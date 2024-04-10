誰說旅行需要花大錢，搭安坑輕軌只要銅板價50元，讓你當日不限次數搭乘進出9個站，不僅舒適又便宜。其中十四張站可接環狀捷運站，周邊都有Ubike和公車可以搭配，推薦免費景點必去十四張歷史公園穀倉高塔溜滑梯、二叭子植物園油桐花步道、陽光運動公園站騎自行車到陽光橋，四月正值流蘇花盛開美不勝收，另外可到玫瑰中國城站尋找銅板美食，耕莘安康院區站秘境咖啡館，安康站58牛小排牛肉麵、巷子咖啡等，沿途好玩又好拍，完成安坑輕軌小旅行～
輕軌一日票只要銅板價50元，可在當日不限次數搭乘輕軌，結合環狀線捷運，讓我們旅遊更加便利又環保。
安坑輕軌9座停靠站分別為K9十四張站、K8新和國小站、K7陽光運動公園站、K6安康站、K5景文科大站、K4耕莘安康院區站、K3台北小城站、K2玫瑰中國城站、K1雙城站。
安坑輕軌採用光耀金色列車，全長7.5公里共有9個站，5節車廂，縮短安坑至雙北市區約15至20分鐘。
擁有大面側窗玻璃，可欣賞窗外風景，來回穿梭新北巿區街道上，天氣好時，藍天白雲加上青山綠水在陽光照射下閃閃發亮。影片分享
每站都有藝術裝置可以美拍。
陽光運動公園內有一整排流蘇花，為最佳賞花步道。
安坑輕軌必遊景點：陽光運動公園兒童遊戲區。
安坑輕軌必遊景點：陽光橋，最佳遊玩方式，騎乘自行車，一出站即可租借。
安坑輕軌必遊景點：十四張歷史公園。
安坑輕軌必遊景點：一畝田咖啡，耕莘安康院區站旁秘境咖啡館。
新店森林系景觀餐廳【一畝田咖啡】安坑輕軌站必吃美食/隱身在安坑秘境咖啡廳/出站一分鐘即可到到城巿裡世外桃源
周邊有接駁公車可搭乘。
最方便交通工具還是Ubike，一出站隨時可騎乘。
第一站：陽光運動公園站。這裡腹地廣大，青山綠水，讓人心曠神移。
唯美四月雪在新店陽光運動公園盛開了～影片分享
現在正值流蘇花盛開，一整排純白無暇的流蘇在陽光照射下閃閃發亮，超美的～
2024/3/31最新花況分享
現在正是賞花的季節，趁著春暖花開，我們一起賞花趣～
周邊有最新的兒童遊戲場，結合六大遊戲區 (樹鄰遊戲區、動感歡樂區、沙坑體驗區、碟型水道區、自由跑酷區、綠蔭森活區)，適合各年層的小朋友玩。
另外還有沙坑、攀爬設施、盪鞦韆、溜滑梯、彈力床和親水設施，夏天還可以玩水(開放時間每年5-9月)。
還可以騎乘至新北最美的陽光橋欣賞風景。影片分享
串連新店溪兩岸河濱步道，橋面為行人與自行車共用，夜間點燈後更加浪漫～
騎到對岸還有套圈圈的遊戲讓你免費玩。影片分享
第二站：騎乘自行車大約5分鐘到達十四張歷史公園。
公園內有穀倉高塔溜滑梯、跳樁、獨木橋、沙坑、鞦韆、天網攀爬網、滑索、原木攀爬、蹺蹺板、夏天還有倒水桶、水圳戲水道、水唧筒等遊具等好玩又有趣～
十四張歷史公園兒童遊戲場成為新店最大共融式遊戲場。
來這裡挑戰三層樓高的旋轉溜滑梯。
新店最古老的土地公廟斯馨祠、劉氏家廟、劉利記公厝等建築便移築至十四張歷史公園，使傳統建築再現風華。以上資訊來自新北官網
安坑輕軌的起點站為K9十四張站、終點站為K1雙城站，行駛時間約21分鐘，其中K9十四張站可與新北環狀線銜接轉乘。
安坑輕軌全長僅7.5公里，基本票價為20元。影片分享
第三站：玫瑰中國城站品嚐在地美食。影片分享
出站約三分鐘即可到達黃記米粉湯
消費滿100元以上，Google評論即送小滷肉飯一碗。
最新DM，實際DM以店家為主。
黃記米粉湯(原碧潭黃記），招牌必點雞肉飯+米粉湯，銅板價就能享用。
招牌必點：燻雞滷飯50元
招牌必點：新品紅燒肉55元
招牌必點：蝦捲55元、綜合湯45元，米粉湯35元。
兩人點了滿滿一桌240元，平均每人約百元初頭就可以吃的很飽。
最後一站：安康站必吃美食：58牛肉麵、巷子咖啡。
招牌必點：牛小排麵170元
安坑輕軌行程懶人包
搭輕軌到陽光運動公園站-騎Ubike至陽光橋-十四張歷史公園-玫瑰中國城站黃記米粉湯-耕莘安康院區站一畝田咖啡-安康站58牛小排牛肉麵-巷子咖啡
黃記米粉湯：新北市新店區安康路三段45號；營業時間：10：00-21:30（周二公休）
58牛肉麵：新北市新店區吉安街24號1樓；營業時間：10：00-15:00（周四公休）
巷子咖啡cafe alley：新北市新店區安民街156巷13號；營業時間：12:00-20:00（周二三公休）周一12:00-17:00
陽光運動公園兒童遊戲區：新北市新店區安業街47巷9弄4號
新店森林系景觀餐廳【一畝田咖啡】安坑輕軌站必吃美食/隱身在安坑秘境咖啡廳/出站一分鐘即可到到城巿裡世外桃源
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