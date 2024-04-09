號稱陸上郵輪，緊鄰烏石港和外澳沙灘
全館60%為海景房，空間寬廣是標配
拉開藍色漸層的窗簾，映入眼簾即是龜山島美景
館內設施有全台唯一海水戶外泳池、遊戲區、藍廳電影院等等
飯店還有設計步道和海景教堂、盪鞦韆
猶如渡假村般，感受逸致風情
【凱渡廣場酒店】
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凱渡廣場酒店影片
凱渡廣場酒店介紹
不出海也有遊輪的體驗，陸上郵輪正式啟航
這是在房間內看到的Slogan，外表就像是遊輪造型的建築物
就佇立在烏石港旁，格外顯眼
也是宜蘭近幾年開幕酒店中，數一數二有規模的
以遊輪為靈感，展現度假、美食、親子、休閒、溫泉五大亮點
打造陸上遊輪之最
辦理入住的櫃檯就是由兩艘帆船造型所搭建而成
下午時刻有個迎賓茶飲可以自行享用
大廳開放性空間，就好像甲板一樣
中間有個方向舵，看出去便能看見鯨魚輪廓造型裝置藝術品
設置了座椅，可以悠閒坐在這欣賞現場演奏的音樂
凱渡廣場酒店停車場
凱渡擁有地下室停車場，戶外亦有停車場
凱渡廣場酒店入住退房時間
酒店入住時間為15:00後，退房時間為11:00前
辦理入住時，會介紹所有館內設施和節目時間
凱渡廣場酒店房型介紹
房型主要有分海景客房(含海景套房)和山景客房
這次入住的是『海景客房雙人房』，坪數約15坪
整體房間是以海洋為主題
從地毯、床頭、壁面、沙發至漸層窗紗
不同層次的藍呼應湛藍天空
房間寬廣是標配，總坪數有15坪
空間感非常的寬廣無拘束
床型為一大床 220×200CM，融合日系的床架設計
一進空間就非常的舒服
兩邊床頭燈的設計也很新潮，另有USB插座
客廳休憩空間非常的大，就連沙發都有好幾座
全館60%為海景房，拉開窗簾就是夢幻絕美的龜山島
下方則是可以看到戶外泳池區
也可以看得出來泳池區非常的大
不過冬季期間漂漂河沒有開放，這大家要注意喔
另一邊則是烏石港的景色
MINI BAR，冰箱飲品、迎賓點心、濾掛咖啡、茶包/瓶裝水
都是免費提供
除此之外，衣櫥內有飯店免費提供的拖鞋，可外出穿著
貼心準備小的不織布袋，如果要出去散步或泡溫泉
則可以把貴重物品和手機放在袋子內，很方便
浴室空間採用象徵海洋的藍色馬賽克磚
獨立的廁所空間，採用免治馬桶
淋浴空間和一旁的蛋形浴缸
沐浴用品採用日系品牌的DHC
凱渡廣場酒店設施
戶外泳池
營業時間：10:00-17:00
位在1F的戶外泳池，是全台飯店唯一擁有的戶外海水泳池
真的把海水抽起來放在游泳池內
設有海水游泳池、漂漂河、巨大戲水池就算不踏入海洋，也能玩到真正的海水
*2023/11/1-2024/3/31 開放設施為25公尺泳池含同池之SPA設施及水床 (漂漂河及戲水池恕無開放)
1F 戶外散步區
飯店後方有設計步道，草皮上有設計幾處盪鞦韆
可以讓小朋友在這盡情奔跑玩耍
遠方的建築物雖然還沒啟用，但看起來應該是個海景教堂
之後應該也是發展成證婚場地
從這看出去就是外澳海灘，超多人會在這玩水衝浪
高處可以看到凱渡飯店的全貌
1F blue bar 蘭調晚間劇院
平常白天是個咖啡廳，運氣好還可以遇到現場演奏
晚上劇院時間為20:00，會利用大螢幕播放電影
1F kids club 同趣
開放時間：09:00~22:00
飯店除了泳池的賣點以外，這室內的遊戲室也是賣點之一
這裡有放大版的迷宮
高爾夫球
任天堂SWITCH
免費撞球和桌球，只需要跟櫃檯借用器具就看玩
遊戲機的部分，則是要換取代幣投入
小朋友基本上來這就很難走的出去了
1F COCO椰林
營業時間：11:00~17:00
如果想要用餐的話，這裡有提供下午茶餐廳
可以喝杯咖啡吃個美食也不錯
3F thermal club 溫泉俱樂部
開放時間：07:00~11:00/15:00~23:00
裸湯大眾池，飯店有提供男女裸湯，但因為礙於隱私
所以就沒有進去拍了
另一邊有露天風呂，是需要額外付費
一池最多四人費用是800元+10%
健身房
凱渡廣場酒店早餐
凱渡的早餐算是滿多元的，只不過好像缺乏了一些宜蘭當地的特色小吃
如果可以廣納當地食材或料理那就更棒了
熟食區
壽司區
甜點類
餐廳內當然也有一些現點現做的料理囉
例如：歐姆蛋和米粉
飲料區，一早就有各式各樣的啤酒可以暢飲
可惜要開車啊，不然就喝一波了
另外也有超多飲料、果汁、咖啡可以選擇
凱渡廣場酒店評價
雖然一晚凱渡的價格算是滿中上的
但因為館內的設施滿多，不管是小朋友玩的或者是大人泡湯
早餐的選擇性也滿多的，而且房間內就可以看到龜山島海景
其實整體來說，還滿不錯的，當然價格上就看個人接受度囉
推薦給大家
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凱渡廣場酒店資訊
地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號
電話：03-9771166
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