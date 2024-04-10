期待已久的兒童美術館終於開放了，試營運免費參觀，地點就在青塘園旁，光外型就美的，純白斜屋頂建築之字型步道，走在其中夢幻至極，內部採光良好，擁有大片的落地窗，假日人多建議先抽號碼牌，可至一樓演講廳休憩或青塘園走走，展場共四層樓，一、二樓為展覽廳及國際演講廳，三樓兒童藝術圖書館、四樓為觀景平台，成為2024桃園打卡新地標。

桃園巿兒童美術館藝術之丘曾獲得2024普立茲克建築獎，成為桃園青埔新亮點。影片分享

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桃園巿兒童美術館光外型就超美的，純白斜屋頂建築。

假日人多時，設有抽號碼牌，可先抽等號碼到時再入場就可以了。

等候之餘室內戶外都設有休憩區可以休息。

假日一樓國際演講廳開放為等候休憩區，有播放影片欣賞。

兒美館最新展覽有、探索未來、長出一扇門的石頭等特展，全新互動式裝置藝術作品，展出時間即日起至2024/9/1，建議先預約才能體驗。

長出一扇門的石頭展覽作品在四樓。

4樓設有戶外觀景台，可欣賞捷運行駛，近距離呼嘯而過。

一樓洗手間超美超乾淨的～

等候之餘還可以逛戶外藝術巿集。

探險未來以以容器城市、地圖城市、城市自然三大主題。

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3樓種子城巿

意外發現3樓還有一區小小休憩區可以看書休息。影片分享

二樓地圖城巿展覽

一樓容器城市、泡泡好厝邊展覽可以讓小朋友透過遊戲車，需要互動玩在一起。

最後別忘了到戶外之字型步道，從不同的角度欣賞青塘園。

感覺好像魷魚遊戲場景喔～

沿著坡道往上走，登高望遠，爬得愈高，風景愈美～

青塘園對岸可欣賞桃園巿兒童美術館絕美視角

桃園市兒童美術館：桃園市中壢區高鐵南路二段90號；營業時間：09:30-17:00（周二公休）

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