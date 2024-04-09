小檜溪重劃區越來越多大樓林立，當然少不了美食店家啦！！這間小溪.甘日 Creek Café & Bistro可是甘日洋食行的最新力作，挑高的樓中樓空間有著延伸的空間感，最特別的是門口竟然有一桌有樹的座位，給人一種在戶外用餐的氛圍感，木質桌椅更是充滿著溫度，挑高的空間也有綠色植栽點綴，與一店比這裡明顯寬敞座位數更多，不過這裡除了供應早午餐外，也有提供義大利麵、燉飯、披薩、甜點等，選擇相當多元，價位落在$100~$1280之間，不論吃早午餐、正餐、下午茶都可以，除了龍蝦義大利麵需要提前預訂外，其他都可以現場點餐唷！！

小溪.甘日 Creek Café & Bistro 在哪？

小溪.甘日 Creek Café & Bistro位於小檜溪重劃區內，在民光東路靠近民生路上，店後朝陽街上就有著收費停車場可以停放，機車的話附近就比較沒這麼便利，可以停到較遠些靠近中央街的民光東路上再走過來，門口以黑色低調的招牌為設計，經常路過真的都沒注意到

店內空間

店內空間相當寬敞，座位數相當多，整體明亮乾淨又舒適，樓中樓挑高的空間不會有壓迫感，搭配上綠色植栽點綴，木質調的桌椅給人清新舒適的氛圍感

入口處桌子中間種了一顆小樹，環繞在樹邊用餐，有種在戶外的氛圍感

二樓環境

二樓空間有2~4人桌外，也有6人桌的大桌，適合多人聚餐～

這裡採用掃碼點餐，點餐完餐點會送至桌邊，用完餐後再到櫃檯結帳即可

菜單MENU

菜單有早午餐、義大利麵、燉飯、披薩、甜點等，選擇相當多元，價位落在$100~$1280之間，平日也有提供商業午餐套餐，以上都會酌收10%服務費～

餐點

Creek平日限定商業午餐套餐

平日商業午餐限定是一份餐點+一份沙拉+一杯飲品，這樣只要360元～

義式烤蔬菜(溫)

烤蔬菜裡面有馬鈴薯、杏鮑菇、櫛瓜、紅椒、黃椒等蔬菜，份量不大，但很夠一個人吃，簡單撒上點胡椒鹽就非常美味

義式香煎雞腿排

裡面有歐式麵包、沙拉、煎雞腿排、太陽蛋、水果，這樣一份早午餐營養滿分，歐式麵包抹上奶油就很美味，煎雞腿排皮帶點脆度，切開來肉汁相當多，不過吃起來肉質稍微柴了些，沙拉相當清爽～

草莓司康

司康經過烘烤，切半後中間抹上草莓果醬、鮮奶油以及放上新鮮草莓，把握草莓季的尾巴，就是要來份草莓甜點啦！！司康吃起來蓬鬆，抹上草莓醬與鮮奶油吃起來不乾，酸甜酸甜，當飯後甜點挺不錯的

冰拿鐵/蘋果鳳梨汁

拿鐵喝起來相當順口，現打的蘋果鳳梨汁真的超推，酸甜好喝，小朋友也會很喜歡～

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