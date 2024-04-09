台南鱔魚意麵這家城邊真味鱔魚意麵也是不少在地人的口袋名單，之前寫進福炒鱔魚專家的時候底下就有鄉民們推薦這家城邊真味鱔魚意麵，這家台南鱔魚麵雖然不如進福炒鱔魚專家、信義小吃部、阿江鱔魚意麵那麼有名，但其實在台南鄉民間已經算是一大勢力了，現在來看看城邊真味鱔魚意麵有什麼迷人之處吧？

城邊真味鱔魚意麵｜交通方式＆停車資訊

城邊炒鱔魚為什麼叫做城邊呢? 因為就位於台南的東城門旁邊，這邊其實並不是美食聚集區，而且還在圓環的旁邊，人品好就可以撈到停車位，所以大部分的在地人都是騎機車來買很方便

等鱔魚意麵的同時，順便看一下老闆處理鱔魚，鱔魚都是每日現殺現切

一次就炒一大鍋鱔魚，生意不得不說真的很好，一次炒個7~8盤鱔魚意麵也是真功夫！

城邊真味鱔魚意麵｜菜單

比起五年前，鱔魚意麵大概漲$30，乾炒鱔魚意麵則是漲價$20，其實漲幅不大，他們家的份量也算比較多的那種，在台南市區算是CP值頗高的鱔魚意麵

城邊真味鱔魚意麵｜鱔魚意麵、乾炒鱔魚、麻油腰花

鱔魚意麵，勾芡版本的，鱔魚給的份量真的很豪邁，但他的鱔魚長短落差很大，熟度脆度也是有蠻大的落差，長的鱔魚完全不脆，短的鱔魚反倒比較脆口，調味是比較清爽的酸甜，但鍋氣跟進福、信義小吃部比明顯不足

麵體表現倒是很不錯，吸滿醬汁的味道但絲毫沒有影響口感，頗讚

乾炒鱔魚，要價250元，但份量完全對得起他的價格，堆得跟座小山似的乾炒鱔魚，乾炒鱔魚吃起來很Ｑ脆，但有點炒得沒有很乾，而且沒有鍋氣跟胡椒香，但是鱔魚肉質是好吃的，而且洋蔥的甜度也有炒出來

麻油腰花，吃起來完全沒有內臟的腥味，而且切成大塊又厚，肥嫩富有彈性，加上切成薄片好入口的薑片跟濃郁黑麻油香氣，蠻不錯吃的

城邊的調味就是屬於中規中矩的味道，整體沒有像是進福那種大酸大甜的口感，跟眼鏡仔調味比較相近一點，但台南美食城邊真味鱔魚意麵整體來說還是不錯的，台南鱔魚麵推薦給大家

城邊真味鱔魚意麵

地址：台南市東區東門路一段235號

電話：06 209 1235

營業時間：11:30–14:00, 16:30–22:30 (週一公休)

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