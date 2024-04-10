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2024新開幕親子景點桃園市兒童美術館，裡面到底有那些設施一次開箱！還有隱藏的休憩區可以讓你暫時離開人潮，爸媽可以偷偷躲起來休息的好地方！未來門票多少錢？交通方式全都整理在裡面！

桃園市兒童美術館青埔館藝術建築造景

桃園市兒童美術館青埔館於2024年4月3日試營運，純白色藝術感造景是它的特色之一，整棟建築由獲得2024普立茲克建築獎的山本理顯攜手台灣石昭永建築師共同打造，山丘形狀搭配景觀及湖泊，宛如一體設計的自然融合，相當神氣！

桃園市兒童美術館大眾交通及停車資訊

大眾運輸

公車

高鐵南文德路口站：搭乘L605、L605A，下車步行2分鐘。

青塘園站：搭乘L207、L207A、217青埔環線，下車步行6分鐘。

桃園捷運

A19桃園體育園區站：出站步行6分鐘。

高鐵

桃園高鐵站7號出口：出站步行20分鐘。

自行開車

國道2號-機場支線/大竹交流道(往青埔、高鐵站方向行駛)，至高鐵南路二段90號(青塘園附近)抵達。

館舍周邊設有公有停車格及其他停車場。

(以上資訊取自桃園市兒童美術館官網)

桃園市立兒童美術館地圖

桃兒美館旁有著一個美麗的埤塘，有吊橋及環湖步道

很適合小朋友在這邊奔跑跑跳～旁邊的大草原也都很寬闊，但是還是要大家一起愛護，不要踐踏草地或在上面搭建帳棚喔！

桃園市兒童美術館門票價格

※ 開幕期間113年4月3日至9月1日免費入館

正式營運票價

全票：100元

優待票：50元

二十人以上團體票享6折

未滿18歲及65歲以上免費入場

純白色建築，典雅又有設計感

桃兒美館的設計相當神氣

白色的斜體，大大的讓人瞠目結舌，站在下面都覺得很有震撼力

現在開幕期間真的人有夠多～入口偏小，覺得逃生有點疑慮

入口處置物櫃

帶小朋友難免會有許多大包小包

在入口處有設置置物櫃，可以先把東西鎖進去，就能好好陪小朋友玩了喔～

鑰匙圈也是跟建築物一樣，斜斜的好可愛

建築物是白色的，這個鑰匙圈用黑色，有一種跳色的感覺

試營運期間取票入場

因為試營運期間剛好遇到清明連假，人真的超級無敵多

所以都要先取票再入場

一個家庭抽一張～

我們抽到的號碼是5752號

當下叫號到2743號，幾乎是差了3000號～

真的要有心理準備會排隊排很久喔！

戶外遊戲區

在戶外除了大草原之外

也有許多可以互動的遊戲區，小朋友可以在這邊先放電

因為人很多，等累了也有開設可以休息的區域

算是很貼心，但這個螢幕也太小了吧！即使有兩個，畫面也是很小內～

桃園市兒童美術館樓層介紹

桃園市兒童美術館分別有四層樓，一二樓的展覽室及三樓的親子空間，最頂樓則是一個休憩平台

建築物本身很大，但展區的空間算是很小的

其通道、樓梯、電梯也都是偏小，人潮疏散的話有點困難，嚴格說起來他的人數可容納的數量並不能到很多～

我們排了大概兩小時，終於可以入場！

踏入桃園兒童美術館，才發現裡面每個東西不是排隊就是要預約，真的也是很傻眼，為什麼不乾脆改成預約入館呢？

一樓探險未來互動區

一樓的區域主要是小朋友互動的展區

探險未來的主題～雖然我是看不出來啦

就是一個軌道，然後大家堆積木

一樓服務台

服務台空間很大，如果有任何需求可以來這邊唷

二樓展覽區

展覽區的空間很大很寬敞，二樓算是整個美術館中室內空間最寬闊的地方了

但是一樣有出入口狹窄的問題，但還好二樓都是玻璃帷幕，真的要逃生應該就是破窗了

二樓的藝術展覽比較多，大多會以藝術家與小朋友的合作作品為主

像是拼布或繪圖，結合桃園地圖介紹等

其中有一個互動區，可以在這個地圖上面綁繩子

大頭針加線就可以讓小孩玩很久了～也是很划算

其中有一個白色軌道，可以將球滾來滾去

球就是一顆籃球用白漆塗白～覺得很節省很棒

二樓隱藏休憩區

整個展區也看到許多大人或小孩坐在地上休息

其實在二樓有個地方很隱密，幾乎沒什麼人發現～很適合大人可以躲起來休息喔

就在二樓廁所走到底左轉

有一個沙發空間，如果你想休息一下，或是小朋友睡著的話可以帶到這邊，安靜又很好坐

三樓遊戲區

三樓的空間主要以互動遊戲為主

很大的空間裡面放著很少的海綿積木、小小白板跟磁鐵

沒錯！這邊也是要預約登記的喔！

一次30人，只能玩一小時！

外面走廊很小，居然還在外面排隊！根本瘋了

看這麼多人玩這樣少少的東西，但是比外面的兒童遊樂空間便宜多了就是了

家長辛苦了，免費的就是只能這樣了～

三樓工作坊

走到底後有一個小小的工作坊，裡面有一些小桌子

可以在這邊看書

沒錯！這邊也就是圖書館的入口喔！

書籍雖不多，但主要是繪本跟兒童書籍，在兒童圖書來說算是很豐富了～

門口依舊很狹窄～

四樓露臺空間

在四樓的空間有許多的石頭椅子很可愛

來這邊休息很舒服

四樓-長出一扇門的石頭展

大家很瘋狂的是這個長出一扇門的石頭

很可愛但是要一個月前事先預約喔

一次最多六人入場，可以看這扇門打開，跟你說石頭的故事喔～

點我線上預約

戶外露臺Z字走廊

整個美術館最不用排隊的就是這個Z字走廊

從建築的側邊上去，可以看整個湖景

也有許多人在這邊拍照打卡喔

新開幕桃園市兒童美術館優缺點

桃園市兒童美術館優點

針對兒童的美術館較少，能夠讓小朋友有一個安全空間放電又不用花太多錢真的很不錯

戶外空間很寬廣，可以野餐或帶小朋友做一些戶外體育活動是一個很棒的空間

廁所及哺乳室空間多，帶小朋友或長輩都很方便

採光良好，不用擔心在這邊看書的小朋友視力問題

桃園市兒童美術館缺點

試營運期間人潮過多，應該可以調整成預約制或開放人數上限

電梯較小、樓梯間狹窄，逃生不易

新建物但樓梯間已有龜裂，若有粉塵對較幼齡兒童不適

冷氣較強，兒童流汗容易感冒

雖為兒童美術館，但對於兒童藝術或五感的感受經歷並沒有著墨太多，如果是積木繪本等已很常見，身為美術館內容真的讓人覺得很可惜

建議大家還是可以等桃園市兒童美術館試營運結束後再前往會更好喔～希望到這邊不只能讓小朋友放電到，更可以獲得更多元的發展，小朋友如果排隊肯定會比較沒耐心，如果要玩得開心或舒服，可以等之後人潮少再來就好了喔！

店家/景點資訊

店家名稱：桃園市兒童美術館

所在地址：臺灣桃園市中壢區高鐵南路二段 90 號

營業時間：日 一 三 四 五 六 09:30-17:00

店家電話：03-2868668

評價：★★ Google即時導航

交通資訊

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