台中活動|搭上咖波列車一起古蹟探險，趕快來領取你的專屬車票吧!|咖波古蹟冒險王|臺中火車站



這一次咖波古蹟探險王在臺中火車站舊站大廳登場囉!!

一般搭車都會到新站那邊，

舊站這一區就是在有活動、展出的時候才會逛過來，

這一次咖波可愛降臨，

當然要趕快過去看看、拍拍照喔!

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台中 咖波古蹟冒險王 活動位置

這一次咖波古蹟探險王在臺中火車站舊站大廳登場囉!!

由舊站大廳進去，

或是由鐵鹿大街步行，

經舊月台往舊站就可以到達。

走進舊站大廳，

往左手邊一看，

就可以找到咖波古蹟探險王的展出位置囉!

台中 咖波古蹟冒險王 展出介紹

一進來當然要先跟可愛的咖波列車合影，

這一區'是特別設計的拍照區，

趕快拍一張留念吧!

【認識臺中車站】

臺中車站的舊站已經有百年歷史，

也是臺中非常重要的地標，

新舊站並立，

也是不少鐵道迷必訪的車站。



以前看只覺得外觀復古，

這才知道是像這樣以紅磚與灰白色系相間建築，

搭配王冠一樣的塔樓和圓頂式的設計，

被稱為辰野式建築。

也藉由古早的照片，

讓大家一窺以往台中車站內的樣貌。

【認識列車】

列車的型號對於鐵道迷來說應該是如數家珍，

咖波古蹟探險王讓大家搭上咖波列車，

沿途窗景是台中的熱門景點，

讓大家一起來了解這些經典的復古車款。

R100型柴電機車是1970台鐵從美國引進的，

目前園區內保已經重新塗裝過的。

EMU100型電聯車圓弧的造型加色系，

我個人更喜歡，

一旁的mamonaku cafe-鐵道咖啡廳就是使用EM107自強號車廂的車廂改造而成的。

另外DR2700型柴油客車是台灣第一列不銹鋼製的柴油客車。

目前臺中驛服務處兼小賣店-光華號，

就是這一款。

在復古的車廂中感覺真的很有意境感。

【時光探險】

這本時光探險書中以舊照片，

呈現臺中車站不同時期的樣貌。

由1931年拍攝的二代車站，

至目前嶄新的三代車站，

舊照中記錄了許多珍貴的畫面。

早期的硬式車票只有在車站才能買到，

不像現在購票方式非常多元，

也大大的增加了便利性。

這一座復刻1940年臺中日治時代的售票亭，

古色古香的，

是不能錯過的打卡亮點。

台中 咖波古蹟冒險王 打卡送車票

現場還有IG或FB拍照打卡，

就可以兌換限量紀念車票喔!

完成拍照打卡任務，

就到光華號/服務處出示打卡畫面就可以兌換囉!

看你想搭哪一班列車就自己蓋。

現場也有蓋好章的樣本可以看。

趕快來自製一張獨特的紀念車票帶回家吧!!

𝟐𝟎𝟐𝟒奶泡貓咖啡-臺中驛店也正在試營運中，

有到訪再跟大家分享吧!!

台中 咖波古蹟冒險王 展出資訊

展覽日期：𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟑/𝟑𝟎（六）－𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟎𝟒/𝟐𝟏（日）

開放時間：𝟏𝟎:𝟑𝟎-𝟏𝟗:𝟑0

公休日:每周二

展覽地點：𝟒𝟎𝟎台中市中區台灣大道一段𝟏號(臺中火車站舊站大廳)

【本文為自行前往後之心得，內文心得口感純屬個人分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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