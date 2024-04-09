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台北全新開幕咖啡廳「Nonbiri Coffee Shop」位在松山區，捷運台北小巨蛋站巷弄內，復古綠色裝潢非常有質感，平日無用餐時間限制，推薦帶著電腦來坐一天，非常舒服的用餐環境，也很適合和閨蜜一起來吃下午茶，吃甜點配手沖咖啡，真的好Chill唷～Nonbiri Coffee Shop的巴斯克乳類蛋糕、紅茶戚風蛋糕都很好吃，推薦必點超特別的「提拉米樹懶杯杯」，這杯是飲料也是甜點喔！

Nonbiri Coffee Shop｜隱身巷弄裡的復古咖啡廳

Nonbiri Coffee Shop是最近IG很夯的咖啡廳，位在捷運台北小巨蛋站附近，隱身在巷弄裡的復古咖啡廳，這家真的是我最近很喜歡的咖啡廳，裝潢很用心是墨綠色系裝潢。平日內用不限時，提供免費wifi、插座，假日內用限時2.5小時，假日人潮多，我習慣平日帶著電腦來工作、喝咖啡，沒有時間壓力。

Nonbiri Coffee Shop｜店內環境開箱

我最喜歡有點日式的可愛咖啡廳，這間Nonbiri Coffee Shop是台北新開幕的咖啡廳，店內用餐環境很寬敞，座位安排不會很擁擠，用餐環境很舒服，兩側有兩人圓桌、沙發區，還有最後面的大沙發區，平日客人比較少，通常不用候位。

入口處超好拍的沙發打卡區，店裡可以看到可愛的樹懶娃娃

店內座位區很寬敞舒服，環境很棒

最喜歡平日一個人來到Nonbiri享用下午茶時光

Nonbiri Coffee Shop｜好吃美食推薦

提拉米樹懶杯杯

Nonbiri 招牌必點「提拉米樹懶杯杯」，以提拉米蘇為概念設計的一杯咖啡，不只是飲料更是創意甜點！

將「咖啡、酒、巧克力」以獨家黃金比例製成，入口有咖啡苦香、巧克力苦甜、淡淡微醺，專屬於大人的滋味！

先以手指餅乾泡入飲品中，品嚐手指餅乾吸滿咖啡的苦甜風味，同時結合甜點和飲品的創意吃法，絕對是來到Nonbiri Coffee Shop必點的品項喔！

單品手沖

Nonbiri Coffee Shop店內提供專業精品咖啡，店內有販售咖啡豆，還有老闆用心沖的手沖咖啡，不論你是喜歡淺焙的果酸、濃厚的深焙，在Nobiri都能找到心儀的咖啡。

平日下午來一壺手沖咖啡，就是我的完美精神糧食，讓我工作效率更好！

奶油厚片吐司

我每次來都會點奶油厚片吐司！

在日本的時候，巷弄裡的咖啡廳都可以吃到好吃的奶油厚片，終於在台灣的咖啡廳找到，我心心念念的奶油厚片土司！奶油方塊放在剛烤好的厚片土司上，超級可愛！這是一道吐司奶香味十足，吐司口感鬆軟，簡單但幸福的美食。

南瓜鹹派

輕食推薦「鹹派」，每個口味都好吃，但我最喜歡南瓜鹹派，派皮酥香，上層滿滿的起司，中間是綿密的南瓜餡，好好吃！

巴斯克乳酪蛋糕

我最愛的甜點就是「巴斯克乳酪蛋糕」，綿密入口即化的巴斯克，有著超濃郁的乳酪香氣，和淡淡的焦香，搭配旁邊的果醬，多了酸甜的層次感，真的很好吃！

我覺得Nonbiri的甜點甜度都很剛好，不用擔心會太甜，巴斯克乳酪真的很驚艷，喜歡吃巴斯克的女孩們，一定要來試試！

紅茶戚風蛋糕

喜歡茶香的朋友，Nonbiri的「紅茶戚風蛋糕」可以吃到讓人陶醉的茶香，戚風蛋糕體是濕潤口感，非常蓬鬆、軟綿，表現很好！最厲害的是搭配特製的奶油，甜中帶鹹很有層次，完全不膩口，吃完還想再吃！

我的愛店Nonbiri Coffee Shop推薦給你們！喜歡咖啡、甜點、質感咖啡廳的女孩們，千萬別錯過，趁現在人潮還沒有爆滿，趕緊去踩點吧！

Nonbiri Coffee Shop｜店家資訊