鬥牛士經典牛排相信是許多五、六年級生，在學生時代時聚餐或情侶約會餐廳的最佳選擇，

也是我和老公結緍前，最喜歡的餐廳之一，擁有滿滿的回憶呢！

鬥牛士經典牛排1983年於士林夜市發跡，台灣早期專賣鐵板牛排的牛排攤，

隔年在台北市長安東路開設第一家牛排專賣店，店內以紅、黑色作裝潢，懸掛各種鬥牛圖，

舒適的用餐空間加上物美價廉的牛排，使鬥牛士第一家店就一炮而紅，深受消費者歡迎～

但後來鬥牛士經典牛排在北部地區僅剩長安店一家，

是去年到日月光吃打爆豬韓式燒肉時，發現了土城要新開分店的消息，就一直很期待呢！

所以開幕後和姐妹相約來這裡回味一下～

鬥牛士經典牛排土城日月光店，位在土城日月光廣場裡一樓的食尚露天廊道，

日月光廣場有2個入口，從學府路這個入口是比較近的，廣場一進去沒多久就看到囉～

搭乘捷運的話，最近的是土城站，從2號出口步行約11分鐘的腳程，

附近公車站牌是”員林里”站～

在日月光廣場就有地下停車場超方便！

停車資訊：

平日周一~週五:館內不限金額發票免費停車3小時 (國定假日除外)

假日周六、週日:每消費300元可折抵一小時停車費

單日折抵最高上限為5小時

鬥牛士經典牛排的裝潢和印象中紅、黑色系的風格很不一樣，

鬥牛士經典牛排土城日月光店是以木質調與綠色的大地配色，空間顯得輕盈，構築舒適雅緻的氛圍～

鬥牛士經典牛排下午時段是沒有休息，中午用餐潮還不少呢～

不過平日基本上是不用訂位，都有位置！

鬥牛士經典的鬥牛照片

競技場上的鬥牛士，揮灑著魔術紅巾，巧握銳利刺刀，精彩完美的演出～

自助吧區在餐廳最後方的位置，不過已不見當年的沙拉吧和甜點了！

現場提供多款飲料選擇，有果汁、汽水、紅茶、咖啡、巧克力冰沙、沙瓦、馬玉熱飲、現泡茶包等，還有兩款口味的霜淇淋。

湯品有雞蓉玉米濃湯與蕃茄牛肉蔬菜湯兩款～

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