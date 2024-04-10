位在三叉路口的「良辰語和手作工坊」是間只有禮拜六開店、只賣比利時鬆餅、咖啡冰磚的職人精神小店。
經過的時候可能會不小心錯過，因為靠近三叉路口，開車的話可以停靠近廟旁，會比較安全。
但記得禮拜六經過就不要錯過，09:00~17:00
店內空間也是小小的，但老闆說話很溫柔，待在店內會覺得暖暖的
有個小小角落座位，想要店內內用應該也是可以。
咖啡冰磚，也能自備容器購買。
除了比利時鬆餅和咖啡冰磚外，也可以預定薄餅禮盒
價位表
招牌的比利時鬆餅，口味非常多，有甜有鹹，陷入選擇困難阿!!
許多口味都會加入珍珠糖，吃的時候會讓口感多一層有趣感。草莓口味老闆說是使用大湖草莓乾，立刻購入。
比利時鬆餅整體吃起來都不會太甜，口感鬆軟Q彈。巧克力口味也是苦甜苦甜，不膩口。
大湖草莓乾
最後記得點上冰磚咖啡，拿鐵冰磚咖啡，喝一口就可以喝到咖啡濃醇香，隨著冰磚釋放出咖啡香會越來越濃，建議慢慢品嘗。如果怕咖啡苦，就建議不要放太久，盡快喝完品嘗喔!
「良辰語和手作工坊(咖啡，比利時鬆餅專賣店）」相關資料：
地址： 300新竹市北區湳雅街307號
營業時間： 星期六 ，09:00–17:00
電話號碼： 03 535 1655
地址： 300新竹市北區湳雅街307號
營業時間： 星期六 ，09:00–17:00
電話號碼： 03 535 1655
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