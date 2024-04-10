北部登山步道眾多
此篇要來分享臨近市區的登山步道
「福州山步道」
景點資訊：福州山公園
地址：台北市大安區臥龍街272巷及富陽街間
交通：文湖線麟光站下車，步行富陽街至富陽生態公園， 沿指示步行至福州山公園，約需10~15分鐘可至觀景平台
福州山步道
可從富陽街底富陽生態公園上山
或福州山公園臥龍街入口處皆可
富陽生態公園入口
入口處也提供公廁
從入口處一路續行會來到此
取右木棧道上山
牌子寫著中華科大步道口
也是台北大縱走路線，經軍功山、糶米古道、南港山、中華科大路線下
遇此岔路右轉
木棧步道向上
沿途步道平緩好走
途中遇到此涼亭
即代表觀景平台快到了
福州山公園共有三座涼亭
三座涼亭距離皆不遠
2號涼亭
下方有樹遮蔽不少視野
觀景台平為3號涼亭
提供山友休憩及運動
眺望信義區景色
也可看到捷運穿梭在城市之中
華燈初上
大樓漸漸點燈
色溫時下的藍調
搭配信義區璀璨夜景
步行10~15分即抵達，CP值頗高
特寫下的信義區夜景
101特寫
此處拍攝約24-70焦段尤佳
注意事項
1.晚上步道無路燈，請備手電筒
2.夜拍請結伴同行
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