皇膳湯包在竹北和寶山各有分店，這間擺在我的口袋名單許久一直沒機會去吃，沒想到竹東二重埔終於有了分店，一開幕生意就超級好，門口總是有滿滿的排隊等候人潮，他們的湯包都是現擀現包現蒸，皮薄餡豐，咬一口馬上被滿滿的湯汁所驚艷。

▲皇膳湯包二重店位在熱鬧的中興路上，有個明顯藍色招牌，平日可先電話預約節省等待時間，假日只能現場抽號碼牌等候。

▲皇膳湯包二重店菜單：湯包一份7個70元，有辣與不辣記得勾選，飲料有豆漿、紅茶、奶茶可選。

▲當天假日拿到號碼牌後等了20分鐘就拿到餐點，其實不用等很久。

▲現在有好幾個工作人員在忙，都是現擀現包現蒸真的很費工阿！

▲皇膳湯包二重店有提供內用空間，空間寬廣乾淨明亮。

▲我點了一份湯包70元和一杯豆漿15元，豆漿15元算是正常早餐店價格，口感也很一般早餐店，甜度適中口味稍微偏淡。

▲湯包一份有七顆，把紙盒塞得滿滿的。

▲湯包外皮擀得很薄，用筷子一夾頗有重量，將湯包咬開發現有滿滿的湯汁，內餡吃起來脆脆的非常清爽，湯汁清甜不油膩。

雞蛋糕短評：久聞這家湯包很久了，平日可電話預約，假日生意非常好只能現場抽號碼牌等待，湯包皮薄餡多，有脆脆的青蔥口感，湯汁清甜不油膩。



用餐環境★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★



【皇膳湯包二重店美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮中興路三段314號

電話：0983675120

官網：皇膳湯包二重店

營業時間：06:00–12:30 (周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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