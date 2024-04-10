【記者許家源/苗栗報導】

在春季的輝煌時刻，從四月到五月，苗栗不僅盛開著迷人的油桐花，還有大湖草莓季的甜蜜誘惑。而在卓蘭山區，夜晚的星空下，閃爍的小精靈——螢火蟲，也開始逐漸現身。此刻，正是欣賞這些夜光小精靈的最佳時節。它們在夜晚的樹叢間飛舞，如同繁星般營造出一幕幕令人驚嘆的美景。苗栗岩川森林民宿於4月1日至5月5日，特別舉辦了一年一度的賞螢盛會，這不僅是一場生態教育的盛事，也是自然美景的盛宴。岩川森林為此準備了一系列活動，包括享用早餐、遊覽園區、參與採果、DIY彩繪，以及夜間抓蝦等活動。延伸閱讀 : 美不勝收！苗栗岩川森林民宿邀您共賞滿山滿谷的螢火蟲盛宴

螢火蟲，作為生態系統中的重要指標生物，對環境變化極為敏感。為了保護這些生物，我們首先需要保護和恢復它們的棲息環境，這包括保護森林、清理污染，並創建適合它們生存的環境。螢火蟲的微光不僅照亮了夜空，也指引著我們保護地球的方向。因此，保護螢火蟲不僅是為了這些美麗的生物本身，更是為了整個生態環境的健康。透過這樣的活動，我們能夠提升公眾對生態保護的意識，並鼓勵人們參與到生態保護的實際行動中。對於孩子們來說，這是一個絕佳的戶外學習機會，讓他們在自然的懷抱中學習和探索，同時也促進了親子間的情感交流。

螢火蟲的幼蟲通常生活在濕潤、陰暗的環境中，這些地方通常富含有機物質，如腐爛的樹葉和木材，這些都是它們的食物來源。因此，保護這些生態環境對螢火蟲的生存至關重要。然而，隨著城市化的進程，這些自然環境正面臨著消失的威脅。森林的砍伐和河流的污染都直接影響了螢火蟲的生存。岩川森林民宿所在的自然環境豐富多樣，成為了生態教育的絕佳場所。透過親身體驗和觀察，人們可以更深刻地理解生態系統的運作和生物間的相互依存關係。此外，這裡也進行了一些生態復育的工作，如保護和恢復自然環境，以及舉辦賞螢季等生態友善活動，這些都有助於提升人們對生態保護的認識和參與度。這樣的活動讓人們在享受大自然的美好同時，也能學習到生態保護的重要性。