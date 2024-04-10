

沒想到大稻埕附近也有餐酒館，還是開在老宅的二樓，微醺花園的位置其實有點隱密但是離迪化街也蠻近的，可以搭公車來比較方便，樓下就有公車站牌，搭捷運的話可以搭到中山站再轉搭公車，這天回程是步行到中山站捷運站其實當作散步大概15-20分鐘左右。





微醺花園位於老宅的二樓，剛走到樓下騎樓還看不出個所以然只有一扇門，樓下好像是一家重機用品店，到對面看到招牌覺得還蠻古色古香的，沒想到一打開門完全不一樣從樓梯開始燈光就充滿氛圍感。



店內的燈光比較昏暗，座位蠻多的基本上都是四人桌的位子，也有吧檯，天花板上好多乾燥花點綴打造如花園般的仙境，牆上又有些字畫有中國風的感覺，我跟朋友最愛牆上那幅醉生夢死，身為上班族真的好累阿!每天都須要來點酒精微醺一下。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



也有一區是「初」琴酒的展示區，在這也能喝到純飲的琴酒及調酒，這區看起來很有質感還蠻不錯的。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



微醺花園的菜單是牛皮外皮也很有質感，我覺得這邊打造成不管是女生或男生都會喜歡的環境，網美風格又帶有中國風味。餐點的選擇也是很多，前菜、下酒菜、燉飯、排餐，都很有份量也算是多，不會吃不飽，酒品除了調酒之外也有紅、白酒，很貼心的不喝酒的朋友也有無酒精飲料可以選擇。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



桌上的這個立牌是最新一季的調酒，以台灣在地精神發想的，感覺都還蠻特別的。像我們就點了一杯「辦桌」。



「辦桌」調酒很特別是以台灣辦桌常喝的飲料為發想製作，使用琴酒、柳橙汁、芭樂汁、搭配台啤再加上綿密的泡沫調和出一杯我們在喜宴常喝到的味道!



辦桌 420元- 有點賺到的感覺一次有三杯，容量超多，喝起來味道真的很「辦桌」飲料的味覺，似曾相識的味道，上層的泡沫很綿密，底層的酒剛喝有啤酒的味道但不會苦，之後再喝有果汁感，柳橙汁的味道，層次非常豐富，酒色也很有金黃啤酒的感覺。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)





桃花源 380元-這盤拿出來，上面煙霧飄渺，茶具古色古香，想要唱一首周杰倫的歌，爺爺泡的茶。非常的有特色，使用烏龍茶酒、白桃、七喜調製，喝起來味道濃郁，前味為白桃味道濃郁喝起來口感比較稠，後段茶的味道就跑出來了是蠻適合慢慢品嚐的一款酒品。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)

微醺炒水餃三溫暖 250元-這道店員介紹是微醺花園三寶之一，三寶有炒水餃、生蠔跟茶酒，炒水餃還蠻特別的，這些菜色都是店家的員工餐發想出來的，水餃很厚實飽滿份量也很多，加上醬料去拌炒，吃起來不單調，辣椒跟九層塔的佐料有快炒料理的風味。

明太子干貝鮭魚卵薯條 320元-這道我蠻喜歡的，薯條炸的酥脆上面鋪滿了滿滿的明太子、鮭魚卵、還有干貝，真的很下重本，鐵盤保溫薯條熱熱的襯出明太子及鮭魚卵的海味，明太子香氣濃郁，鹹鹹的很開胃，鮭魚卵在口中一粒粒的顆粒感，咬在口中噗滋的口感很入味，裡面還有干貝的肉，層次豐富。



泥煤炒菇菇派對 280元-這盤炒菇菇派對加了羅曼德湖邑吉安12年單一麥芽威士忌去炒，不過可能在快炒中酒精已經揮發了，沒有酒氣但還是有快炒的鍋氣，菇菇本身吃起來軟嫩甘甜有水份，搭配上各式醬料調味味道濃郁很適合當下酒菜跟配飯吃。



海鮮總匯奶油燉飯 580元-這道超級豐盛，一端上來那兩隻蝦子還是擺成愛心的形狀，很適合情人節之類的節日來，點上一盤表白一下，海鮮總匯的內容也很豐富，蝦子、蛤蠣、鮭魚、干貝，奶油風味很入味，奶油香味濃厚但不會膩，燉飯吃起來有整粒米的形狀稍微有咀嚼感。海鮮都很新鮮，份量也很多，建議可以多人分食。



高粱椒鹽松阪豬 320元-店員送上這盤松阪豬前還會在桌邊做炙燒，我覺得還蠻好玩的，店員說炙燒很快速喔!哈!大家可以點這道試試看。椒鹽松阪豬調味比較簡單一點，但吃的到松阪豬的肉質爽脆，Q彈Q彈的，表皮也有炙燒過後的肉脂香氣，美味可口。



總結:這次用餐的感覺都蠻好的，店內佈置也很不錯，空間很有氛圍感輕鬆優閒，還有乾燥花的佈置真的很像到了一個花園的感覺，店員也很健談，看的出來店家很用心在營造氣氛。調酒有創意不錯喝，視覺跟味覺都有享受到，餐點的份量很適合多人享用，味道也好吃飽足感十足，如果有來大稻埕微醺花園是不錯的選擇。

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(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)

店家資訊

Tipsygarden 微醺花園

台北市大同區延平北路二段16號2樓

訂位專線:0933 397 425

訂位INLINE:https://reurl.cc/mrae3Y

-營業時間-

平日18:30-02:00

假日18:30-03:00