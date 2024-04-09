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新北中和火鍋吃到飽推薦！何家香香麻辣鴛鴦鍋，獨家復古黑膠唱片氛圍，價格只要499元

2024-04-09 17:34:00 饅頭弟 人氣：99
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饅頭弟

發表篇數：2129篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽
place新北市中和區員山路311號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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火鍋控的冰U們，我要推薦給你們一家超棒的麻辣鴛鴦火鍋吃到飽，就在新北中和的員山路上

進去一看，整個店面超有FU的，復古風格搭配著現代感，簡直讓我驚艷到不行

裡面的氛圍更是舒適到爆表，放著復古老歌，一邊享受美食，真的是太讓人心動了

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這家何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽，真的是新北中和的高CP值火鍋啊

價格只要 499 元再加上 10% 的清潔費，就能享受 90 分鐘的用餐時光了，真是超划算的

最棒的是他們的自助吧，有各種各樣的蔬菜、海鮮和肉類，通通可以無限享用

更棒的是，這裡的海鮮食材都是老闆當天親自到漁港挑選，保證新鮮度

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽

 電話：0973-015-653

地址：新北市中和區員山路311

營業時間：1130~2230 (中間無休息，最後入場時間2100)

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湯底提供兩款選擇，一個是正宗的四川麻辣湯，另一個是甘蔗大骨湯

喜歡挑戰辣味的朋友們絕對要試試這正宗的四川麻辣湯底

配上各種精選的香料和中藥，經過長時間的熬製，一鍋麻辣、鮮香的湯頭立刻呈現

初試麻辣湯底的朋友，不用擔心，起初的辣度都是比較溫和的

如果你想要更辣一點的口味，大可直接告訴老闆，他們會根據你的喜好來調整

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甘蔗大骨湯底！這個湯頭可是溫潤開胃，絕對不會辣到你的口味

它搭配了洋蔥、大骨和甘蔗，這個組合真是獨特極了，特別適合用來涮肉

肉質吸收湯底的精華，一口嚼下去，鮮美滋味沁入心脾，絕對是享受美食的好選擇

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 我絕對要推薦你伊比利豬肉！這肉可是油脂豐富，但別擔心，它口感多汁，一點也不會讓你感到油膩

當你把肉片放進湯裡涮一下，那滋味簡直是一種享受

它是火鍋中的一顆明星，絕對是不能錯過的美味肉品之一

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 你聽說過草飼牛肉嗎？這可是肌肉纖維更為紮實、脂肪含量更低的絕佳選擇

你知道嗎，草飼牛肉吃起來更有嚼勁，口感超棒

每一口都充滿了濃郁的牛肉風味，這紮實的肉肉帶給你美味的享受

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 想知道什麼是火鍋中的絕佳選擇嗎？就是美國牛五花肉啦

 這肉口感鮮嫩多汁，吃起來既不會像乾柴，也不會感到膩口

 無論是涮煮還是滷煮，它都能完美搭配各種湯底和醬料，帶來絕妙的口感和美味

 不管是跟好友聚會還是跟家人共享美食，它總是能給你帶來滿滿的幸福感

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 台灣雞腿丁可真是絕頂美味！雞肉Q彈有咬勁，而且還沒有骨頭，真是老少皆宜的美味選擇

不管是小朋友還是大人，每一口都能感受到那豐富的雞肉風味，絕對是讓人欲罷不能的美味享受

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 哇，你要是嚐過澳洲小羔羊肉，絕對會驚呼連連

這肉質細緻鮮嫩，一點也不像一般羊肉那樣有腥羶味，口感簡直像在品嚐一把極致柔軟的羊絨

每一口都帶來滿滿的滿足感，讓你彷彿置身於一片美味的天堂

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這些海鮮可都是老闆親自挑選的，捕撈上岸後立即冷凍，鎖住了最新鮮的味道

這樣的精心保護，才能確保你在每一口中都能品嚐到最新鮮、最美味的海洋滋味

這些海鮮各具特色，每一種都有著獨特的口感和風味，絕對能夠滿足你的味蕾

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大扇貝鮮嫩多汁，肉質飽滿，每一口都像在品嚐海洋的豐富味道

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大花枝圈彈牙有嚼勁，鮮美爽口，搭配醬料更是美味無比

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透抽軟嫩肉質細緻，吸附湯汁的能力強，入口鮮甜

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大白蝦鮮甜彈牙，質地彈嫩，每一口都充滿了海洋的鮮味

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魚片鮮嫩滑爽，肉質細嫩，每一片都散發出淡淡的海味

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蛤蠣鮮美多汁，帶著微鹹的海水味，令人回味無窮

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鮮蚵蚵肉脆嫩，帶有淡淡的海洋氣息，鮮味十足，讓人愛不釋手

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鴨血口感滑嫩，入口即化，主麻辣鍋超好吃的

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鳥蛋蛋黃鮮嫩，蛋白彈牙，也是火鍋料必煮之一

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大腸口感彈牙，肉質鮮嫩，吃起來沒有腥味，我很喜歡

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還有這非吃不可的花枝漿，口感鮮甜Q彈，入口回味無窮，絕對是讓人欲罷不能的美味之選

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這個自助吧可真是超級豐盛有農地直銷的新鮮蔬菜，像是山東白菜、高麗菜、大陸妹、水蓮、花椰菜、甜玉米、萵苣等等

還有單點等級A等的火鍋料，手工蛋餃、滷大腸、大芋貢、香貢、龍蝦沙拉、鳥蛋

每一樣都是精心挑選的極品，口感豐富多樣，讓你在品嚐的過程中不斷驚喜連連

還有非吃不可的南部滷肉飯、各式麵食、冰淇淋、飲料和甜點，通通無限供應，讓你吃到飽、吃得滿足

無論是享受滷肉飯的香氣，還是品嚐冰淇淋的清涼，都能讓你感受到滿滿的幸福和滿足

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在這個豐盛的自助吧上，還提供了新鮮的水果，有芭樂和柳橙

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自助吧提供了多種飲料選擇，包括付費和免費的選項

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冰淇淋是泰國明果，有四種口味可供選擇

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最後我家弟弟選擇了隱藏品的厚椰奶冰棒，椰奶的香氣濃郁而迷人，仿佛是置身於熱帶海灘，享受著清涼的海風

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 店家的滷肉飯是南部口味， 吃起來鹹香好滋味

 當你舀起一勺滷肉，那軟嫩多汁的肉末立刻在口中化開，散發著肉汁的鮮香，讓你忍不住一口接一口

難怪我家弟弟會一口氣吃了兩碗，真的是對它情有獨鍾啊

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湯底可以自行拿取，根據自己的喜好加上滿滿的湯汁，真是方便

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進入餐廳的那一刻，眼前的景象立刻吸引了我的目光，就是牆壁上的黑膠唱片機

那復古的氛圍仿佛把我帶回到了過去，讓我不禁感到陶醉

音樂是老歌，悠扬的旋律在空氣中環繞，彷彿是在緩緩述說著一段段美好的回憶

而我在這樣舒適寬敞又明亮的環境中享受著美食，心情也隨著音樂和美食的交融變得無比愉悅

這樣的氛圍真是讓人無法抗拒，讓我彷彿置身於一個充滿美好回憶的世界裡

一邊品味著美食，一邊聆聽著動人的旋律，這種感覺真是令人心曠神怡，絕對能讓人的心情愉悅

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牆上懸掛的黑膠唱片，真是歲月的見證者，我跟弟弟一起凝視著這些古老的唱片

我告訴他，這些不僅是音樂的故事，更是媽媽年少時的回憶

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何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽給人的整體感覺真是太棒了

從食物的多樣性到整個氛圍的放鬆，這裡簡直就是完美的聚餐去處

菜品的豐富度給人無限的選擇，無論是喜歡麻辣風味還是清淡的湯底，都能在這裡找到滿足

而整個餐廳的氛圍卻又是超chill 的，黑膠唱片散發著復古的韻味，讓人彷彿置身於時光隧道中，完全放鬆下來

這樣的環境讓整體用餐體驗更加完美，讓人愛不釋手

無論是家庭聚餐、公司同事間的聚會，還是情侶約會或是姊妹淘的聚會，這裡都是個絕佳的場所

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  本篇為合作文以上內容皆為本人實際體驗心

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