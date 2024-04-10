麥當勞推出期間限定 板烤雞腿堡 ，供應時間為2024年3月27日~5月7日或售完為止，餐點為10:30後的正餐時段供應1。單點售價為84元，可搭配套餐149元起，同期推出的產品還有照燒豬肉堡。板烤雞腿堡曾經是撰風最愛吃的麥當勞餐點之一，本人通常會去醬加菜，蛋白質含量達24公克，厚實的雞腿排真的好吃，後來替補的嫩煎雞腿堡我覺得味道上完全難以替代。

而此次麥當勞複刻板烤雞腿堡，比較可惜的是內部的三色蔬菜絲被替換成一般的生菜了，而且價格也從以前75元上升到84元了，且配餐的生菜，自從更換包裝後，份量感覺也變得很小，只能說物價真的上漲得很可怕。但總之本文還是來回味一下這次複刻回歸的 板烤雞腿堡 吧！

板烤雞腿堡複刻回歸

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售價與優惠

板烤雞腿堡單點售價84元，實測重量含包裝約176公克，拿起來份量確實很輕，不過相對的總熱量也不高，僅有393大卡，但蛋白質含量高達24公克。提醒就是鈉含量偏高，所以如果請店員額外加菜去醬的話，整體還是一個很不錯的餐點的。

餐點 單點 [A]經典配餐

[B]清爽配餐 [C]勁脆配餐

[F]地瓜配餐 [D]炫冰配餐

[E]豪吃配餐 板烤雞腿堡 84 +$65 +$78 +$95 照燒豬肉堡 84 +$65 +$78 +$95 [A]經典配餐：主餐+$38飲料+中薯

[B]清爽配餐：主餐+$38飲料+大沙拉

[C]勁脆配餐：主餐+$38飲料+麥脆雞腿

[D]炫冰配餐：主餐+$38飲料+小薯+冰炫風

[E]豪吃配餐：主餐+$38飲料+小薯+6塊麥克雞塊

[F]地瓜配餐：主餐+$38飲料+金黃地瓜條

板烤雞腿堡外包裝

板烤雞腿堡重量

板烤雞腿堡(複刻)

這次麥當勞複刻的板烤雞腿堡是我非常期待的一個產品，畢竟當年我還在麥當勞打工時，板烤就是我最愛吃的一個餐點，去醬加菜是我最常客製的項目，還常常聽到內場的同事調侃我說怎麼又是這位囉嗦的客人啊。板烤雞腿堡本身的蛋白質含量很高，加菜後搭配生菜沙拉餐其蔬菜量也很夠。

本次複刻的板烤雞腿堡讓我小小失望的是裡面原本的三色蔬菜絲變成了純粹的生菜片了，以往的三色蔬菜絲在口感和和香氣上非常有層次，而純粹的生菜片吃起來有點無趣，而且量真的很少；而雞腿排的部分我倒是覺得還是蠻不錯的，口感厚實又有烤炙香氣，非常迷人；醬汁的部分比以前的更甜，甜到我以為在吃丹丹，我覺得我無法接受，如果還要再吃的話，我應該會選擇去醬。

整體而言，我覺得複刻版終究是複刻版，他終究不是當年被移除時的那個板烤雞腿堡了。好吃是好吃，但沒有當年的板烤雞腿堡好吃，不過以麥當勞的產品來說，板烤雞腿堡確實是相對健康的餐點，蠻希望可以回歸常駐。

板烤雞腿堡的三色蔬菜絲沒了，只剩下生菜片

板烤雞腿堡斷面，雞腿肉的部分還是很好吃也很厚實

營養成分

項目 板烤鷄腿堡

(每一份) 照燒豬肉堡

(每一份) 熱量 393大卡 478.9大卡 蛋白質 24.4公克 19.2公克 脂肪 12.6公克 22.1公克 飽和脂肪 3.8公克 7.1公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 45.5公克 50.8公克 糖 8.9公克 17.5公克 鈉 777.3毫克 999.5毫克

板烤雞腿堡外包裝

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