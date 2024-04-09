

【文末有好康活動】愛吃海鮮的人有福了！由熱愛海產並有著極為專業程度的「一品活蝦」蕭老闆創立的「澎湃旅人」餐廳，自去年十月在慶城街1號開幕以來，就成了很多海鮮控的最愛！今年三月幾位愛吃海鮮的好友聽說店裡有”活”帝王蟹三吃，就想辦法約了一群饕客訂位，當然我也在其中，想說以往吃的帝王蟹大多是冷凍的，現在有鮮活的，那麼好的機會必須把握啊！那天除了帝王蟹還吃了龍蝦刺身大滿貫，還有老闆私房料理鳳爪泰國蝦，都非常好吃，不推不行啊！點這裡觀看影片更有臨場感～

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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)

澎湃旅人

電話：(02)2546-9199

地址：台北市松山區慶城街1號4樓(捷運南京復興站)

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捷運南京復興站旁的慶城街1號，交通非常方便，搭手扶梯上四樓直接就看到澎湃旅人了。

門面上大大的藍底寫著「鮮」字及一尾大魚插畫，讓人感受到這裡的海產有多鮮。



有超值的雙人、3~4人套餐可參考，真的不貴耶！



用餐空間蠻大的，有方桌、有圓桌，適合不同人數聚餐。

最裡面有幾個大水槽，裡面有許多生猛海鮮。

最吸引人的就是這隻帝王蟹啦！個頭真的蠻大的。

還有這些水姑娘大龍蝦，也是活力十足。

老闆將帝王蟹拿出來放在籃子上，牠動個不停，相當有活力！

老闆蕭文明把帝王蟹握在手中，可對比牠的巨大。

這隻水姑娘龍蝦個頭也很驚人！



菜單

先上一道小菜海蜇皮，清脆爽口很開胃。

魚羊鮮 + 龍虎石斑魚

在羊肉湯中加上魚肉變成一個「鮮」字，是老闆的創意！

而這一整鍋除了龍虎石斑魚，還有蛤蠣、大白菜、玉米、牛番茄等食材。



龍虎石斑魚看魚肉的顏色就知道其新鮮程度。

蛤 蠣 在湯裡煮特別提鮮，絕對是不可或缺的存在。

將玉米等蔬果加進湯裡增加甜度。

這鍋湯喝來有厚度卻不膩口，是使多種新鮮蔬果熬上八小時過濾後，加入本土羊肉繼續熬煮，才會讓 湯底清甜不油膩。 無添加中藥材，四季皆宜品嘗。單喝已十分爽口的湯底再加上蛤蠣、龍虎石斑魚，整鍋湯頭鮮味瞬間昇華。是一道每新增一種食材就能感受不同味蕾衝擊的湯品。

羊肉吃起來沒有羊騷味，因為吸收了湯汁，口感 Q 嫩不柴帶著微微的甜度，帶皮的部份有點膠質香。

龍虎石斑魚的肉質很細緻紮實。

我們先煮了一些魚肉吃它最純粹的味道，香甜細嫩一吃就驚豔，而且不會被羊肉湯搶味。

接著我們再把所有的蔬菜、番茄、玉米下鍋，讓湯頭充滿了自然的香甜。

其實一群好友吃火鍋，即使吃的是大白菜、玉米都會變得很好吃，更何況這湯頭裡有羊肉與龍虎石斑魚的鮮味，將蔬菜的滋味變得更豐富。

龍蝦刺身大滿貫 ( 龍蝦刺身 + 綜合生魚片 )

老闆端出這一艘大船時，眾人都驚呼了！船頭是大龍蝦頭，船身鋪滿了多種生魚片，船尾則是星鰻及帝王蟹腳刺身，整個不僅澎派，配色加上裝飾也太美了吧！



龍蝦刺身大滿貫融合新鮮龍蝦刺身和多款生魚片，口感豐富。龍蝦刺身肉質鮮嫩，帶淡淡甜味和海鮮香氣，切成優雅薄片。生魚片包括鮭魚肚、油白旗、鬼頭刀、海鱺魚、竹莢魚、日本青甘肚、帝王蟹腳刺身、鮪魚、干貝、日本青甘、炙燒比目魚鰭邊、星鰻（穴子）等，品質精選。色彩繽紛的擺盤，不僅美味，也是視覺享受。

除了鮮甜的生魚片，船尾的三支帝王蟹腳刺身也是可以生食的，友人擠一點金桔之後，帶著果香與酸甜的滋味讓蟹腳肉更甜美。

而我則是將它放進湯鍋裡燙熟，吃到的是白拋拋幼咪咪的多汁蟹肉，一樣很爽啊！

帝王蟹三吃 ( 火鍋 + 烤 + 粥 )

一次能吃到三種料理方式的帝王蟹，實在很幸福。而且店家都幫我們把蟹腳殼處理好，吃起來更方便。

烤蟹腳肉質較為紮實，有種將蟹肉濃縮的感覺，一樣吃得到它的鮮甜。

仔細看，肉裡仍然保有水份，口感吃起來不乾柴。

從這角度就會發現它的飽滿與嫩度，一口就能把它全部咬下，在口中咀嚼感受其鮮甜。

這一盤則是用來在火鍋裡煮的蟹腳。

用番茄、白菜、海帶作為湯底食材，帶有甘甜滋味。

燙熟的蟹腳肉呈現誘人的橘紅色，讓人忍不住流口水。

蟹腳殼也拆開了，我戴著手套拿著吃最方便，真的好爽啊！

加了蟹黃、蛋花熬煮的粥則是道暖胃的佳餚，砂鍋中放著一片紅通通的蟹殼搭配，讓食客吃粥時更有fu。

熬到有點稠卻在唇舌之間有著適當的滑順度，蛋香與蟹黃的鮮完美交織。

澎湃牛豬雙寶 ( 台塑牛小排 / 岩鹽照燒松阪豬 )

想不到在這裡可以吃得到台塑牛小排，老闆 以多種中式佐料醃將台塑牛小排浸兩天，再以慢火燒烤一個多小時，製成保持了肉質的香嫩細緻柔軟，即使全熟也不失嚼勁的台塑牛小排。

而松阪豬在燒烤時，搭配著美味的照燒醬，並在上桌前輕撒岩鹽，營造微妙的鹹香。這精心的烹調技藝不僅保留了肉質原有的鮮美，更突顯了其極致美味的潛力。

帶一點筋的台塑牛小排不止柔軟也很入味，有我喜歡的牛肉甜味，越嚼越香。

鳳爪泰國蝦

這是老闆的私房料理，由於老闆多年以來就經營「一品活蝦」，有大量新鮮肥美的泰國蝦，所以在這裡一定要點這道來吃。



耗費長時間將烏骨雞黑鳳爪，滷製得很透、很入味，起起來有彈性也帶有膠質，輕輕一咬肉質就跟骨頭脫離，太好吃了。

被香濃滷汁 360 度包覆並與烏骨雞黑鳳爪拌炒的泰國蝦，鮮度之外還帶著鹹甜滋味，幫食客剝好蝦殼了，拿著吃很方便，會忍不住吮指回味。

皮蛋菠菜

菠菜跟皮蛋炒在一盤，有種衝突的美味，我好像第一次吃到。



這晚在「澎湃旅人」我們嘗到了無與倫比的新鮮海產，帝王蟹三吃更是讚到不行！另外像是 澎湃牛豬雙寶及



鳳爪泰國蝦也非常美味，大家都想再找時間來聚餐。 皮蛋香氣與菠菜結合，越吃越上癮，是一道很有記憶點的青菜。這晚在「澎湃旅人」我們嘗到了無與倫比的新鮮海產，帝王蟹三吃更是讚到不行！另外像是

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