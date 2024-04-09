好朋友發現一家說是日式餐盒擺盤非常精緻美麗的店「寶吉祥蔬食料理廚房」一定要我們來試試看，

我們好奇心那麼重當然要趕快來看看是否屬實，

沒想到餐盒上桌之後真的是驚艷我們大家了，

菜色真的是設計非常精美很像藝術品，

我們甚至想要像日本人帶去櫻花樹下吃，

可惜台灣真的很少這種整片的櫻花樹公園，

不過更讓人驚奇的是這全都是素食喔，

像是鮭魚卵都是用分子料理的方式去組合出來的，

真的是好看又好吃的素食精緻日式餐盒，

他們重點還有一個就是這個只有在每週四晚餐才有出喔，

記得要在此之前預約喔～

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寶吉祥蔬食料理廚房 店家環境

▲ 他們就在跟基隆路平行的第一條巷子醒目的招牌蠻容易找到

▲ 他們對產品或是進入餐廳需要噴酒精都非常徹底的執行，

真的非常為了客人著想

寶吉祥蔬食料理廚房 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/03/28，一切以店內現場為主喔！)

這次就是為了每週四晚餐才有的精緻日式餐盒而來

寶吉祥蔬食料理廚房 精緻日式餐盒(兩人份) NT.2,000(每週四晚餐限定)

味噌湯

基本的味噌湯料算是蠻多，

除了豆味和濃郁的味噌味，

其他真的跟普通在日本料理店喝到的沒甚麼差別，

用味噌湯來開胃真的很舒服～

鮭魚卵手卷

這手卷一上來真的是嚇壞我們了，

還以為是搞錯了怎麼會有一個葷食，

原來他們家的鮭魚卵是用海藻膠製成所以會有QQ的口感，

整個是使用分子料理的方式製作而成，

這麼特別的素鮭魚卵根本跟真的沒甚麼兩樣，

記得這個不要拍太久要馬上吃，

不然海苔軟掉就不好吃吃了～

紅葡萄飲

使用澳洲葡萄莊園進口的葡萄，

在發酵過程中將酒精去除掉保留葡萄多酚，

而且他們這是沒有加糖的，

喝起來完全是葡萄本身的甘甜，

原來沒有酒精的葡萄酒實在太好喝，

重點是每個人都非常適合喔～

精緻日式餐盒（兩人份內用）（附紅葡萄飲兩杯） NT.2,000

光看到餐盒外觀就非常驚艷，

使用的應該是日本進口漆器便當盒，

裡面餐點的擺盤真的是讓人眼睛為之一亮，

服務人員也是希望大家可以從外表像海鮮的鮭魚卵和握壽司來開始吃，

鮭魚卵已經在前面手卷的時候驚艷過一次，

而上面有放像是魚子醬的海葡萄，

海葡萄算是擁有非常多鈣質和膠質也是非常健康的，

沒想到他們家的鮭魚握壽司竟然也是素的，

鮭魚部分是用蒟蒻而上面白白的紋路做的也是維妙維肖，

下方醋飯是用日本越光米來做的喔，

其他的蔬菜都是用有機蔬菜，

還有他們的素鰻魚是用豆腐經過蒸煮烤之後做成的，

能設計這整個便當盒真的非常不容易，

難怪只有限定星期四晚餐時候有～

烏龍麵

他們家的烏龍麵看起來平平無奇，

事實上也是下了非常多功夫，

光湯底也是用日本昆布去熬製而成，

烏龍麵煮的Q彈度剛剛好，

在最後來上一碗真的還蠻暖胃的～

甜點

他們做的櫻餅就是模仿日本的櫻餅，

除了找不到日本使用的櫻花葉而用紫蘇葉代替之外，

其他根本就和日本櫻餅無異，

中間夾了紅豆麻糬，

吃起來真的非常讚喔～

寶吉祥蔬食料理廚房 店家資訊

寶吉祥蔬食料理廚房

官方網站：https://restaurant.gloje.com/

營業時間：

週二～週六 11:30~14:30，17:30~20:00

週日 17:30~20:00 (週一店休)

(最後點餐時間:午間至13:30，晚間至19:30)

店家電話：02 87802223

店家地址：110台北市信義區逸仙路42巷21號

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