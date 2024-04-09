還沒規劃好放假要去哪玩嗎？本篇帶你用「創意生活、暢遊臺灣」的精神，體驗全台9大特色體驗遊程！觀光工廠的手作DIY體驗不僅有趣好玩，還兼具寓教於樂，不管大朋友小朋友都很適合～想安排輕鬆愉快的親子小旅行就看這篇吧！

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特色體驗手作DIY #1 台北｜郭元益糕餅博物館

「郭元益糕餅博物館」典藏台灣百年糕餅文化精髓，也是台灣最優質觀光工廠代表之一。館內陳列餅食世家一百多年來的歷史演變，更收藏傳統糕餅文化與婚嫁禮俗的文物，結合參觀、教學、推廣、實作、啟發等功能，讓遊客能更了解深厚的台灣餅食文化。

懷舊鳳梨酥DIY體驗

一直深受國內外觀光客喜愛的「懷舊鳳梨酥」手作體驗，旅客在專業師傅的帶領中，藉由獨家糕餅技法『敲、揉、壓、印』，親手揉製麵糰， 調合美味鳳梨酥酥皮，加上嚴選台南關廟鳳梨製作的内餡，完成一顆顆最好吃的手工鳳梨酥，最後再親手包裝成禮盒，體驗百分百的手作伴手禮。

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特色體驗手作DIY #2 新北｜琉傳天下琉星花園

「琉傳天下琉星花園」結合休閒、觀光，導入產業文化、設計與美感，推動藝術人文、推廣工藝文創精品，是親子活動、校外教學、好友聚會、企業團康、放鬆紓壓、美拍的好地方。台灣首家琉璃主題觀光創藝工廠，將琉璃藝術及園藝置入場域中，營造悠閒舒適、明亮繽紛、美觀之休閒空間，兼具創意、探索、歡樂與藝術，適合各年齡層的遊客參觀體驗。

噴砂燭杯DIY

除了獨一無二的噴砂燭杯DIY，還可以暢玩獨家新奇有趣的彈珠遊戲紓解壓力。來琉星花園細細品味，結合植物與美學文化的靜謐清幽～

特色體驗手作DIY #3 苗栗｜卓也小屋

位於苗栗三義鄉的卓也小屋渡假村，經過十年的打造，每一磚一瓦都用最在地最台式的台灣農家文化，栽培這片森林。在這裡你可以賞花、賞螢火蟲，體驗藍染的趣味。蜿蜒小徑旁的穀倉民宿、花草、創意隨性的料理，走進卓也小屋每一處都是驚喜，都是幸福！

藍染 DIY 體驗+創意蔬食套餐組(單人)

傳承千年的古藝技術，每一張布染出的色彩、色塊都應人而異，交織出不同的情感與故事，來到卓也小屋，你也可以體驗用天然的藍草親手染一件只屬於你的作品！

卓也小屋老闆親自規劃的蔬食餐廳，每一道料理都取自當地小農的有機食材，以保留食物的真實原味為前提，追求健康好風味。極富創意的菜色，就算是肉食主義者也會喜歡喔！

特色體驗手作DIY #4 台中｜台灣味噌釀造文化館

台灣味噌釀造文化館透過五感體驗手作活動，運用『移動博物館』概念與地方創生運作，持續讓區域振興繁榮。其建築物外觀採用環保綠建築概念建造，館內陳列百年古董級杉木桶、製麴木麴盒等，且介紹早期釀造食物源由、歷史與種類，有助於民眾認識味噌及多種釀造類食品，並為民眾提供更安全、豐富、健康的廚房醬料與文創伴手禮選擇。

職人手作味噌DIY

「台灣味噌釀造文化館」是一個充滿豐富人文特色的焦點旅遊觀光工廠，包含「看．味榮富含文化底蘊的歷史」、「聽．專業導覽人員詳細解說」、「聞．多元化種類的味噌醬料」、「觸．精心設計味噌DIY教學活動」、「嚐．味榮食品美味佳餚」，綜合以上豐富的五感體驗，讓貴賓們用心感受味噌的淵源歷史，還能實際體驗到「手工味噌DIY」、「手工風味醬油DIY」、「美味手做飯糰」等活動，深入且豐富多元體驗手作之旅。

特色體驗手作DIY #5 台中｜木匠兄妹木工房

秉持寓教於樂的精神，木匠兄妹希望透過手作創造自己的木製品，在過程中可以發揮創意，為作品增添個人風格。同時透過DIY帶動親子、朋友與情人之間的互動與情感聯繫！使得這夕陽產業得已翻轉，也讓傳統木工技法得已延續，更讓木頭的天然之美豐富我們的生活，並能感受到木製的溫潤觸感。

DIY課程2選1+門票

2選1｜實木文具車車削筆器

讓小朋友動手完成屬於自己的實木小玩具，除了可以體驗鑽孔、砂磨以外，最重要的是可以自己發揮創意，組裝出一台與眾不同的車子，還有削鉛筆的功能唷！

2選1｜可愛麋鹿杯架

原始叢林裡有一隻貼心小麋鹿，牠總使用著堅固的鹿角幫忙收納各式飾品、項鍊、手錶或是生活小物。牠的鹿角鏗鏘有力，即使掛起兩個馬克杯也安全穩固！

特色體驗手作DIY #6 南投｜和菓森林紅茶莊園

HUGOSUM和菓森林紅茶莊園位於南投縣魚池鄉新城村鹿篙社區的香茶巷內。「香茶巷」顧名思義，乃因鹿篙社區內早年有一座日人營建的持木紅茶廠，一天到頭、一年四季不間斷地產製紅茶，巷子內的陣陣製茶香飄出到巷子外，故名香茶巷。 HUGOSUM和菓森林紅茶莊園傳承超過一甲子的製茶經驗以及秉持日人製茶的職人精神，更結合下午茶/調飲和DIY體驗，打造產品館、品味館與體驗館三大文化觀光場域，讓到訪的遊客們不僅喝得開心，吃得開懷，更玩得十分回味。

日月潭紅茶風味茶包六品體驗

#1 認識日月潭紅茶文化

聽導覽老師講述關於百年紅茶的傳承歷史，及曾經飄香千里的茶廠故事：日人前輩種茶，後人努力傳承

#2 了解紅茶製程

導覽老師介紹日月潭紅茶的製作流程，理解到其與綠茶、烏龍茶等製程的不同，更能了解到選擇此番製法的原因。

#3 調製自己獨有的茶包

在導覽老師的解說下，嗅聞著紅茶乾香，一邊找尋喜好的花草香氣，動手調製搭配自己的風味茶包(一共做六包)。

#4 認識日月潭紅茶各品種

透過隱藏在紅茶品種的小故事，了解日月潭紅茶的特性、香氣、滋味上的不同呈現。

#5 日月潭紅茶風味六品時間

在聽完茶種介紹後，啜品六款沁涼的日月潭紅茶，紅茶入口更有一層理解、更有一番風味。

特色體驗手作DIY #7 雲林｜金鵬巾緻親子館

金鵬以家為主題，將產業與家結合， 以三生一體為方向進行經營。是一座充滿歡樂、藝文、毛巾文創的毛巾親子館，讓到館的遊客感受到輕鬆、舒服、自在，沒有壓力的體驗方式。

安撫抱枕

可愛的小象安撫抱枕，使用100%純棉毛巾布，觸感親膚舒適柔軟蓬鬆！超療癒抱枕快製作一個帶回家吧！

特色體驗手作DIY #8 台南｜華美光學eye玩視界

華美光學憑藉著對台灣土地的熱愛與眼鏡產業的專業，2016年成立台灣第一家眼鏡主題觀光工廠─華美光學eye玩視界，產業博覽館的展出形式，提供了多元有趣產業文化知識，設有眼鏡門市驗光配鏡、樂高眼鏡DIY手作教學體驗、光學互動遊戲、美味輕食餐飲等豐富主題！

DIY積木太陽眼鏡體驗活動

依照年齡與臉型，將眼鏡不同的零組件，組合成屬於自己風格的太陽眼鏡，裝上抗UV400運動防爆鏡片，在戶外活動，戴上眼鏡預防紫外線，兼具樂趣與防護功能的積木太陽眼鏡，親子共同締造難忘的體驗，實用又好玩，戴出眼睛的健康！

特色體驗手作DIY #9 花蓮｜立川漁場

立川轉型成休閒漁場，讓遠道而來的遊客，都可在此親自下水，體驗古早摸蜆仔的樂趣；是大朋友小朋友和校外教學團體最愛的農事體驗活動，一起來享受漁人的生活。

摸蜆體驗+蜆殼吊飾DIY材料包

一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲，在此可以享受懷舊的摸蜆樂，認識漁村文化，更可以品嚐不一樣的蜆產品，在這裡可說是最佳的寓教於樂自然生態教室，體驗不一樣的粒粒皆辛苦的親子活動。

特色體驗手作DIY｜創意生活暢遊臺灣

「創意生活，暢遊臺灣」官網整合全台熱門景點及有趣的DIY體驗，從自然生態到文化創新，挖掘在地好去處，發現不同的人文與風景！有便利的線上平台，一目瞭然又多元的套票組合優惠，讓你能夠從容地在全台旅遊景點探索，一起享受更多台灣的精彩時刻，帶著家人、小孩、朋友一起出來玩吧！