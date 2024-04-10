大溪親子景點推薦！美拍萬坪莊園、遊賞南法建築、中式庭園、山林湖景、奇石珍禽、近桃園大溪慈湖、大溪農場、大溪景點一日遊推薦

「蘇家莊園」園區佔地上萬坪 融合南法建築城堡、中式庭園、盆景、賞花崗岩造景、藝術品、百年果樹、歐風小屋、龍貓公車

造景藝術、珍禽異獸、義式美食、滿滿人文藝術氣息於一處的桃園特色景點 窯烤PIZZA、豬腳、義式料理都值得一嘗

用心打造特色十二景 讓人有秒飛國外的錯覺 可以輕鬆拍出一系列網美照片

還有許多可愛又療癒動物們 天鵝、迷你馬、笑笑羊、水豚君、狐獴、龍貓、土撥鼠、

喜瑪拉雅兔到多種鳥類....等 更有小朋友最愛的親子遊戲區 可以盡情放電玩樂 超適合親子旅遊、情侶約會、朋友踏青的好去處

原文:蘇家莊園｜用心打造的萬坪莊園 滿滿人文藝術氣息 還有超過20種療癒動物！窯烤PIZZA、義式料理更是不能錯過(桃園大溪景點推薦)

蘇家莊園在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:蘇家莊園

蘇家莊園電話:03-387-3737/ 0921-835355

蘇家莊園營業時間:10:00–18:00 周二、三公休

蘇家莊園官網: 點我

蘇家莊園ＦＢ: 點我

蘇家莊園地址:335桃園市大溪區復興路一段1037號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以蘇家莊園為主

文章內有蘇家莊園地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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蘇家莊園位於桃園大溪復興路一段1037號 鄰近桃園大溪慈湖、農場

開google map導航就可以直達 備有戶外停車場 停車也超方便

蘇家莊園｜門票資訊

入園收費：全票200元（附餐飲抵用券50元）

敬老票：100元（65歲以上，請主動出示證件）

兒童票：100元（12歲以下）

免費票：0-3歲（100公分以下）

停車費：100元

提供機車、汽車和遊覽車的停車場

團體票：30人以上享8折優惠

園區禁止帶寵物喔！！！

蘇家莊園｜園區導覽圖

餐廳前方有蘇家莊園園區導覽區 建議可先拍個照

因為園區佔地萬坪 相當寬敞 比較不容易迷路ＸＤ

園主蘇義吉先生退休後在桃園大溪慈湖畔營造蘇家莊園 對農耕生活的熱愛 以「老農寫故事」的方式敘述近年來身為老農的心路歷程

園內以十二景為特色 園區展示來自花蓮的奇石、台灣真柏等原生植物 還有著稀有又古老的花果及庭園樹 搭配多款精心設計的景色 展現山水之美

一走進蘇家莊園 在遠處就能看到美麗鵝黃色的南法建築

相當吸引目光 彷彿童話場景一般 日式庭院綠意盎然

以日本黑松、台灣真柏、羅漢松等原生種作設計盆栽

搭配花蓮墨玉、花崗岩造景 漫步園內欣賞園林之美 享受悠然自得的生活樂趣

感受到了大自然的美好和文化的融合

蘇家莊園｜88美術館

每週四、五、六、日，上午11:00至下午17:00

預約參觀預約電話：033873737（寵物禁止入園）

88美術館是由蘇先生的大女兒 蘇惠玲與建築師設計

以南法風格建設而成的莊園城堡 不僅投入全方位的裝潢設計、施工 更是有別於台灣的傳統式山莊

至於為什麼叫88美術舘呢？廚了地號剛好是88號之外 也因為這棟是蘇家莊園的第一棟建築

所以蘇先生的兒女們認為：莊園第一棟建築也稱「爸爸館」 讓這棟充滿南法風情的美術館多了更深一層的紀念意義

南法風格城堡建築相當有浪漫異國風 讓人有秒飛歐洲的錯覺

這裡可是許多網美必拍的景點 隨便拍都能出片

可以在這裡拍很多美照 讓人慢遊半天也不厭倦

蘇家莊園園區內有很多景觀區 有奇石、盆栽、台灣真柏、黑松、羅漢松、百年果樹.....等

每一個景觀區都充滿著詩情畫意 讓人彷彿置身於一幅幅富有生命力的畫作中

遊客可以細細品味每一個景觀區所帶來的美好 感受自然的恩賜與生命的脈動

這樣的環境 無疑是一個讓人心曠神怡、靈感無限的地方 值得細細品味和探索

情人湖畔景色如詩如畫 垂柳搖曳、拱橋蜿蜒、松柏聳立 營造出一片優美的自然風光

站在拱橋上俯瞰湖面 波光粼粼 黑天鵝悠游其中 讓人心曠神怡 感受到了愜意與寧靜

療癒的樹林景致 碧綠池塘和水上紅橋 以及假山瀑布 每一處都散發著獨特的風情和魅力

散步其中 實在是賞心悅目 讓人身心得到放鬆

非常適合帶全家人或長輩來踏青 共享大自然的美好與寧靜

廣大的園區裡 走累了也有一處寧靜的休憩地點 思恩亭正是一個適合的去處

可以坐下來稍作歇息 欣賞周圍的風景 思考生活中的點滴 或是享受片刻的寧靜

景色令人陶醉 吸引了許多人不停地拍攝留念 然而 戶外環境常常會吸引蚊子

這點需要特別注意 來到這裡防蚊措施是必不可少的 可以使用防蚊噴霧等防蚊產品

以保護自己免受蚊蟲叮咬的困擾 以免影響到遊玩的舒適度

蘇家莊園｜龍貓巴士

全台唯一「龍貓巴士」龍貓是許多人心中的經典

它帶給我們無盡的樂趣和溫暖 這輛巴士將你從現實世界帶到了龍貓的幻想世界中

龍貓巴士裡面佈置了龍貓的小窩 巴士上還設置冷氣和電風扇讓龍貓吹

這裏有很多不同種類的龍貓 隔著櫥窗觀看牠們午睡、打瞌睡、洗臉的可愛模樣 感覺超療癒的

蘇家莊園 賣點真的很多 還有許多種鳥類可以觀賞 真是令人大開眼界的地方

黑尾土撥鼠相當擅長挖掘地道 當看到它們站立著用小手拿著葉子吃食物的場景時 讓人忍不住驚呼它們的可愛

這些地道不僅是黑尾土撥鼠的居所 也會利用地道來尋找食物、躲避天敵、以及避開惡劣的天氣

狐獴就是動畫卡通獅子王裡面的「丁滿」 狐獴會喜歡站著好奇的東看西看

看起來很健康非常好動 屬於群居動物 會有一隻會爬到樹幹的頂端 觀察周遭環境 隨時提醒他們夥伴家人們是否有危險

號招所有夥伴躲回洞裡 真的有夠可愛

蘇家莊園是一個極具人文氣息的農場 而且維護整潔環境方面相當出色 為遊客提供了一個清潔、舒適的遊覽環境

無論是園區內的景觀盆栽還是周圍的自然風光 都展現出了一種優雅和融洽的氛圍 讓人仿佛置身於一個宜人的世外桃源中

農場的整潔不僅體現了對環境的尊重和關愛 也反映了莊園管理者和員工對每一位來賓的用心和熱情

讓遊客能夠在這裡盡情享受農場的樂趣 感受到大自然的恩賜和生活的美好

蘇家莊園就像是一座小型動物園般 擁有豐富的動物和珍禽

瓦萊黑鼻羊 它們就像卡通中的笑笑羊一樣 臉上滿是呆萌的黑色 令人忍不住想要親近親近

這些動物們在園區內都有自己的家 小木屋設計可愛 並且配有介紹牌 讓遊客能更了解它們的生活習性和特點

相當適合帶小朋友來踏青 認識小動物的理想場所！

亞達柏拉象龜是世界上最大的陸龜之一 以其巨大的體型和悠久的壽命而聞名

迷你馬世界上最小的迷你馬：法拉貝拉馬 是蘇家莊園人氣動物之一 相當的溫馴親人

克里山綿羊又稱為帥帥羊 看到那黑色鼻頭和雙眼也是黑色 猶如是黑眼圈一般 一副沒睡飽到樣子 超有喜感

每隻羊駝都有自己獨特的髮型 這讓它們看起來非常特別和有趣

值得注意的是 當羊駝感到不安或生氣時 它們會吐口水 所以要小心靠近它們

蘇家莊園｜親子咖啡館

走累了！這裡還有座歐風親子咖啡廳 可以短暫休息駐足拍照

游翠綠池塘中 可以看到許多魚群在水中自由自在地悠游 尋找食物 享受陽光和水的樂趣

號稱地表最萌的動物 水豚君擁有憨厚喜感的眼神和慵懶可愛的模樣 讓人無法抗拒地喜愛

在蘇家莊園看到水豚一家人 萌翻嚕！

蘇家莊園｜親子遊戲區

莊園裡有專為小朋友規畫的親子遊戲區 這真是太棒了！儘管佔地不大 但卻擁有溜滑梯、傳聲筒和攀爬設施....等多種遊戲設施

讓小朋友可以在這裡盡情玩耍、跑跳放鬆 盡情發揮想像力和活力

蘇家莊園餐廳處舉辦國際盆景賞石協會60週年慶祝大會 這裡展示的石頭菜色都是以原石打造

不經雕刻、不磨光 卻呈現出栩栩如生的效果 讓人不禁讚嘆大自然的神奇

這樣的石頭藝術品獨一無二 每一件作品都散發著獨特的魅力

除了展示各種石頭藝術品 後方牆面上的畫作也為整個場景增添了人文氣息

這些畫作與石頭藝術品相輝映 展現了大自然和人文之美 為遊客帶來更多的藝術享受和啟發

蘇家莊園｜莊園餐廳

在享受完美的自然景觀和動物互動之後 可以在餐廳內輕鬆地享用美食 不用再到外面覓食 真是個貼心的安排

餐廳提供的餐點都是套餐 點選主餐可加價提供前菜沙拉、湯品、還有餐後甜點跟飲料

蘇家莊園餐廳挑高空間 空間很大 採光極佳 座位非常舒適 跟旁邊的座位不會彼此干擾

照片怎麼拍都很好看！店員非常親切 介紹也很細心

蘇家莊園餐廳內展示櫃陳列著園長珍藏的石宴 真是別出心裁！

仿照中西餐菜色如紅燒蹄膀、東坡肉、水晶餃、火鍋...等 製作得相當逼真 唯妙唯肖

不僅展現了園長對雅石的熱愛和收藏之精髓 也為餐廳增添了一份特色和趣味

來到餐廳用餐的遊客不僅能品嚐美味的餐點 還能欣賞到這些精美的石宴 讓用餐過程更加充滿人文藝術氣息

藍光映照下的大魚缸 其中漂亮肥美的紅龍 其鮮豔的色彩和優雅的游姿總是能夠吸引人們的目光

餐廳內也有供應多項國立嘉義大學的研發產品可以買來當伴手禮

蘇家莊園｜菜單價位

招牌是窯烤PIZZA 除了披薩選擇之外 還有義大利麵、義式燉飯、私房菜、咖啡、飲品、炸物

餐點的部份皆可單點若是選擇套餐則是可再享有沙拉、當日濃湯、甜點及飲料

供餐時間：AM11:00～PM17:00公休日：每周二及周三。

每人低消80元 點主餐升級套餐+200元 換其他飲品可折抵80元

主廚曾赴義大利北米蘭及Como學習義式料理及烘培創作

餐點以義式風味為主 廚房設有專門窯烤披薩的窯爐 可以品嚐到正宗的義式窯烤披薩 口感香脆、餡料豐富 絕對令人回味無窮

升級套餐 包含沙拉、濃湯、甜點和飲料

沙拉有生菜、蘋果、小番茄、小黃瓜及甜椒...等 淋上百香果優格醬 吃起來微酸帶甜清爽開胃

今日的主廚濃湯為南瓜濃湯 淋些鮮奶油和灑點巴西里葉

喝起來口感香濃清甜 帶著纖維感 極富營養價值

莊園餐廳的餐飲以現點現做為主 尤其是窯烤披薩更是其中的亮點！

以現點現揉老麵發酵製成的餅皮 結合新鮮的食材和精心調製的醬料 口感香脆 獨具風味

窯烤爐溫度高 使得披薩在短短1到2分鐘內就能夠完美出爐 保持了食材的原汁原味和營養價值

蘇家莊園｜窯烤海鮮披薩

８吋PIZZA 以老麵發酵製作而成的麵糰 窯烤後口感相當酥脆

有不少花枝、蝦仁、干貝唇 拿起來還牽絲呢 咀嚼後帶有淡淡麥香

濃郁起司味加上鮮甜海味 讓人一片接過一片

蘇家莊園｜窯烤豬腳

豬腳以天然香草像是羅勒百里香鼠尾草...等多種香料融入滷汁烹調入味 後放入窯烤爐烤

烤到外皮Q彈有嚼勁 瘦而不肥的豬腳 粉紅色澤超誘人 豬腳肉嫩彈微紮實不乾柴

沾上蜂蜜芥末醬恰到好處 旁邊有醃黃瓜、酸菜...等可搭配使用

蘇家莊園｜飲品

飲品也有很多種可以選擇

熱拿鐵咖啡上桌還有拉花 奶泡相當綿密 奶味香濃

桂香鐵觀音上面還撒上桂花 香氣十足

莊園水果茶 加入不少新鮮的蘋果、檸檬切片、百香果粒0..等 酸甜好滋味 喝起還很爽口

今日甜點是手工自製起司蛋糕&奶酪

甜點也不含糊 入口滿是香濃起司奶香 口感綿密 微甜不膩

蘇家莊園的豐富景色和多元活動 是一個理想的假日小旅行目的地！

南歐建築、中式庭園、山林綠意、靜謐湖景、奇石珍禽、可愛動物....等各種元素的結合

讓遊客能夠輕鬆接觸大自然、欣賞藝術造景 並與可愛的動物互動 令人心情舒暢

滿足了不同年齡層遊客的需求 相當適合全家大小同遊同樂

下次假日不妨來此一遊，一定會留下難忘的印象！