一品活蝦姊妹作，堅持只賣活體海鮮，品質絕不打折！

位於台北市慶城街1號的「澎湃旅人」，像是隱身在都市裡的小漁港，不需舟車勞頓、不必害怕弄髒衣鞋、更不用擔心風吹日曬，而是坐在冷氣很涼、環境舒適的地方吃現流海鮮，就是因為這樣，才會令人如此容易上癮，開幕才短短數個月，總是夜夜客滿一桌難求！

尤其還有比日本還便宜的鱈場蟹，前一分鐘還在魚缸裡悠遊，下一分鐘變身成爲桌上佳餚，鮮甜程度不言而諭！

「一品活蝦」的老闆蕭文明說：「澎湃旅人沒有令人炫目的擺盤，只有新鮮價實的美味！」

不管是台灣本島漁船配合的漁貨、或是日本新鮮活體直送，就是用直球對決的烹調方式，讓饕客感受舌尖上的鮮甜滋味！

餐點都是用高湯取代水來烹煮，所以無須太多調味，就能兼顧美食與健康。

就像是老闆蕭文明的起家店「一品活蝦」一樣，搶的不是市佔率，而是心占率，有著令人一吃就上癮的魔力！

利潤抓很薄，就是希望給客人最好的，向來就是「一品活蝦」一貫理念，現在，在「澎湃旅人」同樣感受得到！

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澎湃旅人-慶城店

台北市慶城街1號4樓

電話：02-2546-9199

粉絲頁：澎湃旅人-慶城店

交通：捷運南京復興站 7號出口步行3分鐘

營業時間：11：30-14：00 │ 17：30-22：00

訂位連結：https://reurl.cc/G4okWp

▌災難過後的療癒、歡欣鼓舞的慶祝、撫慰生活的疲累…..不管是哪一種，美食就是最好的慰藉！

▲「慶城街1號」地處北捷文湖線南京復興站旁，是最重要的交通樞紐，裡面有各式美食進駐。去年底加入最強美食團隊「澎湃旅人」，就位於慶城街1號的4樓，可以直接搭電梯直上，或是手扶梯經過海底撈之後，直接到達4樓。

▲澎湃鮮活、旅人樂活的「澎湃旅人」，門口紅色燈籠高高掛再加上啤酒牆，營造出超明顯的熱炒氣氛。

▲慶城店用餐環境整齊清潔，明亮寬敞，大勝熱炒店的氛圍。除了方桌，還有10人圓桌，皆可依照消費者的人數與需求進行調整。

目光焦點就是那個連座的巨型水族箱，裡面全都是產地直送的活海鮮，讓饕客們快速又便利，即能享受猶如剛上岸的鮮甜海味！

▌「澎湃旅人」有以下幾點優點：

1、主要食材全都是活體海鮮。

2、清楚透明的標示價格。

3、現點現處理，品質保證絕對新鮮。

4、以高湯取代水來烹煮，無須添加太多調味，就能兼顧美食與健康。

而「澎湃旅人」的這一餐，也打破我一餐同時吃進肚子的海鮮種類與數量，感覺自己像是吃進了一座海洋，絕對是一場海洋盛宴！

▌從水族箱到廚房的距離，10步！

▲熟客習慣站在水族箱前直接點菜，或是看到「澎湃旅人」的菜單，大致分為時令活體、活凍海鮮，泰國菜、家常菜等，詳細菜單請：點我

水族箱裡的白星笛鯛、黑毛、玳瑁石斑、龍虎石斑、毛蟹、松葉蟹、澳洲水姑娘、波士頓龍蝦等…… 全都是活體的現流海鮮，就連一旁種類繁多的生魚片也都在消費者的眼皮子底下完成，吃起來令人感到超安心。

▲等待餐點上桌時，先端上《海蜇皮》當前菜，Q彈爽脆微微辣，吃起來脆ㄎㄠˊㄎㄠˊ，有著一種破壞感的快樂。

▲首先上桌的就是這份跟龍舟一樣大的《龍蝦刺身大滿貫│龍蝦刺身+綜合生魚片》，這道要上桌時非常考驗工作人員的臂力，沒有練過重訓千萬別亂嘗試，因為老闆端上桌時，雙手會抖動，害我想要請他暫停讓我拍的請求，都不敢說出口。

▲「魚」不驚人，誓不休！這艘生魚片船包括帝王蟹腳刺身、生食等級干貝、鮭魚肚、油白旗、鬼頭刀、海鱺魚、竹莢魚、日本青甘肚、鮪魚、日本青甘、炙燒比目魚鰭邊、星鰻等，種類多樣、色彩繽紛的擺盤，不僅美味，更是視覺享受。

▲當中的帝王蟹腳刺身與新鮮龍蝦刺身，我都是第一次吃到，肉質鮮嫩Q彈，帶著淡淡的甲殼類鮮甜味，與多款生魚片聯手演繹出多層次的豐富口感。尤其生魚片都是厚切，吃起來存在感十足。

▲因為新鮮，十多種不同魚鮮呈現最高級的鮮甜＆脂香＆口感，它也成為我心心念念想要再訪的最大誘因！

《帝王蟹三吃(火鍋+烤+粥)》

▲哎喲，大事不妙，緊酸～

這隻帝王蟹好眼力，看到一群目光灼熱的部落客緊盯著他，腰桿挺直，八足亂竄，就是一直想要落跑…..

帝王蟹大都出現在深海的野生海域，因為捕撈不易，所以價格昂貴，但又以肉質鮮美、體型龐大為優勢，深受海鮮老饕的喜愛。

透過影片看得更清楚：https://www.facebook.com/reel/1508601263198262

▲通常我們在餐廳看到的帝王蟹，都是冷凍的蟹腳，這樣一整隻活生生上桌實屬難得，「澎湃旅人」推薦一蟹多吃，例如：清蒸、烤、火鍋、以及煮成料鮮味美的帝王蟹粥也是深受好評。

▲「清蒸」最能感受帝王蟹的原始鮮甜味道；「烤」，可以將蟹肉甜度濃縮保留，蟹肉非常清甜濃郁；「火鍋」，將蟹肉鮮甜煮進入火鍋湯底，在湯底裡看到番茄、白菜與雞肉，湯鮮味甜，令人欲罷不能。

透過三種不一樣的料理手法，完美體驗帝王蟹各個部位的細膩。

（▲「清蒸」最能感受帝王蟹的原始鮮甜味道。但上圖的帝王蟹腳我們是加進「火鍋」裡煮熟，吸收火鍋湯頭的鮮甜，其實滋味超讚。）

（▲「烤」，可以將蟹肉甜度濃縮保留，蟹肉非常清甜濃郁。）

（▲加入蟹黃和蛋花，煮成料鮮味美的帝王蟹粥，能將所有精華一網打盡，也是深受好評。）

《魚羊鮮+龍虎石斑魚》

▲這一鍋完美演繹中國字「鮮」的寫法。

以大白菜等多種新鮮蔬果熬煮八小時，過濾後再加入本土羊肉繼續熬煮，湯頭清甜完全不顯油膩，沒有添加中藥材，一年四季皆適合品嘗，後續我們又加入玉米、菜心、和蕃茄等一起熬煮，湯頭變得更好喝。

▲加入山珍的湯頭超好喝，若再添加蛤蠣、龍虎石斑等海味，隨著每新增一種食材堆疊，就能感受鮮味瞬間提昇，越煮越好喝，對味蕾具有強烈衝擊與滿足。

▲羊肉給的很大器，份量十足，包括有帶皮部分、骨髓和肉塊，羊肉Q嫩不柴帶有嚼感，吃起來完全不會有惱人的腥臊味，搭配清甜的湯頭更是絕配。

份量多到吃不完，所以部份打包，沒想到隔天取出要加熱時，湯竟然結成凍，可見裡面的膠質有多麼的豐厚。

《澎湃牛豬雙寶(台塑牛小排/岩鹽照燒松阪豬)》

▲兩種好肉一起上桌，肉肉控一定很愛。

台塑牛小排是以多種中式佐料醃浸兩天使其入味，再以慢火燒烤一個多小時，肉質保有細緻柔軟卻又富含嚼感，邊邊帶著筋膜吃起來Q彈帶勁，齒頰留香令人喜愛。

▲黃金六兩的松阪豬，燒烤時搭配美味的照燒醬，並在上桌前略撒岩鹽，金黃焦香帶著滋味迷人的鹹香。兩種不同的肉品以不同的烹調技法，不僅保留肉質原有的鮮美，更各自突顯他們各自迷人的風味。

《鳳爪泰國蝦》

▲這道是「一品活蝦」的蕭文明老闆的獨創料理。

當鍋蓋一掀開的瞬間，紹興酒的香氣鋪天蓋地而來～先將烏骨雞腳清洗乾淨剪去指甲，再耗工費時將雞爪滷至一咬骨肉分離、近乎入口即化的口感，再加入肉質Q彈的泰國蝦拌炒收汁，被香濃滷汁完整包覆的泰國蝦，帶著微辣卻很涮嘴，每一口都是滿滿的膠質，令人忍不住吮指回味，是烏骨雞爪和泰國蝦共同演繹，用來閒嗑牙的美味佳餚。

《 龜山島角蝦》

龜山島的角蝦生存在不易捕撈的深海海域，因其數量稀少和極高的清甜深深吸引老饕的喜愛。Q彈的肉質賽龍蝦，令人一吃就上癮。

《 當紅炸脆皮腿》

想吃脆皮腿？必需長時間醃製和風乾使其入味和表皮酥脆，製程費時耗工，不僅講究外皮金黃酥脆，還必須保有肉質的鮮嫩多汁，一口咬下雙重口感，令人回味無窮。

《 澎湃台式海鮮粥》

以熬煮八小時的高湯來烹煮台式鹹粥，再加入超過十種以上的時令海鮮，透過層層堆疊的海味，融進翻滾的米湯中，整鍋的視覺效果超誘人，入口後的豐富層次更迷人，每一口都是鮮味的極致享受。

《 青菜│皮蛋菠菜》

▲菠菜加了皮蛋與生辣椒一起拌炒，吃起來帶有微辣超涮嘴，皮蛋搭配菠菜的組合方式，呈現出來的風味非常特別，比單純清炒更對味。

《 剁椒皮蛋》

▲手工自製的美味佳品，每一口都蘊含著豐富的風味和獨特的口感。剁椒的鮮辣與皮蛋的香濃完美結合，散發著誘人的醇香，令人難以抗拒。

不僅可以單吃、也可以搭配白飯，拌麵，炒飯，甚至單純當成下酒菜。

我在4/3的花蓮大地震時，擔心花蓮家人的安危，無心採買生活用品時，就靠這罐跺椒皮蛋就嗑掉三碗飯，真的是自用或送禮兩相宜的絕佳選擇。