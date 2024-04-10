在東區巷子內又發現一家新開 吃到飽 的店「 炸激食堂 」，

試營運期間只要200元起就可以點主餐送自助吧，

炸物、滷味、麵包、飲料都可以吃到飽，

目前這個好康只到4/21喔！

4/22之後好像是要加150元才有自助吧，

如此便宜優惠怎麼能不趕快來試試呢？

這次點了他們的兩塊雞主餐，

炸雞是現點現炸皮脆肉嫩還很多汁真的很不錯吃，

其他自助吧吃到飽的品項都還不錯，

而且食物補充速度都還算快，

這樣CP值算是頗高大家快操手刀衝吧！

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炸激食堂 店家環境

▲ 他們店就在巷子內7-11隔兩家就是了不會太難找

▲ 他們原地址的肉旨房還是有的，

這應該是他們的菜單～

▲ 沒想到中午人真不少，

大家消息都很靈光～

▲ 不過我今天中午坐在像是吧檯的內部感覺蠻奇妙的~

炸激食堂 用餐須知/菜單價格

▲ 因為我們沒有訂位，

所以服務人員先登記我的資訊幫我做候補～

▲ MENU（拍攝於2024/4/8，一切都以店內為主）

菜單除了炸雞還有漢堡部分，

好像只有炸雞這邊才有吃到飽喔(這部分可能要自行詢問喔)～

▲ 其實中午的時候也可以試試他們的排骨飯，

這應該就只有套餐沒有吃到飽了～

▲ 今天就是為了4/21之前的點主餐免費享用自助吧而來，

CP值頗高真的可以衝一下～

炸激食堂 餐點推薦

主餐-炸激兩塊餐

▲ 他們抽屜裡都有一次性手套可以拿出來用喔

主餐-炸激兩塊餐 NT.200 (+10%)

他們家的炸雞算是炸得非常不錯的，

應該是因為都是現點現炸的，

需要比較長的等待時間，

炸雞皮酥脆肉嫩又多汁，

還有一個小提醒就是炸雞上桌時千萬不要馬上拿起來啃，

因為實在是非常的燙，

我大概放了七、八分鐘，

扒開還被肉汁燙了一下，

真的很推薦他們家的炸雞真的很好吃～

自助吧

他們家的自助吧雖然品項沒有像大飯店那樣多，

但品質都還算不錯味道也不錯，

補食物的速度也算是蠻快的～

滷味

滷味

一開始以為滷味大概就是三四樣而已，

沒想到他們會一直補一直補，

到我離開前算起來應該有六樣，

我個人蠻喜歡他們的滷味，

算是重口味的那種很適合下酒，

唯一吃到一個小缺點大概就是照燒肉了，

有點太乾柴有點太硬了，

其他的都算是不錯～

炸物

炸物

而炸物部分我覺得都很不錯，

尤其他們的炸鱈魚條，

外酥內保持多汁肉嫩，

還有紫色的地瓜球裡面竟然還有餡，

愛吃炸物和地瓜球的朋友絕對不要錯過～

麵包

麵包

他們家的麵包也是非常不錯，

基本上烤箱的溫度都已經固定好了，

只要將餐包放進去然後計時三分鐘就可以拿出來了，

他們真的算得非常精準，

這樣烤出來的麵包表皮酥內餡還有奶油香氣，

真的很好吃喔～

飲料

飲料

飲料是我覺得品項相對少的，

不過用餐期間會有服務人員來問要不要整罐的可樂，

算是不無小補～

炸激食堂 店家資訊

炸激食堂

粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChookChookEatery/

營業時間：週一到週日 11:30–16:00、17:00–21:00​

店家電話：02 27113808

店家地址：10686台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號



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