全家便利商店Fami!ce推出最新口味霜淇淋「 台灣藍莓霜淇淋 」，供應時間為2024年4月3日上市，經驗上供應1一個月，今年的靜岡抹茶霜淇淋比以往其他口味更早退場，撰風吃到台灣藍莓霜淇淋是在3月31日，比預計上市的時間還早了3天。台灣藍莓霜淇淋為奶素1。

本次限定台灣藍莓霜淇淋是全家與本土品牌「山丘藍」合作，主打在地種植、100%無農藥殘留、低碳足跡2。雙口味的分店次口味是小農鮮奶霜淇淋，撰風吃過一般型態和圓滾滾型態的顏色卻差異很大，一個是藕紫色，另一個是淡紫色，味道上差異不大。

全家台灣藍莓霜淇淋的售價為49元，4月4日~ 4月7日的清明連假期間，加碼實體門市第二支10元，4月6日~4月7日單筆購買即贈山丘藍藍莓89元優惠券3。

台灣藍莓霜淇淋綜合圓滾滾型態(左)與一般型態(右)

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售價與優惠

全家 台灣藍莓霜淇淋 單點售價49元，使用全家APP亦有隨買跨店取可以一次購買5支188元（以往都是5支168元，看來真的小漲價了），可以分次兌換使用。假日可能會有優惠推出，大家可以關注全家官網、地方全家的LINE優惠推廣，以及新聞媒體的假日或連假優惠整理。

項目 時間 價格 內容 原價 販賣期間 49元 1支 隨買跨店取 4/3~4/7 188元 5支

全家「台灣藍莓霜淇淋(山丘藍)」好吃嗎？真的漲價了？還好還有清明連假期間第2支10元

全家霜淇淋

台灣藍莓霜淇淋(一般型態)

撰風先吃到台灣藍莓霜淇淋山丘藍的時間是在3月31日，讓我傻眼怎麼這次靜岡抹茶的退場這麼早。而且這次好像沒有45元的嚐鮮價了，只能用原價49元購買；且APP的隨買跨店取也從原本的5支168元變成188元了。雖然原價還是維持在49元，但相對的優惠價可以看出明顯減少了，直接迅速反應在電費上漲的4月。

回到實際感受上，一般型態的台灣藍莓霜淇淋我買的看起來是藕色的，味道上我覺得全家這次台灣藍莓霜淇淋甜度實在太高了，老實說單一口味的話一口就膩了。口感則是濃郁綿密的，口感也是讓我覺得全家霜淇淋比7-11好吃的原因之一。

台灣藍莓霜淇淋(圓滾滾型態)

來到清明連假，再來一支圓滾滾型態的雙口味台灣藍莓霜淇淋，另一口味是小農牛奶，與一般型態的單口味相比，圓滾滾型態的藍莓霜淇淋是淡紫色的，並且剛好還搭配到特色的厚餅乾。這次雙口味吃起來整體也是很甜，但比一般型態的單口味來說至少牛奶口味可以增加一些層次和解膩的效果，所以吃完後雖然非常口渴，但至少不會那麼容易膩。整體是好吃的，但就是甜度太高。

台灣藍莓霜淇淋(圓滾滾型態)

Pocky百奇香蕉棒

店員跟我說+10元還有Pocky香蕉棒，於是就加了一盒，但店員擠好霜淇淋厚我還沒順利拆開包裝，所以就沒有插到霜淇淋上做搭配。不過香蕉棒好像和藍莓霜淇淋也不是很搭，單吃就可以了，還有香濃的香蕉味，內容量還算多，10元很OK。

Pocky百奇香蕉棒

營養成分

項目 藍莓(奶素)

(每100公克)

(一份約110公克) 小農牛奶(奶素)

(每100公克)

(一份約110公克) 限定餅皮

(每100公克)

(一份約5.8公克) 原味餅皮

(每100公克)

(一份約15公克) Pocky香蕉棒

(每100公克)

(一份約20公克) 熱量 115大卡 159大卡 420大卡 361.9大卡 495大卡 蛋白質 0.7公克 3.5公克 7.5公克 5.7公克 7.2公克 脂肪 1.2公克 7.9公克 6.4公克 5.1公克 21.8公克 飽和脂肪 1.2公克 6.8公克 2.1公克 2.1公克 18.5公克 反式脂肪 0公克 0公克 0.1公克 0公克 0公克 碳水化合物 25.4公克 18.4公克 83公克 73.3公克 67.5公克 糖 22.1公克 17.3公克 80.9公克 28.3公克 36.4公克 鈉 52毫克 76毫克 416毫克 62毫克 155毫克

全家「台灣藍莓霜淇淋(山丘藍)」好吃嗎？真的漲價了？還好還有清明連假期間第2支10元

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