從日本回來就對日本料理念念不忘，大漁迴轉壽司是台中頗負盛名的日本料理店，尤其是迴旋壽司更是吸引人，春季即將到來，大漁迴轉壽司推出季節限定的春の旬彩料理，嚴選新鮮食材加上創意想法，讓限定料理成為視覺與味覺的美味饗宴~~

~大漁迴轉壽司總本店~

店家地址：台中市南屯區文心南二路1號

訂位電話：(04)2471-9188

營業時間：平日11:30-14:00 17:00-21:00 假日11:00-21:00

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大漁迴轉壽司｜地理位置

大漁迴轉壽司是台中評價頗高的老字號日本料理，大漁迴轉壽司總本店位於文先南路二路，大漁迴轉壽司總本店在一樓，二樓是大江戶町鰻屋也很厲害，台中好事多南屯店附近，離創始店也很近，是大漁餐飲集團旗下的餐廳旗下餐廳，同集團的還有兼六園和大江戶町鰻屋!!每週三感謝日有5折優惠，如此好康一定要把握啊!!

大漁迴轉壽司總本店後方有特約停車場，用餐消費可抵2小時停車費，來享用美食不用花時間找停車位~

前後兩個門都讓人有走進世外桃源的感覺~美味真的值得期待!!

大漁迴轉壽司｜店內環境

大漁迴轉壽司總本店的建築充滿濃濃的日式風格，一入內就看到大紅紙傘及矮榻，讓人彷彿置身在京都中，好有日式風唷!!

一進到大漁迴轉壽司總本店就被寬敞的吧檯給震撼到了，超美的旋轉壽司吧檯與寬敞明亮的環境，給人很舒適的用餐氛圍~

大漁迴轉壽司總本店有吧檯前個人座位，也有四人桌，在吧檯旁就能拿取旋轉盤上的餐點，另外也有兩個和式包廂，如果人多可以預約包廂用餐~

桌上備有杯子、餐具及玄米茶包，可直接用熱水泡茶享用~~

另有薑片及醬油可以搭配著食用~

大漁迴轉壽司｜春季菜單

旋轉台上有各式美味餐點的照片，可以看著照片選擇喜歡的料理點餐~

大漁迴轉壽司用平板點餐，超多的美食透過平板點餐就能直接上桌啦!!握壽司依盤子顏色價格從40~200元，還有壽司、刺身、一品料理、飲品甜點、桌上物等餐點，每一樣料理都好想品嚐啊!!

這次到大漁迴轉壽司總本店享用春の旬彩料理美食和美式壽司捲盛合，即日起到5/31季節限定料理，有春漫漫生魚片、春戀握壽司、鰻魚牛筋雙味丼、北海道甘蝦三品、明太子透抽燒、松葉蟹三味蘿美卷等~另外還有五入的美式壽司卷也超澎派的，一定要來體驗!!

松葉蟹三味蘿美卷 118元

超長的松葉蟹肉搭配著蘿美生菜上，上面還放上美味的蟹膏及新鮮的鮭魚卵，一旁淋上美乃滋，Q彈的蟹腳加上會爆漿的鮭魚卵，鮮美濃郁的蟹膏及脆口的美生菜，多層次豐富的口感，讓人吃到欲罷不能~

明太子透抽燒 198元

酥脆的炸透抽吃起來Q彈有嚼勁，上面淋上明太子更增添了濃郁的鹹香味，每一口都充滿海洋的鮮味，明太子的鹹味與透抽的美味相得益彰，讓整體口感更加豐富了~

北海道甘蝦三品 198元

北海道甘蝦三品 一份有3貫，來自北海道的甜蝦背上背著三種配料點綴，有魚子醬、鮭魚卵和海膽，清甜Q彈的鲜嫩口感，再加上细腻鹹香的魚子醬、鲜美爆漿的鮭魚卵，以及濃郁海味且鲜甜的美味，賦予甜蝦不一樣的生命，淋上金桔汁更能提升風味唷!!

春戀握壽司 498元

精選頂級新鮮食材做出六貫創意握壽司，有干貝握壽司、牡丹蝦握壽司、蘆筍握壽司、花枝握壽司、蟹肉棒握壽司及鱈魚肝軍艦~

干貝握壽司 ：來自北海道的頂級干貝，柔嫩且彈牙、鲜甜而清爽，一口咬下脆口的鮮甜口感瞬間幸福感十足~好美味啊!!

：來自北海道的頂級干貝，柔嫩且彈牙、鲜甜而清爽，一口咬下脆口的鮮甜口感瞬間幸福感十足~好美味啊!! 牡丹蝦握壽司 ：牡丹蝦细腻而有彈性，肉質鮮甜且帶著脆嫩，牡丹蝦與醋飯搭配得恰到好處，還有黑松露畫龍點睛之效，好好吃啊!!

：牡丹蝦细腻而有彈性，肉質鮮甜且帶著脆嫩，牡丹蝦與醋飯搭配得恰到好處，還有黑松露畫龍點睛之效，好好吃啊!! 蘆筍握壽司 ：蘆筍及炸牛蒡清脆爽口，爽脆口感充滿蔬菜的鮮甜~

：蘆筍及炸牛蒡清脆爽口，爽脆口感充滿蔬菜的鮮甜~ 蟹肉棒握壽司 ：蟹肉超飽嘴，口感柔軟且细腻，加上美乃滋的甜，大人小孩都喜愛的一道料理~

：蟹肉超飽嘴，口感柔軟且细腻，加上美乃滋的甜，大人小孩都喜愛的一道料理~ 鱈魚肝軍艦：鱈魚肝含有豐富的脂肪，吃起來入口即化，細緻滑潤的美味讓人吃完口齒留香~

春漫漫生魚片588元

豐富的綜合生魚片有鮭魚，鮪魚，海鱺，干貝，生蠔和牡丹蝦，六種用料新鮮的豪華生魚片，勾起胃裡的饞蟲~

新鮮的生魚片就是好吃，不需任何調味就是人間美味，尤其是入口即化的鮭魚、加了魚子醬鮮甜脆口的干貝更是企鵝麻的最愛，其他的生魚片也好美味啊!!

產地直送的新鮮美味，鮪魚更使用冰溫熟成技法，將鮪魚的鮮美鎖在魚肉中，肥美細緻的美味在口腔內綻放~鮮美的生魚片加上蘿蔔絲沾著哇沙米一起吃充滿著幸福感~~

鰻魚牛筋雙味丼 398元

大漁餐飲集團旗下的鰻魚飯遠近馳名，二樓還有大江戶町鰻屋呢~大漁迴轉壽司的鰻魚以炭火及獨家醬汁慢慢炭火燒烤，將鰻魚的香氣完全釋放出，軟嫩無刺的口感非常適合長輩小孩，一旁還有相當入味且Q彈的牛筋，讓人海陸雙吃一次滿足!!

蒜茸蛤蠣湯是店家強力推薦，濃郁的蒜香味加上蛤蠣的鮮甜真的好好喝，粒粒圓潤飽滿的蛤蠣超鮮美，吃飯的同時來碗湯暖暖胃相當不錯唷!!

美式壽司捲968元

大漁迴轉壽司配節慶與節氣推出限定美式壽司捲創意且豐富的料理，嚴選頂級新鮮的食材，多層次的豐富搭配，可說是視覺與味覺的饗宴~~

帝王蟹三味捲是以新鮮的帝王蟹肉加上蟹膏及鮭魚卵，一口咬下帝王蟹的鮮甜瞬間占滿整個口腔，還有濃郁的蟹膏讓人感受到幸福的滋味，搭配會爆漿的鮭魚卵，每一口都是海洋的鮮甜~

北海道馬糞海膽紫蘇揚完美結合海膽、鮭魚卵及紫蘇葉的美味，海膽的鮮甜搭配會爆漿的鮭魚卵，瞬間被海洋的幸福感給包圍，尾韻還有紫蘇葉獨特的香氣，豐富的滋味讓人欲罷不能~

松露和牛捲結合了松露及和牛兩種頂級食材，和牛的豐富油脂經過炙燒後香氣逼人，搭配黑松露的獨特香氣，兩者結合在一起簡直就是人間美味啊!!

蒜香辣子大干貝是嚴選北海道大干貝搭配主廚特調的蒜香辣油，為干貝提供了不一樣的生命樂章~

喜愛吃生魚片的朋友絕對不能錯過中鮪魚肚掛青魽，將中鮪魚肚與青魽魚肉切丁搭配小黃瓜、蛋丁及醋飯，細緻的肉質在嘴中跳躍，多層次的風味瞬間滿足了老饕的味蕾~

喜愛吃日式料理的朋友絕對不能錯過大漁迴轉壽司這間台中日式名店，新鮮的日式料理讓人吃的好滿足，尤其是每週三還有5折優惠，現在更推出了季節限定的春の旬彩料理及美式壽司捲，不論是家庭聚會或是節慶慶祝都很適合唷~非常推的台中日式料理!!

~大漁迴轉壽司總本店~

店家地址：台中市南屯區文心南二路1號

訂位電話：(04)2471-9188

營業時間：平日11:30-14:00 17:00-21:00 假日11:00-21:00

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