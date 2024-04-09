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高雄市鳳山區吃。高雄市｜鳳山區。「瑠美 Rumii patisserie和洋製菓 甜點專賣店」新店報報!!!!!鳳山體育館內純白裝潢日

2024-04-09 17:35:09 樂天小高&樂天人生 人氣：109
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：瑠美 Rumii patisserie和洋製菓 甜點專賣店
place高雄市鳳山區光華路66號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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就緊鄰鳳山運動中心旁邊純白色的鐵皮屋，外面僅用帆布跟小立牌來做招牌辦認

這間「瑠美Rumii patisserie和洋製菓甜點專賣店」是看到格友分享才收入口袋名單，因新開幕美美的甜點店馬上前來品嚐，觀看臉書得知老闆的日文名子叫做”Ru Mi”，直接譯音才把這間甜點店取名為「瑠美和洋製菓甜點專賣店」，主理人遠赴日本進修取得製菓衛生師，回國內從網路販售至開啟實體店面，選址就在鳳山運動中心旁邊純白鐵皮屋，從室內窗口竟然可觀賞游泳池的全景，室內銷售台陳列眾多的甜點供挑選，觀看標價是覺得合理範圍內， 品嚐覺得美味直得推薦給您品嚐。

推開大門迎面是全部潔白寬敞用餐空間，牆面上有貼上Logo供客人拍照打卡留念。

沿著窗戶設置長椅凳供客人坐下來用餐，座位數不多應該很容易客滿才對。

牆面有釘製櫃子來陳列各種甜點供挑選，從這窗戶望出去會看到游泳池的景色。

這櫃子逼本上是陳列手工餅乾供顧客選購，小高稍微觀看一下整體定價不算貴。

這櫃檯上有陳列一些常溫甜點供自行夾取，一旁有擺放餐盤跟夾子給客人自行使用，挑選完甜點再拿至服務櫃檯結帳。

檯面上有小立牌有告示「夾甜點請戴上口罩」。

檯面上主要銷售可頌類跟鹹派類供選擇，還有可麗露，甜點整體定價小高覺得很親民。

店最裡面有設置很大器服務櫃檯兼吧台，挑選完甜點在這裡點飲料順便結帳，再至位子等候服務員送上餐點即可。

深色的木櫃裡有擺放很大顆卡士達泡芙定價80元。

冷藏櫃裡是最夯的草莓法式甜點供顧客挑選。

冷藏冰箱裡有草莓生乳捲（條）450元、草莓生乳捲（片）160元、草莓秀朵190元、芋頭生乳捲（片）150元、大人味170元、草莓千層派200元、草莓小塔180元、季節草莓大福95元、提拉米蘇布丁85元等。

這張是店家飲品點菜單供客人參考，菜單主要有咖啡類跟飲品類定價合理，這裡內用低消是每人180元。

小高今天點草莓秀朵190元、草莓千層派200元及熱拿鐵120元等。

這杯熱拿鐵使用比較深烘焙咖啡豆，咖啡比較濃郁偏苦還不錯喝

這草莓秀朵定價190元是合理範圍內。

這草莓酸V酸V甜度稍顯不足，草莓季尾聲草莓就比較不甜（正常），卡士達醬製作很濃郁滑順很好吃，但這海綿蛋糕綿密度不足真可惜啊！

這是草莓千層派200元。

這草莓千層派比起草莓秀朵還要好吃，千層酥超酥脆卡士達醬濃郁不膩超好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「瑠美 Rumii patisserie和洋製菓 甜點專賣店」用餐空間簡約高雅超舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：瑠美 Rumii patisserie和洋製菓 甜點專賣店

地址：830高雄市鳳山區光華路66號

營業時間： 11:00–20:00 （週一公休）

電話： 07-710-4267

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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