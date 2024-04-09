就緊鄰鳳山運動中心旁邊純白色的鐵皮屋，外面僅用帆布跟小立牌來做招牌辦認

這間「瑠美Rumii patisserie和洋製菓甜點專賣店」是看到格友分享才收入口袋名單，因新開幕美美的甜點店馬上前來品嚐，觀看臉書得知老闆的日文名子叫做”Ru Mi”，直接譯音才把這間甜點店取名為「瑠美和洋製菓甜點專賣店」，主理人遠赴日本進修取得製菓衛生師，回國內從網路販售至開啟實體店面，選址就在鳳山運動中心旁邊純白鐵皮屋，從室內窗口竟然可觀賞游泳池的全景，室內銷售台陳列眾多的甜點供挑選，觀看標價是覺得合理範圍內， 品嚐覺得美味直得推薦給您品嚐。

推開大門迎面是全部潔白寬敞用餐空間，牆面上有貼上Logo供客人拍照打卡留念。

沿著窗戶設置長椅凳供客人坐下來用餐，座位數不多應該很容易客滿才對。

牆面有釘製櫃子來陳列各種甜點供挑選，從這窗戶望出去會看到游泳池的景色。

這櫃子逼本上是陳列手工餅乾供顧客選購，小高稍微觀看一下整體定價不算貴。

這櫃檯上有陳列一些常溫甜點供自行夾取，一旁有擺放餐盤跟夾子給客人自行使用，挑選完甜點再拿至服務櫃檯結帳。

檯面上有小立牌有告示「夾甜點請戴上口罩」。

檯面上主要銷售可頌類跟鹹派類供選擇，還有可麗露，甜點整體定價小高覺得很親民。

店最裡面有設置很大器服務櫃檯兼吧台，挑選完甜點在這裡點飲料順便結帳，再至位子等候服務員送上餐點即可。

深色的木櫃裡有擺放很大顆卡士達泡芙定價80元。

冷藏櫃裡是最夯的草莓法式甜點供顧客挑選。

冷藏冰箱裡有草莓生乳捲（條）450元、草莓生乳捲（片）160元、草莓秀朵190元、芋頭生乳捲（片）150元、大人味170元、草莓千層派200元、草莓小塔180元、季節草莓大福95元、提拉米蘇布丁85元等。

這張是店家飲品點菜單供客人參考，菜單主要有咖啡類跟飲品類定價合理，這裡內用低消是每人180元。

小高今天點草莓秀朵190元、草莓千層派200元及熱拿鐵120元等。

這杯熱拿鐵使用比較深烘焙咖啡豆，咖啡比較濃郁偏苦還不錯喝 。

這草莓秀朵定價190元是合理範圍內。

這草莓酸V酸V甜度稍顯不足，草莓季尾聲草莓就比較不甜（正常），卡士達醬製作很濃郁滑順很好吃，但這海綿蛋糕綿密度不足真可惜啊！

這是草莓千層派200元。

這草莓千層派比起草莓秀朵還要好吃，千層酥超酥脆卡士達醬濃郁不膩超好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「瑠美 Rumii patisserie和洋製菓 甜點專賣店」用餐空間簡約高雅超舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖

店家資訊：瑠美 Rumii patisserie和洋製菓 甜點專賣店

地址：830高雄市鳳山區光華路66號

營業時間： 11:00–20:00 （週一公休）

電話： 07-710-4267

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com