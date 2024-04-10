隱身在安坑輕軌站旁，有間秘境咖啡廳，看似不起眼的鐵皮屋外觀，底下居然超有質感的咖啡館，不管是餐點、價格，用餐環境都是五星，推開門彷佛走進城市裡的世外桃源，讓你可以短暫遠離塵囂，放鬆舒壓一下。這裡擁有大片的落地窗，四周綠意盎然，讓你像置身於大自然環境下用餐，不僅不收服務費還不限時，低消只要一份餐點或飲品，就可以如此棒的環境下用餐，為新店CP值高景觀咖啡廳。

放假不想跑遠，想感受城市中的世外桃源就來一畝田咖啡吧！這裡的用餐地點相當隱密，看似無人居住的鐵皮屋下面隱藏一間秘境咖啡廳。

進去後首先映入眼簾的是小小的庭院花園，周邊有檳榔樹園，這裡有少許戶外座位區。

再沿著樓梯往下走會看到一扇木門，別懷疑，推開門就是了！裡面別有洞天，裝潢設計很有質感，搭配柔和的燈光，用餐環境相當溫韾舒適。影片分享

一進來就被滿滿綠意包圍，大片玻璃落地窗，拍起照來好有意境～

一畝田擁有大片落地窗，可讓陽光透進來，裡面播放柔和的音樂，讓人瞬間釋放壓力，給人很Chill的感覺。

一畝田咖啡就位在安坑輕軌耕莘安康院區站旁，為安坑輕軌站必吃美食，不管你要搭輕軌或開車都行，周邊有路邊停車格非常方便。

最新DM，實際DM以店家為主，內用低消一份餐點或飲品，除咖啡飲品、甜點也有簡餐可以享用。

美式咖啡90元，順口好喝，重點是美景無價。

招牌必點：肉桂捲100元，還有水果和擺盤，重點是肉桂捲熱熱的相當好吃。

茶水自取，不收服務費，還有免費提供書籍閱讀。

最佳靠窗觀景座位區。

每人平均約百元就可以在如此綠意盎然環境下用餐，感覺一切的煩惱皆煙消雲散，相當舒壓，是間會讓人想一訪再訪的森林系景觀餐廳。

一畝田 咖啡輕食：新北市新店區安一路二段200-1號；營業時間：11:30-18：00（周一二公休）

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