火鍋控的冰U們，我要推薦給你們一家超棒的麻辣鴛鴦火鍋吃到飽，就在新北中和的員山路上

進去一看，整個店面超有FU的，復古風格搭配著現代感，簡直讓我驚艷到不行

裡面的氛圍更是舒適到爆表，放著復古老歌，一邊享受美食，真的是太讓人心動了

這家何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽，真的是新北中和的高CP值火鍋啊

價格只要 499 元再加上 10% 的清潔費，就能享受 90 分鐘的用餐時光了，真是超划算的

最棒的是他們的自助吧，有各種各樣的蔬菜、海鮮和肉類，通通可以無限享用

更棒的是，這裡的海鮮食材都是老闆當天親自到漁港挑選，保證新鮮度

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽

電話：0973-015-653

地址：新北市中和區員山路311號

營業時間：11：30~22：30 (中間無休息，最後入場時間21：00)

湯底提供兩款選擇，一個是正宗的四川麻辣湯，另一個是甘蔗大骨湯

喜歡挑戰辣味的朋友們絕對要試試這正宗的四川麻辣湯底

配上各種精選的香料和中藥，經過長時間的熬製，一鍋麻辣、鮮香的湯頭立刻呈現

初試麻辣湯底的朋友，不用擔心，起初的辣度都是比較溫和的

如果你想要更辣一點的口味，大可直接告訴老闆，他們會根據你的喜好來調整

甘蔗大骨湯底！這個湯頭可是溫潤開胃，絕對不會辣到你的口味

它搭配了洋蔥、大骨和甘蔗，這個組合真是獨特極了，特別適合用來涮肉

肉質吸收湯底的精華，一口嚼下去，鮮美滋味沁入心脾，絕對是享受美食的好選擇

我絕對要推薦你伊比利豬肉！這肉可是油脂豐富，但別擔心，它口感多汁，一點也不會讓你感到油膩

當你把肉片放進湯裡涮一下，那滋味簡直是一種享受

它是火鍋中的一顆明星，絕對是不能錯過的美味肉品之一

你聽說過草飼牛肉嗎？這可是肌肉纖維更為紮實、脂肪含量更低的絕佳選擇

你知道嗎，草飼牛肉吃起來更有嚼勁，口感超棒

每一口都充滿了濃郁的牛肉風味，這紮實的肉肉帶給你美味的享受

想知道什麼是火鍋中的絕佳選擇嗎？就是美國牛五花肉啦

這肉口感鮮嫩多汁，吃起來既不會像乾柴，也不會感到膩口

無論是涮煮還是滷煮，它都能完美搭配各種湯底和醬料，帶來絕妙的口感和美味

不管是跟好友聚會還是跟家人共享美食，它總是能給你帶來滿滿的幸福感

台灣雞腿丁可真是絕頂美味！雞肉Q彈有咬勁，而且還沒有骨頭，真是老少皆宜的美味選擇

不管是小朋友還是大人，每一口都能感受到那豐富的雞肉風味，絕對是讓人欲罷不能的美味享受

哇，你要是嚐過澳洲小羔羊肉，絕對會驚呼連連

這肉質細緻鮮嫩，一點也不像一般羊肉那樣有腥羶味，口感簡直像在品嚐一把極致柔軟的羊絨

每一口都帶來滿滿的滿足感，讓你彷彿置身於一片美味的天堂

這些海鮮可都是老闆親自挑選的，捕撈上岸後立即冷凍，鎖住了最新鮮的味道

這樣的精心保護，才能確保你在每一口中都能品嚐到最新鮮、最美味的海洋滋味

這些海鮮各具特色，每一種都有著獨特的口感和風味，絕對能夠滿足你的味蕾

大扇貝鮮嫩多汁，肉質飽滿，每一口都像在品嚐海洋的豐富味道

大花枝圈彈牙有嚼勁，鮮美爽口，搭配醬料更是美味無比

透抽軟嫩肉質細緻，吸附湯汁的能力強，入口鮮甜

大白蝦鮮甜彈牙，質地彈嫩，每一口都充滿了海洋的鮮味

魚片鮮嫩滑爽，肉質細嫩，每一片都散發出淡淡的海味

蛤蠣鮮美多汁，帶著微鹹的海水味，令人回味無窮

鮮蚵蚵肉脆嫩，帶有淡淡的海洋氣息，鮮味十足，讓人愛不釋手

鴨血口感滑嫩，入口即化，主麻辣鍋超好吃的

鳥蛋蛋黃鮮嫩，蛋白彈牙，也是火鍋料必煮之一

大腸口感彈牙，肉質鮮嫩，吃起來沒有腥味，我很喜歡

還有這非吃不可的花枝漿，口感鮮甜Q彈，入口回味無窮，絕對是讓人欲罷不能的美味之選

這個自助吧可真是超級豐盛有農地直銷的新鮮蔬菜，像是山東白菜、高麗菜、大陸妹、水蓮、花椰菜、甜玉米、萵苣等等

還有單點等級A等的火鍋料，手工蛋餃、滷大腸、大芋貢、香貢、龍蝦沙拉、鳥蛋

每一樣都是精心挑選的極品，口感豐富多樣，讓你在品嚐的過程中不斷驚喜連連

還有非吃不可的南部滷肉飯、各式麵食、冰淇淋、飲料和甜點，通通無限供應，讓你吃到飽、吃得滿足

無論是享受滷肉飯的香氣，還是品嚐冰淇淋的清涼，都能讓你感受到滿滿的幸福和滿足

在這個豐盛的自助吧上，還提供了新鮮的水果，有芭樂和柳橙

自助吧提供了多種飲料選擇，包括付費和免費的選項

冰淇淋是泰國明果，有四種口味可供選擇

最後我家弟弟選擇了隱藏品的厚椰奶冰棒，椰奶的香氣濃郁而迷人，仿佛是置身於熱帶海灘，享受著清涼的海風





店家的滷肉飯是南部口味， 吃起來鹹香好滋味

當你舀起一勺滷肉，那軟嫩多汁的肉末立刻在口中化開，散發著肉汁的鮮香，讓你忍不住一口接一口

難怪我家弟弟會一口氣吃了兩碗，真的是對它情有獨鍾啊

湯底可以自行拿取，根據自己的喜好加上滿滿的湯汁，真是方便

進入餐廳的那一刻，眼前的景象立刻吸引了我的目光，就是牆壁上的黑膠唱片機

那復古的氛圍仿佛把我帶回到了過去，讓我不禁感到陶醉

音樂是老歌，悠扬的旋律在空氣中環繞，彷彿是在緩緩述說著一段段美好的回憶

而我在這樣舒適寬敞又明亮的環境中享受著美食，心情也隨著音樂和美食的交融變得無比愉悅

這樣的氛圍真是讓人無法抗拒，讓我彷彿置身於一個充滿美好回憶的世界裡

一邊品味著美食，一邊聆聽著動人的旋律，這種感覺真是令人心曠神怡，絕對能讓人的心情愉悅

牆上懸掛的黑膠唱片，真是歲月的見證者，我跟弟弟一起凝視著這些古老的唱片

我告訴他，這些不僅是音樂的故事，更是媽媽年少時的回憶

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽給人的整體感覺真是太棒了

從食物的多樣性到整個氛圍的放鬆，這裡簡直就是完美的聚餐去處

菜品的豐富度給人無限的選擇，無論是喜歡麻辣風味還是清淡的湯底，都能在這裡找到滿足

而整個餐廳的氛圍卻又是超chill 的，黑膠唱片散發著復古的韻味，讓人彷彿置身於時光隧道中，完全放鬆下來

這樣的環境讓整體用餐體驗更加完美，讓人愛不釋手

無論是家庭聚餐、公司同事間的聚會，還是情侶約會或是姊妹淘的聚會，這裡都是個絕佳的場所

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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