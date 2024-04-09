《紫木槿韓國烤肉》可以阿！原本會想來吃，是因為紫木槿韓國烤肉是築間鍋物的新品牌，雖然是跨領域，但築間在台中餐廳評價非常好，所以信任度也很高，所以就試試啦！沒想到很成功耶！比上次去吃另外一間韓式料理好多了，加上《紫木槿韓國烤肉》是今年新開的台中餐廳，剛開幕就吸引一堆饕客訂位，好在運氣還算OK，沒多久就吃到了！《紫木槿韓國烤肉》用餐環境空間都非常棒，光是坐在裡面，就讓人覺得舒適，天花板挑高真的差很多～

紫木槿韓國烤肉

築間鍋物新品牌紫木槿韓國烤肉你吃過沒？還沒吃過可以安排啦！《紫木槿韓國烤肉》這間韓式料理是築間跨領域的台中美食之作，憑著在築間留下的好印象，當然要來吃看看《紫木槿韓國烤肉》拉～話說最近幾年是吹起了跨領域風潮嗎？很多餐飲集團都開始了跨領域，像是屋馬燒肉開了金韓食韓式料理、輕井澤鍋物開了三山燒肉、大股熟成燒肉也從日式燒肉轉開新品牌韓式燒肉知肉極緻韓燒肉等等，只能說台中餐廳是越來越豐富了！

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紫木槿韓國烤肉무궁화 台中公益店資訊

紫木槿韓國烤肉訂位

電話：0423228777

時間：11:00–02:30

地址：403台中市西區公益路296號

公益路餐廳

公益路餐廳吃哪間？，說起來這條路上阿偉還真的花了不少，欸…吃了不少間台中餐廳，有台中鍋物、台中燒烤或是台中麻辣鍋等等，選擇非常的多，不過這次要來吃的是築間鍋物的新品牌紫木槿韓國烤肉，這是台中韓式燒烤餐廳，從鍋物跳到燒烤，這幅度不亞於換跑道啊！但對於築間的好印象，所以《紫木槿韓國烤肉》剛開放預約，我們就開團出發了！

紫木槿韓國烤肉在哪

經由一番紫木槿韓國烤肉訂位拉鋸戰的拉扯，我們終於來吃紫木槿韓國烤肉了，《紫木槿韓國烤肉》外觀很特別，看起來蠻有科幻感的。

近看的話，《紫木槿韓國烤肉》設計的張力反而又變得更加浮誇，這點就很有台中特色！

紫木槿韓國烤肉1樓用餐區

紫木槿韓國烤肉用餐環境非常的棒，寬敞高挑柱體以橘紅為主色，搭配燈光投射，進來就感覺，視野空間感被放大拉遠。

紫木槿韓國烤肉2樓環境

《紫木槿韓國烤肉》不只1樓有用餐區，2樓用餐區挑高更顯空間感，側邊還有紫木槿韓國烤肉包廂。

紫木槿韓國烤肉包廂有大包小包，這次用餐是7個人，《紫木槿韓國烤肉》幫我們安排了8人包廂！真是太感謝拉～

紫木槿韓國烤肉菜單

紫木槿韓國烤肉菜單以套餐為主，這次我們點了三個套餐，內容大同小異，只有個別餐點加價有所不同，但後面阿偉發現，紫木槿韓國烤肉餐點都是一起上的，所以…拍著吃著真有些混亂了！

套餐還有各自的品名，可以感覺到店家花費了不少心思在命名上，有日及、水錦、舜華、錦葵跟無窮，《紫木槿韓國烤肉》套餐價格從1780~2880元。

韓經典小菜八品

餐桌上有烤盤，烤盤抽風不錯，離開時身上沒什麼煙味，入座點完餐後會送上8種韓式小菜，注意可以續點！上吃吃金韓食這間韓式料理，韓式泡菜竟然不能續…真的超失望。

A5和牛

A5和牛作有先塗抹辛香料，烤好後的基本味道是夠的，但要讓牛肉的甜味更明顯，可以沾一點點鹽，味道會更美味。

松阪豬很大一塊還有厚度，加上《紫木槿韓國烤肉》店員烤功了得，吃起來完整保留了脆度微Q的口感。

另外還有圓弧盤容器，上面會放多樣的肉品組合，有海鮮、豬肉、雞肉、牛肉跟可搭配食用的蔬菜棒。

王，牛小排

還有噱頭十足的現場醃製料理，淋上醬汁現場醃製秀，工序十分專業好看，但醃製是需要時間的，上桌後可以請店員先處理準備。

這還要靜置幾十分鐘，吃到後來就沒拍了，後面聊天聊開了就沒注意，忘了拍烤的畫面，但經過一道道的手續跟等待，烤出來的果然不讓人失望，是好吃的！

黑豬厚五花

紫木槿韓國烤肉這肉品阿偉真的怕爆，烤盤中間算狀況還不錯的，右邊…不到指頭寬的瘦肉…光看就覺得心驚膽跳。

兩面烤至金黃後，會剪開成小塊的，然後再烤一下子後上桌。

你有看見那肉絲…嗎🙄阿偉不確定韓國烤肉是不是選這樣的肉品，因為阿偉來沒飛過韓國，有機會一定要去當地吃韓式烤肉確認一下😂心理猶豫了好久，最後我有吃了一塊，但…對不起，我真的接受不了…。

好在還有雞腿肉，不然可能會讓阿偉對《紫木槿韓國烤肉》有陰影😱

烤海鮮就非常過關，這部分阿偉給85分，烤的非常的棒，蝦子完全沒有過老，蝦肉的鮮甜度跟Q談口感都恰好的美妙。

馬鈴薯排骨

點套有副鍋物的部分，阿偉我加價點了馬鈴薯排骨，剛上桌是開心的，畢竟又能喝到一種韓式湯物，滿心期待盛了一碗，這馬鈴薯、排骨給不少啊！

誰知一喝湯…阿偉馬上感受到，這湯我不愛！在喝了下一個湯品後，甚至讓我產生後悔加價點餐的想法😥

泡菜豆腐煲

《紫木槿韓國烤肉》基本的泡菜豆腐煲比加價的上一鍋味道更好喝，我很後悔加價變成馬鈴薯排骨湯，建議大家真要升級可以試試雪濃牛骨或頂配人蔘金雞鍋，好喝記得到阿偉粉專私訊說一下，有機會再去我也來跟著試試😤

紫木槿韓國烤肉飲料就60分及格吧，低分不是不好喝，飲品味道很不錯也很讚，但就也這麼一杯，整個套餐吃下來，真的有點不夠。

辣拌海鮮很夠味，吃起來超級開胃，有微微的小辣，越吃會越上癮。

水梨生牛肉意外好吃，吃之前記得均勻裹上蛋黃，吃起來多了蛋香味跟滑順感，牛肉則是很嫩口。

這個是加價的炸蝦馬卡龍，層次會比較豐富一點，有兩種食材有各自的醬料可以搭配，有點像是講究風味搭配的法式料理，可加價升級很OK。

起司洋釀炸雞的起司蠻重口味的，炸的功夫不錯，外酥內多汁味道很不錯，就是味道較重一點，這道要趁熱吃才是最美味的。

醬料很大氣直接淋上一坨，讓我避無可避，雖然是好吃的，但我吃完感到滿滿罪惡，是不是爆量攝取卡洛里了🙄

江原道雪蟹膏烘蛋切高紅蛋好吃，但好像是我們放太久太慢吃，加上是鑄鐵鍋的原因，到後面局部可以像三色蛋那樣，挖一塊出來😅

復古搖搖拌飯出乎意料的好吃，阿偉非常推薦大家把米飯升級！

石鍋拌飯也很不錯，不過阿偉會推薦鍋巴適量就好，雖然鍋巴香氣非常棒，吃起來也很美味，但是架不住會卡牙齒阿😂

這道單吃味道有點太夠味，但搭配生菜包起來吃，味道會變得更平衡。

紫木槿韓國烤肉甜點

《紫木槿韓國烤肉》這個水果鬆餅甜點，很不錯吃，多種水果組合成的酸甜滋味，味道非常美妙。

芝麻糊跟冰淇淋的組合很美味。

《紫木槿韓國烤肉》的4道甜點中，這道最…SOSO，比其他甜點厲害的地方，唯獨拍起來比較好看。

紫木槿韓國烤肉評價

紫木槿韓國烤肉好吃欸！烤肉部分沒什麼好挑剔，客多時半待烤半自烤，整體沒問題，唯獨三層太…可怕了，阿偉深深覺得拿去提煉豬油會更好，《紫木槿韓國烤肉》甜點中顏色最豐富的那道，阿偉只給及格分，味道就不評了。

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