在東區巷子內又發現一家新開 吃到飽 的店「 炸激食堂 」，
試營運期間只要200元起就可以點主餐送自助吧，
炸物、滷味、麵包、飲料都可以吃到飽，
目前這個好康只到4/21喔！
4/22之後好像是要加150元才有自助吧，
如此便宜優惠怎麼能不趕快來試試呢？
這次點了他們的兩塊雞主餐，
炸雞是現點現炸皮脆肉嫩還很多汁真的很不錯吃，
其他自助吧吃到飽的品項都還不錯，
而且食物補充速度都還算快，
這樣CP值算是頗高大家快操手刀衝吧！
炸激食堂 店家環境
▲ 他們店就在巷子內7-11隔兩家就是了不會太難找
▲ 他們原地址的肉旨房還是有的，
這應該是他們的菜單～
▲ 沒想到中午人真不少，
大家消息都很靈光～
▲ 不過我今天中午坐在像是吧檯的內部感覺蠻奇妙的~
炸激食堂 用餐須知/菜單價格
▲ 因為我們沒有訂位，
所以服務人員先登記我的資訊幫我做候補～
▲ MENU（拍攝於2024/4/8，一切都以店內為主）
菜單除了炸雞還有漢堡部分，
好像只有炸雞這邊才有吃到飽喔(這部分可能要自行詢問喔)～
▲ 其實中午的時候也可以試試他們的排骨飯，
這應該就只有套餐沒有吃到飽了～
▲ 今天就是為了4/21之前的點主餐免費享用自助吧而來，
CP值頗高真的可以衝一下～
炸激食堂 餐點推薦
主餐-炸激兩塊餐
▲ 他們抽屜裡都有一次性手套可以拿出來用喔
主餐-炸激兩塊餐 NT.200 (+10%)
他們家的炸雞算是炸得非常不錯的，
應該是因為都是現點現炸的，
需要比較長的等待時間，
炸雞皮酥脆肉嫩又多汁，
還有一個小提醒就是炸雞上桌時千萬不要馬上拿起來啃，
因為實在是非常的燙，
我大概放了七、八分鐘，
扒開還被肉汁燙了一下，
真的很推薦他們家的炸雞真的很好吃～
自助吧
他們家的自助吧雖然品項沒有像大飯店那樣多，
但品質都還算不錯味道也不錯，
補食物的速度也算是蠻快的～
滷味
滷味
一開始以為滷味大概就是三四樣而已，
沒想到他們會一直補一直補，
到我離開前算起來應該有六樣，
我個人蠻喜歡他們的滷味，
算是重口味的那種很適合下酒，
唯一吃到一個小缺點大概就是照燒肉了，
有點太乾柴有點太硬了，
其他的都算是不錯～
炸物
炸物
而炸物部分我覺得都很不錯，
尤其他們的炸鱈魚條，
外酥內保持多汁肉嫩，
還有紫色的地瓜球裡面竟然還有餡，
愛吃炸物和地瓜球的朋友絕對不要錯過～
麵包
麵包
他們家的麵包也是非常不錯，
基本上烤箱的溫度都已經固定好了，
只要將餐包放進去然後計時三分鐘就可以拿出來了，
他們真的算得非常精準，
這樣烤出來的麵包表皮酥內餡還有奶油香氣，
真的很好吃喔～
飲料
飲料
飲料是我覺得品項相對少的，
不過用餐期間會有服務人員來問要不要整罐的可樂，
算是不無小補～
炸激食堂 店家資訊
炸激食堂
粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChookChookEatery/
營業時間：週一到週日 11:30–16:00、17:00–21:00
店家電話：02 27113808
店家地址：10686台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號
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