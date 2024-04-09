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號稱陸上郵輪，緊鄰烏石港和外澳沙灘

全館60%為海景房，空間寬廣是標配

拉開藍色漸層的窗簾，映入眼簾即是龜山島美景

館內設施有全台唯一海水戶外泳池、遊戲區、藍廳電影院等等

飯店還有設計步道和海景教堂、盪鞦韆

猶如渡假村般，感受逸致風情

【凱渡廣場酒店】

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凱渡廣場酒店影片

凱渡廣場酒店介紹

不出海也有遊輪的體驗，陸上郵輪正式啟航

這是在房間內看到的Slogan，外表就像是遊輪造型的建築物

就佇立在烏石港旁，格外顯眼

也是宜蘭近幾年開幕酒店中，數一數二有規模的

以遊輪為靈感，展現度假、美食、親子、休閒、溫泉五大亮點

打造陸上遊輪之最

辦理入住的櫃檯就是由兩艘帆船造型所搭建而成

下午時刻有個迎賓茶飲可以自行享用

大廳開放性空間，就好像甲板一樣

中間有個方向舵，看出去便能看見鯨魚輪廓造型裝置藝術品

設置了座椅，可以悠閒坐在這欣賞現場演奏的音樂

凱渡廣場酒店停車場

凱渡擁有地下室停車場，戶外亦有停車場

凱渡廣場酒店入住退房時間

酒店入住時間為15:00後，退房時間為11:00前

辦理入住時，會介紹所有館內設施和節目時間

凱渡廣場酒店房型介紹

房型主要有分海景客房(含海景套房)和山景客房

這次入住的是『海景客房雙人房』，坪數約15坪

整體房間是以海洋為主題

從地毯、床頭、壁面、沙發至漸層窗紗

不同層次的藍呼應湛藍天空

房間寬廣是標配，總坪數有15坪

空間感非常的寬廣無拘束

床型為一大床 220×200CM，融合日系的床架設計

一進空間就非常的舒服

兩邊床頭燈的設計也很新潮，另有USB插座

客廳休憩空間非常的大，就連沙發都有好幾座

全館60%為海景房，拉開窗簾就是夢幻絕美的龜山島

下方則是可以看到戶外泳池區

也可以看得出來泳池區非常的大

不過冬季期間漂漂河沒有開放，這大家要注意喔

另一邊則是烏石港的景色

MINI BAR，冰箱飲品、迎賓點心、濾掛咖啡、茶包/瓶裝水

都是免費提供

除此之外，衣櫥內有飯店免費提供的拖鞋，可外出穿著

貼心準備小的不織布袋，如果要出去散步或泡溫泉

則可以把貴重物品和手機放在袋子內，很方便

浴室空間採用象徵海洋的藍色馬賽克磚

獨立的廁所空間，採用免治馬桶

淋浴空間和一旁的蛋形浴缸

沐浴用品採用日系品牌的DHC

凱渡廣場酒店設施

戶外泳池

營業時間：10:00-17:00

位在1F的戶外泳池，是全台飯店唯一擁有的戶外海水泳池

真的把海水抽起來放在游泳池內

設有海水游泳池、漂漂河、巨大戲水池就算不踏入海洋，也能玩到真正的海水

*2023/11/1-2024/3/31 開放設施為25公尺泳池含同池之SPA設施及水床 (漂漂河及戲水池恕無開放)

1F 戶外散步區

飯店後方有設計步道，草皮上有設計幾處盪鞦韆

可以讓小朋友在這盡情奔跑玩耍

遠方的建築物雖然還沒啟用，但看起來應該是個海景教堂

之後應該也是發展成證婚場地

從這看出去就是外澳海灘，超多人會在這玩水衝浪

高處可以看到凱渡飯店的全貌

1F blue bar 蘭調晚間劇院

平常白天是個咖啡廳，運氣好還可以遇到現場演奏

晚上劇院時間為20:00，會利用大螢幕播放電影

1F kids club 同趣

開放時間：09:00~22:00

飯店除了泳池的賣點以外，這室內的遊戲室也是賣點之一

這裡有放大版的迷宮

高爾夫球

任天堂SWITCH

免費撞球和桌球，只需要跟櫃檯借用器具就看玩

遊戲機的部分，則是要換取代幣投入

小朋友基本上來這就很難走的出去了

1F COCO椰林

營業時間：11:00~17:00

如果想要用餐的話，這裡有提供下午茶餐廳

可以喝杯咖啡吃個美食也不錯

3F thermal club 溫泉俱樂部

開放時間：07:00~11:00/15:00~23:00

裸湯大眾池，飯店有提供男女裸湯，但因為礙於隱私

所以就沒有進去拍了

另一邊有露天風呂，是需要額外付費

一池最多四人費用是800元+10%

健身房

凱渡廣場酒店早餐

凱渡的早餐算是滿多元的，只不過好像缺乏了一些宜蘭當地的特色小吃

如果可以廣納當地食材或料理那就更棒了

熟食區

壽司區

甜點類

餐廳內當然也有一些現點現做的料理囉

例如：歐姆蛋和米粉

飲料區，一早就有各式各樣的啤酒可以暢飲

可惜要開車啊，不然就喝一波了

另外也有超多飲料、果汁、咖啡可以選擇

凱渡廣場酒店評價

雖然一晚凱渡的價格算是滿中上的

但因為館內的設施滿多，不管是小朋友玩的或者是大人泡湯

早餐的選擇性也滿多的，而且房間內就可以看到龜山島海景

其實整體來說，還滿不錯的，當然價格上就看個人接受度囉

推薦給大家

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凱渡廣場酒店資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號

電話：03-9771166

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交通資訊

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