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新竹市北區【新竹‧北區】良辰語和手作工坊│週六限定-比利時鬆餅、咖啡冰磚專賣店

2024-04-10 13:25:08 DPM 人氣：107
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窩客好文

DPM

發表篇數：390篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：良辰語和手作工坊
place新竹市北區湳雅街307號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在三叉路口的「良辰語和手作工坊」是間只有禮拜六開店、只賣比利時鬆餅、咖啡冰磚的職人精神小店。

經過的時候可能會不小心錯過，因為靠近三叉路口，開車的話可以停靠近廟旁，會比較安全。

但記得禮拜六經過就不要錯過，09:00~17:00

店內空間也是小小的，但老闆說話很溫柔，待在店內會覺得暖暖的

有個小小角落座位，想要店內內用應該也是可以。

咖啡冰磚，也能自備容器購買。

除了比利時鬆餅和咖啡冰磚外，也可以預定薄餅禮盒


價位表

招牌的比利時鬆餅，口味非常多，有甜有鹹，陷入選擇困難阿!!

許多口味都會加入珍珠糖，吃的時候會讓口感多一層有趣感。草莓口味老闆說是使用大湖草莓乾，立刻購入。



比利時鬆餅整體吃起來都不會太甜，口感鬆軟Q彈。巧克力口味也是苦甜苦甜，不膩口。

大湖草莓乾

最後記得點上冰磚咖啡，拿鐵冰磚咖啡，喝一口就可以喝到咖啡濃醇香，隨著冰磚釋放出咖啡香會越來越濃，建議慢慢品嘗。如果怕咖啡苦，就建議不要放太久，盡快喝完品嘗喔!
 
「良辰語和手作工坊(咖啡，比利時鬆餅專賣店）」相關資料：
地址： 300新竹市北區湳雅街307號
營業時間： 星期六 ，09:00–17:00
電話號碼： 03 535 1655

 

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