瓜、芋頭、茄子天婦羅，讓人一口接一口吃不停~

來到這邊不用擔心吃不飽，這裡有許多廣島燒、大阪燒、飯食等多種選擇

鮭魚親子釜飯(360元)有新鮮鮭魚製成的鮭魚鬆搭配鮭魚卵和玉子燒，鮭魚油脂流到飯上，讓米飯充滿油香，單吃白飯就很美味喔。

甜甜的鮭魚鬆和爆漿的鮭魚卵，很適合一家大小享用~

府中燒(360元)基底依序是麵皮、蔬菜、炒麵和雞蛋，最後刷上醬料、加上滿滿的絞肉。

大家可以像吃披薩一樣，切成塊狀後一起吃，脆脆的麵皮和鹹甜的炒麵，是大小朋友都會喜愛的菜色喔！

最後是道明寺櫻餅(240元)，外層是粉色年糕，包裹著紅豆沙餡，最後搭配鹽漬櫻花葉。

軟Q帶嚼勁的口感，加上甜甜的內餡，是屬於偏甜的口味，喜歡甜品的朋友可以嚐看看～

以上是我們的心得分享，ABV日式居酒館果然是小米的愛店，最新推出的新菜色讓小米很驚豔。

沙拉、開胃菜、炸物、府中燒等居酒料理很下酒，尤其全台唯一的稻草燒絕對必點的

👉ABV日式居酒館-新竹關新店營業時間地址

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🌟店家資訊：ABV日式居酒館-新竹關新店

🏠地址：新竹市東區關新路173號

☎電話：03 579 7760

⏰營業時間：16:00-02:00

粉絲團：ABV 日式居酒館-世界精釀啤酒＆日式居酒料理 – 新竹關新店

官方網站：ABV餐飲集團- 精釀啤酒餐廳餐酒館

IG：ABV 日式居酒館新竹關新店

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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