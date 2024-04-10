熊一頂級燒肉是馬辣集團旗下的燒肉店，

自2001年進軍西門町，已陪伴大家走過20多個年頭，在台北算是老字號了！

主打平價且豐富的品項，深受學生、上班族客群的喜愛～

燒肉吃到飽只要598元起，

現在當月壽星同桌，即可享有免費「美國見島和牛」吃到飽唷！

再加入官方粉絲專頁，則可免費送北海道生食級干貝或九孔鮑魚～

舒適的用餐空間，很適合朋友聚會一起同歡！

:arrow: 線上訂位

熊一頂級燒肉西門店位在西寧南路與峨眉街交叉路口處，萬年大樓對面，

搭乘捷運至西門站6號出口走路7分鐘，

開車可停峨眉停車場，走過來不用3分鐘～

雖然是平日時段，但建議還是先訂位比較保險～～

熊一頂級燒肉西門店因為座落在三角窗的位置，所以採光還不錯！

而且很幸運我們被排在靠窗的座位，可以一邊吃著燒肉一邊欣賞街邊風景～

熊一頂級燒肉西門店吃到飽價格如下：

力士燒肉-平日午餐598元/人，平日晚餐、假日午晚餐698元/人

大關燒肉-平日午餐698元/人，平日晚餐、假日午晚餐798元/人

橫綱燒肉-平日午餐898元/人，平日晚餐、假日午晚餐998元/人

兒童（小一至小六）半價，幼童（4-6歲）200元，小童（0-3歲）免費，

以上酌收10%服務費，用餐時間2小時，

只收現金，免收開瓶費，

還是寵物友善餐廳，會免費提供寵物專用餐具～

:arrow: 線上訂位

＞＞完整文章