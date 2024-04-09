YORUよる_by Dennis Wang

今天要介紹一家隱藏於中山區的巷弄美食【YORUよる by Dennis Wang】，餐廳連續三年榮獲米其林餐盤推薦，開放式廚房搭配最具特色的窯烤定食、超厚實炸豬排、濃郁黑巧咖喱飯，根據座位數每個時段都有限定名額，來享用美食記得先預約喔！

YORUよる 菜單

👉 菜單與線上訂位連結

用餐環境

餐廳入口非常低調，看不出來是吃日式定食

▼外面有掛著米其林餐盤推薦獎牌

▼用餐環境很有高級料理的氛圍，一進門有置物櫃放置包包、外套

▼座位不多，需要提前預約喔！

窯烤牛肋條定食 $430

YORU必點的窯烤牛肋，使用專屬的窯爐烤肉，吃起來多了炭香氣，製作過程直接呈現在眼前，很特別的日式定食體驗

▼牛肋條刷完醬汁後會放入窯箱烤炙，雖然烤箱在牆前方，但完全不會有很重的油煙味，環境很舒適

▼丼飯中間搭配的靈魂是溫泉蛋以及奶油蒜片，肋條外表烤到有焦香氣，但切面依然粉嫩多汁，米飯粒粒分明，吃起來味道很讓人驚艷

▼定食有含三種小菜(不定期更換)：杏包菇、海帶、醃蘿蔔

▼ 湯頭不是日式定食常見的味噌湯，而是以豬脊骨熬煮而成的豚骨湯，喝起來沒有味噌湯那麼重口味，而是清淡的豚骨香。

招牌炸豬排定食 $430

▼炸豬排的尺寸驚人，幾乎大過我的手掌，而且橫切面厚度感覺有３公分以上，外表酥脆內部粉嫩的顏色，肥瘦比大約3:7，口感不會過柴有彈性吃起來超過癮！

配搭下方的洋蔥滑蛋蓋飯，就是正宗炸豬排蓋飯的好滋味～

限量龍蒿焦糖布丁 $150

布丁質地比較扎實，口感綿密而且充滿焦糖香氣，是必點的招牌甜點！！

YORUよる 商家資訊

營業時間: (週一公休)

11:30–15:30、16:30–21:30

聯絡方式: 0227760322

線上訂位: inline

Facebook:

https://www.facebook.com/Yorutaipei

地址:

台北市中山區八德路二段332巷16號



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