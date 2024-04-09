中壢美食,桃園中壢火鍋,麻辣火鍋,中壢麻辣火鍋推薦,重慶蓋碗火鍋,麻辣鍋,桃園中壢美食

最近迷上了四川料理，主要是著迷於那種讓人辣到欲罷不能的麻，辣，鮮，香。而這家道地的重慶麻辣火鍋我已經想來很久了～除了聽說口味好，各式火鍋料富有特色又好吃之外啊，還很漂亮……我就好奇啦，麻辣火鍋到底會是怎麼樣個漂亮法啦！！！

032804765

桃園市中壢區新生路79號 請點我開始好想你重慶蓋碗火鍋導航

11:30–15:00、17:00–00:00，若有臨時公休或營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：新生路或中央西路上收費停車格，不然像我都習慣停在慈惠堂旁的收費停車場～走過來大約五分鐘。

店家環境

踏進店裡，就覺得這間火鍋店的裝潢真的很用心～在左手邊的牆上看到這段話的時候，同學們會不會也想著應該要跟久未見面的朋友們聯絡聯絡，一起吃個飯聊聊天呢？

有別於前方的網美風裝潢，古色古香的桌椅讓人覺得好像到了一間歷史悠久的餐廳用餐呢。

而且每張桌子旁邊都有這個小木檯子，如果一次點了太多火鍋料沒地方放就可以放在這裡。

走到後方會看到調味醬跟餐具的自助區，不知道怎麼用最適合的調味料嗎？闆娘很貼心地幫大家準備了說明喔。

別的不說，大家務必注意這個＂麻醬碟＂！最好把配方記下來～等等吃主餐的時候會有奇用喔！（認真

喔喔！桌上竟然還超貼心地準備了這張＂刷菜時間表＂！想吃美味的重慶火鍋咱們就來按表操課吧！（認真

好想你重慶蓋碗火鍋菜單

因為這裡的火鍋料實在太豐富了，同學們自己慢慢看啊～點好再掃那個QRcord就行，我要先去開鍋了！

不常吃辣的同學們還是點一杯飲品吧！這裡的飲品都挺解辣的喔ＸＤ

個人很喜歡楊桃湯，再來上一瓶涼茶也很棒呢。

鍋底介紹

店裡一共有三種鍋底，可以選兩種來做鴛鴦鍋。麻辣鍋，金湯酸辣鍋，還有菌菇鍋。

麻辣鍋

店裡的麻辣湯頭挺別緻的，加了各式辛香料下去翻炒的牛油凝固後一份份分裝好，要煮的時候再拿出來放到鍋裡，有別於常見的用高湯來煮火鍋。

因為麻辣鍋的底料已經熬煮好，直接加入開水煮到滾就可以了！正宗的重慶麻辣火鍋就是這樣煮啦！正因為用開水來煮所以對於湯底的原料要求就非常高喔。

菌菇鍋

滿滿的各式鮮美菇類讓不敢吃辣的同學們也能品嚐一下店裡的各式特色火鍋料喔。

各式火鍋料

喔喔喔喔～這裡的火鍋料也太精緻了！一份一份的用美麗的蓋碗裝盛，再置於木格內上桌，難怪一上菜就一堆人搶著拍照，朋友們說的漂亮火鍋料就是指這個啦ＸＤ

大陸妹：80元

好喔青菜一份，結束！（謎之音：你等等，你這頓麻辣火鍋就只打算吃一盤青菜而已嗎？🤣

香菜牛肉：148元

喜歡香菜的同學真的推薦要吃看看這個香菜牛肉，這裡的香菜味特濃！而且特別清脆好吃！（姆指

因為一半的人不敢吃辣，所以香草牛肉們只好分隔兩鍋，遙遙相望啊………

來啦！這個煮辣鍋超棒喔～又香又辣牛肉也很好吃呢。

蘭花干：68元

蘭花干指的就是先劃上刀痕再炸過的油豆腐，算是這裡很推薦的滷味喔！滷過再放到火鍋裡煮更加美味。

豬腳：98元

又香又Q的滷豬腳也很出名，非常適合放進麻辣鍋裡煮！越煮越香越煮越好吃喔！（擦汗

美蛙：138元

顧名思義，美蛙就是長得很漂亮的青蛙！（被打飛～），不對啦美蛙是重慶那邊的稱呼，也就是我們常說的田雞啦～肉質非常鮮美，值得一嚐！（姆指

千張：68元

這裡的千張是把許多張的豆腐皮疊在一起，口感特好！

青花椒雞：188元

雞肉處理好後用青花椒等辛香料醃漬，下鍋煮熟吃起來帶著青花椒獨有的香氣呢。

毛肚：168元

毛肚的特別口感讓許多吃過的人都變成毛肚的忠實粉絲了，記得別煮太久喔～不然會變得太有咬勁喔ＸＤ

毛肚蝦滑：118元

妮妮大推的毛肚蝦滑～就是把大片的毛肚切成適當大小後再包著手工製做的蝦滑，風味十足～山珍海味讓你一次滿足。

豬腦花：168元

豬腦算是比較特別的食材啦，畢竟還是有同學不敢吃嘛，BUT！敢吃的同學一定要點來吃看看喔，這裡的豬腦花處理得非常仔細一點兒腥味都沒有～入口滑順濃郁！吃了會上癮呢。

豬梅花：198元

愛吃肉肉的同學當然也可以點這裡的各式肉品啦，像他們的豬梅花的肉質就很棒！

羊梅花：278元

這裡的羊肉也很棒，不帶一點腥羶味～吃起來QQ脆脆的。

魔芋：80元

我個人對於這個魔芋非常的好奇！闆娘說這是她們常吃的小點心，看起來跟蒟蒻挺像的呢～忍不住上網查了下，原來魔芋就是蒟蒻啦～～～

大家還記得桌上有擺一張各式食材烹煮的時間表嗎？魔芋寫的可是＂煮越久越好吃＂喔！我很認真地煮了半小時才吃，嗯～越吃越香而且口感比常吃的蒟蒻更好呢~略帶著點澱粉類的綿密口感很不錯。

土豆瀑布：68元

土豆就是馬鈴薯啦～瀑布就是把很多切絲的馬鈴薯條堆在一起長得就像瀑布囉！說實話沒想到馬鈴薯絲煮火鍋這麼好吃～煮6秒就好，可以保留土豆的爽口脆度，個人強烈推薦煮麻辣鍋喔，特美味的。

主食（白飯，寬麵）

大推這裡的寬麵！口感超棒的～重點來啦！同學們剛剛在弄醬料的時候不是有看到一個麻醬碟嗎？告訴大家啊，這個麵煮好之後加上一碟麻醬碟！保證吃了還想再吃一碗麵啊～

實在是太滿足了！在這個乍暖還寒的時節裡吃上一頓重慶麻辣火鍋，頓時讓我的身心靈都獲得了極大的滿足呢。

店家/景點資訊

店家名稱：好想你重慶蓋碗火鍋

所在地址：臺灣桃園市中壢區新生路79號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30–15:00-17:00–00:00

店家電話：032804765

評價：★★★★★





按讚加入粉絲團

延伸閱讀