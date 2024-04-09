嘉義火雞肉飯推薦這家阿宏師火雞肉飯，每次到嘉義我們總是特別選一家火雞肉飯來吃，這次我選擇了阿宏師火雞肉飯，在我過去的嘉義之旅中，經常路過這家火雞肉飯，每次路過時，總能看到排隊的人群，這麼多人排隊，它的火雞肉飯到底好不好吃呢？出於好奇，我這次決定加入排隊的人群一探究竟！

阿宏師火雞肉飯｜交通方式、停車資訊

阿宏師火雞肉飯一直是嘉義眾多火雞肉飯名店之一，但它不定期公休，公休日會在粉專公告，營業時間從上午10:30 就開始營業，直到晚上八點，幾乎一直都是爆滿狀態，即使日前已經開了新分店，阿宏師火雞肉飯還是人潮爆棚！

阿宏師火雞肉飯｜用餐環境

內用需要排隊，如果外帶就不用了，直接進去櫃檯點，門口處有個小哥會幫忙帶位，用餐環境雖然不大，但還蠻乾淨，收桌清潔都非常快速，門口也有菜單可以先畫單，入內直接排隊點餐就可以了

用餐區旁邊就是開放式廚房，員工目測少說也有7~8個人，每個人感覺都超忙的，火雞肉也是當場在旁邊處理，前台光是裝飯淋雞油就忙到一個不行

阿宏師火雞肉飯｜菜單

阿宏師火雞肉飯菜單餐點價格都算蠻合理的，火雞肉飯小的才30元，大的也才35元，湯品也才20元左右，然後雞片飯通常是最早賣光的，最好中午前就要來吃就一定吃得到，不然就去阿宏師的新分店吃吧，阿宏師也有賣涼菜小菜，就放在旁邊的冷藏櫃，可以先去看一下再決定要不要點

阿宏師火雞肉飯｜必點料理、火雞片飯

我們來的早還有火雞片飯可以點，這油嫩嫩的火雞肉片，再聞到那香噴噴的雞油香氣，光看就是很誘發人食慾的畫面，雖然一碗要價60元，但火雞片可是給得大方，而且都是有厚度的那種！

火雞肉片吃起來非常油潤細嫩，淋上雞油以及油蔥，香氣十足，確實非常吸引人，米飯煮的也很棒，淋上鹹淡適中的雞油後，油光閃閃粒粒分明不軟爛，令人垂涎欲滴，難怪在地人都很愛來這買便當

如果要吃豪華一點可以再點一顆半熟蛋，吃個半碗火雞肉飯再戳破蛋黃，混合蛋液跟雞油的火雞肉飯，口感更加有層次

白菜滷，火雞肉飯的好朋友，我通常都會點一份來配，清爽爽脆的白菜充滿雞湯的鮮味，跟火雞肉飯一起吃超搭，這一盤也才35元

沙拉筍，40元而已，冰的清涼脆爽的沙拉筍，吃起來沒有青味，有點像在吃水梨的口感，搭配甜甜的美乃滋，清爽開胃

阿宏師火雞肉飯品質真的很高，許多觀光客來到這裡都會選擇內用，經常需要排隊，同時很多當地居民則傾向於外帶便當，其中火雞片飯尤其受歡迎，通常一次會點五到六份，如果你想嘗試阿宏師的火雞片飯，建議中午前來，不然很快就會賣光囉！

阿宏師火雞肉飯

地址：嘉義市東區光華路108號

電話： 05 223 3467

營業時間：10:30–20:00

阿宏師火雞肉飯FB

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