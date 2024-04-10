北部登山步道眾多

此篇要來分享臨近市區的登山步道

「福州山步道」

景點資訊：福州山公園

地址：台北市大安區臥龍街272巷及富陽街間

交通：文湖線麟光站下車，步行富陽街至富陽生態公園， 沿指示步行至福州山公園，約需10~15分鐘可至觀景平台 福州山步道 可從富陽街底富陽生態公園上山 或福州山公園臥龍街入口處皆可

富陽生態公園入口

入口處也提供公廁

從入口處一路續行會來到此

取右木棧道上山

牌子寫著中華科大步道口

也是台北大縱走路線，經軍功山、糶米古道、南港山、中華科大路線下

遇此岔路右轉

木棧步道向上

沿途步道平緩好走

途中遇到此涼亭

即代表觀景平台快到了

福州山公園共有三座涼亭

三座涼亭距離皆不遠

2號涼亭

下方有樹遮蔽不少視野

觀景台平為3號涼亭

提供山友休憩及運動



3號涼亭觀景平台視野極佳

眺望信義區景色

也可看到捷運穿梭在城市之中

華燈初上

大樓漸漸點燈

色溫時下的藍調

搭配信義區璀璨夜景

步行10~15分即抵達，CP值頗高

特寫下的信義區夜景

101特寫

此處拍攝約24-70焦段尤佳

注意事項

1.晚上步道無路燈，請備手電筒

2.夜拍請結伴同行



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