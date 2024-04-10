

台灣首座以現當代藝術為主題的兒童美術館就在桃園中壢青塘園的「桃園市兒童美術館」，自4月３日起試營運免費入場！這次趁著清明連假，和家人們一起前往開箱阿！



「桃園市兒童美術館」青埔館主體建築由剛獲得2024普立茲克建築獎得主山本理顯攜手台灣石昭永建築師設計，純白建築搭配綠屋頂，搭配青塘園真的很美。



青塘園的景觀橋，尖端還有飛機雕塑直指北極星，也能在天空中看到飛機經過。



推薦一定要走上「之字形步道」，斜坡設計推嬰兒車、輪椅都可以，只是要注意下坡。



這一片浪漫的之字形，真的很值得走一趟



奔跑吧～孩子！



哥哥已經長大會去控制弟弟的行為，



很值得走的一點，就是可以欣賞不同高度、角度的青塘園，真的非常美









這邊要特別提醒的是，館內外目前是沒有相通的。



清明連假來到桃園市兒童美術館，人潮非常非常的多，進場都要抽號碼牌，進入想要看展也要排隊或預約，非常的花費時間，帶小孩來這裡真的要有點心理準備。



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一樓的展館要排隊入場，進入後一場次限制25分鐘(以現場規定為主)



請讓我說白一點，一樓特展就是恐龍兄弟很熟的Qbi積木、電動和繪畫。



當然身為藝術展，都有策展的主題，只是弟噗媽形容得比較直白





我是很喜歡牆壁這系列





恐龍兄弟搶著玩電動，不過因為人太多，大概只能玩一輪。



恐龍兄弟熟悉的Qbi積木



繪畫的部分也有點可惜，不太明白意義也沒有太多互動，畫完可以帶走或夾在牆壁上，畫筆也很多都沒水，再加上時間有限，真正能在空間玩到的時間，真的非常有限。



美術館內總共四層樓，可以搭電梯到。但電梯不大也只有一座，一樓館內廁所很少間，很意外只有兩間、問了老爺男廁也只有兩個小便斗，不知道是不是設計太隱密沒有發現別間。



展區其實有不少活動，但都需要預約，沒預約就是上到頂樓，也沒有什麼可以看，沒預約就是遠遠的看就沒有了...



再到3樓種子城市，也是需要預約，要特別注意是此區有限制6歲以下的親子。





兒童圖書館，也是需要排隊，我們就先pass了



在這地圖城市裡，我以為孩子們能很自在地玩樂感受，





但也為了維護展區，還是略有限制，不過孩子還是很開心，





孩子們可以觸碰的地方。大概能讓孩子互動、不用排隊的區域就這樣，也讓我有點可惜。



這區是讓孩子練習、學習觀看，也比較偏向大人感









館外定時會移動的假山。如果不定時會動感覺比較有趣。



很多孩子們玩的水管遊戲



青塘園真的很漂亮，搭配美術館真的很棒。



路邊經過開滿白花的樹。



這趟的桃園兒童美術館人潮實在太多，光排隊入場、入場再排隊看展，真的很殺時間，如果孩子是不耐等待的建議挑選平日、預約活動，參觀起來會比較有質感。整體的展，還是偏向大人感，能讓孩子觸碰、感受、互動的展偏少。這裡離桃園高鐵站走路大概20分鐘，能搭配台灣高鐵探索館(需預約)來個一日遊。



「桃園市兒童美術館」相關資訊：

地址： 320桃園市中壢區高鐵南路二段90號

(現場人潮管制、活動規定，建議上官網查看最新資訊)

營業時間：

星期二公休，09:30–17:00

官網：https://tmofa.tycg.gov.tw/ch



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