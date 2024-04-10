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新竹縣竹東鎮【新竹食記】皇膳湯包(二重店) - 超夯的排隊熱門湯包，咬一口就被滿滿的湯汁驚艷

2024-04-10 13:25:04 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：119
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：676篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：皇膳湯包二重店
place新竹縣竹東鎮中興路三段314號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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皇膳湯包在竹北和寶山各有分店，這間擺在我的口袋名單許久一直沒機會去吃，沒想到竹東二重埔終於有了分店，一開幕生意就超級好，門口總是有滿滿的排隊等候人潮，他們的湯包都是現擀現包現蒸，皮薄餡豐，咬一口馬上被滿滿的湯汁所驚艷。

 

 

▲皇膳湯包二重店位在熱鬧的中興路上，有個明顯藍色招牌，平日可先電話預約節省等待時間，假日只能現場抽號碼牌等候。

 

▲皇膳湯包二重店菜單：湯包一份7個70元，有辣與不辣記得勾選，飲料有豆漿、紅茶、奶茶可選。

 

▲當天假日拿到號碼牌後等了20分鐘就拿到餐點，其實不用等很久。

 

 

▲現在有好幾個工作人員在忙，都是現擀現包現蒸真的很費工阿！

 

▲皇膳湯包二重店有提供內用空間，空間寬廣乾淨明亮。

 

▲我點了一份湯包70元和一杯豆漿15元，豆漿15元算是正常早餐店價格，口感也很一般早餐店，甜度適中口味稍微偏淡。

 

▲湯包一份有七顆，把紙盒塞得滿滿的。

 

 

▲湯包外皮擀得很薄，用筷子一夾頗有重量，將湯包咬開發現有滿滿的湯汁，內餡吃起來脆脆的非常清爽，湯汁清甜不油膩。

 

雞蛋糕短評：久聞這家湯包很久了，平日可電話預約，假日生意非常好只能現場抽號碼牌等待，湯包皮薄餡多，有脆脆的青蔥口感，湯汁清甜不油膩。


用餐環境★★★☆
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★


【皇膳湯包二重店美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮中興路三段314號
電話：0983675120
官網：皇膳湯包二重店
營業時間：06:00–12:30 (周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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