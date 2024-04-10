嘉義隱藏版馬來西亞美食！中山路一段超人氣熱門美食推薦、嘉義縣太保市必吃美食

檳城的美食究竟有多狂？檳城曾被票選為「世界最好吃城市」

看到這個稱呼 絕對可以想像檳城的美食種類之豐富

也是國際認證的馬來西亞美食之都 「楓 檳城美食」老闆是馬來西亞華人

因結識闆娘後選擇在台灣定居 也將家鄉的檳城蝦麵、椰漿飯、參巴炒麵、炒飯、海南雞飯及咖椰&美祿吐司...

等美食帶來台灣嘉義太保 讓更多人能吃到道地的馬來西亞料理 CP值頗高 在Google上有4.9分的好評價 相當值得一試！

另外楓 檳城美食也有提供 Foodpanda外送熊貓 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文: 楓 檳城美食｜嘉義隱藏版馬來西亞美食「濱城蝦麵、海南雞飯」必點 老闆是馬來西亞檳城人 平價大份量。菜單價位(嘉義太保)

楓 檳城美食在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:楓 檳城美食

楓 檳城美食電話:0910-758-177

楓 檳城美食營業時間:11:00–20:00 週六公休

楓 檳城美食地址:612嘉義縣太保市中山路一段蕭登標服務處對面

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以楓 檳城美食為主

文章內有楓 檳城美食地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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楓 檳城美食 位在嘉義縣太保市中山路一段蕭登標服務處對面



屬於那種走過路過會錯過的那種店家

如果不是在地人朋友推薦超道地的 馬來西亞小吃一定要吃吃看

真的不好發現 吃過才發現真的有夠道地

老闆是正港的馬來西亞人 因結識闆娘後選擇在台灣定居 也將家鄉的好味道一起帶來

店門口有掛著黑板 海南雞腿飯、椰漿飯及檳城鮮蝦麵這些馬來西亞美食的美食

除了可以在店內享用道地的檳城美食

也有跟 Foodpanda外送熊貓 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

裝潢簡潔明亮 座位不算多 簡單的木桌椅搭配白皙的牆面 螢光筆有時會寫上一些不在菜單內的私房菜

想吃的話就直接跟老闆、闆娘點唄 高腳的吧台席 即使一個人前來也能吃得很過癮

不僅深受台灣人喜愛 就連大馬僑生、留台遊子都直呼：這就是家鄉味

東西都是現點現做現炒 老闆才一舀湯 香氣就整個爆散出來 真的是有夠香的

我們點了檳城蝦麵、海南雞飯、咖椰、美祿吐司 每一樣看起來都好好吃啊

楓 檳城美食｜海南雞飯

點「海南雞腿飯」會再附一碗湯 以滑嫩海南雞腿肉搭配雞油飯 一旁則有花椰菜、杏鮑菇等菜色點綴

海南雞腿吃起來滑嫩有彈性 一旁還有附上特調辣醬配著滑嫩的雞腿吃

更可以襯托出雞腿肉的甘甜 配著米飯吃也很下飯

楓 檳城美食｜紫菜柴魚湯

這天附的湯是紫菜柴魚湯湯 裡面還有加上虱目魚丸

還蠻好入口 味道也挺不錯的

楓 檳城美食｜檳城蝦麵

份量相當充足 配料給得也很豐富 有蝦子、肉片、空心菜、水煮蛋、豆芽菜、米麵條

再搭配燉到非常濃郁的湯頭 不會過於死鹹 口味是台灣沒有的 很值得一試！

湯頭經過熬煮多時而成 蝦味濃郁 味道無敵鮮美

麵條搭配的是米粉麵 一半米粉一半麵 可以吃到兩種不同的口感

相當特別 不容易膩口 整個有像在吃擔仔麵

參巴醬是老闆自己炒的 因應台灣人的口味 沒有直接加在裡面 是另外放的

加上濃郁鮮甜的湯頭 真的會讓人一吃就上癮 忍不住一口接著一口吃不停

客人外帶的椰漿飯看起來也很好吃耶！下次一定要來吃吃看

楓 檳城美食｜咖椰吐司

咖椰醬是東南亞盛行的甜點醬 咖椰是以斑蘭葉及椰漿製成 抹一瓢在吐司上搭配上奶油

整個香甜順口 帶有濃郁斑蘭葉的芋頭香氣 讓人不小心又多吃了幾口！

楓 檳城美食｜美祿吐司

美祿YUNO有喝過 但是塗在吐司上還是第一次吃到

烘烤過後的土司帶著美祿的焦糖顏色 口感酥酥脆脆 當下午茶超適合

楓 檳城美食｜白咖啡、拉茶、恐龍美祿

美祿恐龍在飲料上灑美祿巧克力粉 跟下面冰美祿一起攪拌

喝的時候也會吸到一些美祿粉 滋味相當濃郁香甜很好喝

白咖啡喝起來的口感跟越南咖啡有點類似 但沒有那麼甜 卻一樣非常香醇濃厚

拉茶喝起來也很濃郁 搭配吐司當下午茶超讚

楓 檳城美食 雖然只是小店 但是東西還蠻不錯吃的 整個吃下來覺得水準不輸餐廳級的

口味道地、份量充足、而且價格也很平價 喜歡馬來西亞美食的小夥伴很推薦可以來吃看看

千萬別錯過 讓你在不能出國的日子裡 也能輕鬆品嚐到正宗美味!!