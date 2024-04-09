桃園燒肉推薦「金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店」，餐廳地點附近有機場捷運高鐵、華泰名品城、Xpark和IKEA，吃完美食還可以安排順遊，金炭火燒肉餐廳菜單除了燒肉還有現點現烤的日式串燒、炸物、烤魚…等料理選擇豐富，是一間結合居酒屋的桃園燒肉店推薦。

桃園美食 金炭火燒肉餐廳 位置

「金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店」附近有桃園高鐵跟機場捷運高鐵站，走路約10分鐘左右，非常的近，往前還有華泰名品城跟Xpark可以逛，逛完來吃燒肉剛剛好！如果是開車來的話，附近也有非常多的停車場，所以不管搭大眾運輸或自行開車來都很方便。

金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店

地址：桃園市大園區致祥一街136號1樓

營業時間：17:30–00:00(星期日11:00–14:00、17:30–00:00)

電話：03 287 2579

粉絲團：金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店

官方網站：金炭火燒肉餐廳

線上訂位預約：金炭火燒肉餐廳

食記：【桃園美食】金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店，桃園燒烤聚餐推薦



桃園美食 金炭火燒肉餐廳 內用環境

金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店裝潢呈現金碧輝煌的氣派感

用餐區的座位寬敞舒適，桌距不擁擠

吧台也有適合一個人的座位

開放式廚房可以看到工作人員準備餐點的畫面

整體環境維持的相當整潔乾淨

平日晚上都是在地人來吃燒肉，也有全家大小聚餐慶祝。



桌上提供各種調味粉，還有濕紙巾、酒精和牙線棒。

桃園美食 金炭火燒肉餐廳 菜單價格

金炭火燒肉餐廳 菜單價錢

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

桃園美食 金炭火燒肉餐廳 餐點推薦

蛤蜊湯 免費招待

才剛坐下就送來蛤蜊湯，店員說是每桌都會招待的湯品

蛤蜊新鮮大顆，湯頭鮮甜好喝

這一小鍋竟然免費招待，真的很大心呢

金炭火燒肉餐廳有活動可以參考

來之前也可以看一下粉絲團公告

當月或當日壽星都還有贈品，詳細可以看桌上的小板子

點完餐不久，肉品依序送上桌，除了單點燒烤的肉品

可以馬上享用的熟食也陸續上桌，上餐速度還蠻快的

燒肉提供的沾醬和鹽蔥

黃金泡菜、梅子蘿蔔

黃金泡菜帶點酸度，滋味清脆和口感清爽的梅子蘿蔔搭配，除了開胃也可以讓我們在享用美味燒肉的時候轉換味道。

明太子山藥

用明太子在山藥上面寫下「金炭火歡迎你」六個字，可愛又逗趣，明太子山藥稍微烤一下就可以享用，切成片狀的山藥，口感爽脆，加上帶有鹹味的明太子增添了鹹香，很清爽。

無毒松阪豬

松阪豬是我最喜歡的推薦

烤完的松阪豬帶著迷人的脆度

咬下去瞬間轉為香甜Ｑ彈的口感，真好吃啊

美國PR嫩肩里肌

油花分佈均勻的嫩肩里肌

吃起來層次豐富，很有嚼勁

加點鹽蔥更好吃

美國頂級橫隔膜

橫隔膜的肉質多汁，吃起來嫩口且帶有咬勁跟甜味。



包在生菜再加點沾醬、蒜片跟辣椒也很好吃。

清爽又解膩生菜

生菜附辣椒、蒜片還有特製的辣味增

適合搭配各種肉品一起享用，帶點酸辣口感，清爽又解膩

金ㄟ限量 鹿兒島A5牛肋條

厲害的來了！來自鹿兒島的A5牛肋條

口感軟嫩帶有豐富的油脂，這個可以烤久一點讓油脂逼出後，吃起來緊實不油膩。

豐富的油脂，讓底下的炭火冒出火花。

在燒烤的過程，店員也會隨時觀察烤網的狀態，並適時地更換。

天梯

天梯就是豬上顎

以前都是在米粉湯攤位吃這道天梯

這是我第一次吃燒肉點來嘗試

烤熟之後，吃起來爽脆彈牙

澳洲穀飼牛角切

帶著豐富油花的角切

厚實的口感Ｑ彈帶勁，很有咬勁

北海道生食級甜干貝

這個烤久一點，外表會帶點微微的脆度，裡面吃起來軟嫩鮮甜。

Q彈裸體性感草蝦

裸體草蝦就是已經剝好殼的蝦，省去麻煩的剝殼步驟

烤熟就可以開動囉

蝦肉鮮甜好吃

櫛瓜

我最愛的櫛瓜，每次吃燒烤都必點

烤到脆脆還有點飽水的口感最好吃

手作鮭魚起司烤飯糰

飯糰外層烤的脆脆，味道超香

裡面包有鮭魚肉和起司，加上海苔甜甜的滋味

非常好吃的烤飯糰，這個我超愛

松阪豬串、鹿兒島A5和牛串、嫩牛串

這裡還有熟食可以點，選擇也不少

串燒用的肉質很講究，味道也都不錯

使用炭火烤的串燒多一個迷人的風味

青醬雞腿肉串、明太子香嫩雞腿肉串

也有調味過的串燒

淋上青醬的雞腿肉，軟嫩的肉質加上香氣明顯的青醬非常美味

炙燒後的明太子醬帶點鹹味跟雞腿肉也很搭

酥炸椒麻香雞翅

酥脆的雞翅，炸得酥酥香香，弄成小塊方便食用

肉質軟嫩帶著辣勁的口感，好適合拿來配酒

酥炸雞軟骨

炸過的雞軟骨，口感酥脆帶有嚼勁，這也很適合搭酒。

澎湖酥炸小卷

有著香酥軟Ｑ的口感與滿滿的海味，也很適合當下酒菜。

金ㄟ賀甲香腸-飛魚卵

好吃的飛魚卵香腸，魚卵在口中逼逼波波

肉汁豐富又香，搭配新鮮蒜片真夠味

花魚一夜干

烤魚也是我的最愛，這盤幾乎獨吞了！

花魚一夜干吃起來肉質鮮嫩，又帶點Ｑ度，也不會太死鹹，好吃！

這裡也有提供多種飲品，啤酒一定要的！這裡好多適合下酒的菜。





「金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店」不僅用餐空間舒適，服務人員也很親切，嚴選食材也都相當美味，如此優秀的表現可以說是桃園青埔必吃的燒肉店推薦。

金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店

地址：桃園市大園區致祥一街136號1樓

營業時間：17:30–00:00(星期日11:00–14:00、17:30–00:00)

電話：03 287 2579

粉絲團：金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店

官方網站：金炭火燒肉餐廳

線上訂位預約：金炭火燒肉餐廳

食記：【桃園美食】金炭火燒肉餐廳 桃園青埔店，桃園燒烤聚餐推薦

桃園美食 金炭火燒肉餐廳 分店

金炭火燒肉餐廳林口旗艦店

地址：新北市林口區中山路398號

電話：(02)2601-9828

營業時間：週一至週六17:30–01:00 ；週日 11:00–14:00, 17:30–01:00

金炭火燒肉餐廳新店裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號6樓(新店裕隆城內)

電話：(02)8914-7377

營業時間：11:00-21:00(五六至21:30)

金炭火燒肉餐廳新店中正店

地址：新北市新店區中正路124號

電話：0906-368-780

營業時間：週一至週六17:30–00:00 ；週日 11:00–14:00, 17:30–00:00

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)





文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

粉絲團：小可愛阿貴

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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