「美國村」是來到沖繩必逛的異國景點，這裡是以前二戰時期被美軍佔領的地方，後來戰役結束後有許多美國人因此長住下來，漸漸讓這裡出現美國濃厚的色彩跟文化，來到美國村可以欣賞到許多美式風格的建築跟商店還有美食，離開後就回到日本沖繩的景點，有種出國一次卻同時參觀兩個不同的國家。加上美國村是靠海邊的一個景點，白天陽光普照晚上可以欣賞到夕陽餘暉，漫步在河堤上格外的愜意自在，旁邊更是滿滿的特色商店跟餐廳，不用擔心餓肚子或是沒有地方逛，唯一要擔心的是時間安排的夠不夠。

景點資訊

美國村 名稱 : 沖繩美國村

日文 : 美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジ

地址 : 沖繩縣中頭郡北谷町字美濱 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-22:00 (各商店營業時間不同)

官方網站 : アメリカンビレッジAMERICAN VILLAGE

停車資訊 : 免費停車

從那霸市區開車大約40分鐘左右就可抵達，我們是住在美國住宅區的「The Beach海濱飯店」，從那裡開車只要8分鐘就能到達

周圍環境

美國村附近的停車場非常多，如果晚上前來靠近中心的停車位幾乎全滿建議直接找附近的停車場，雖然大多都是免費停車，但不同停車場會有不同的關閉時間，有些是晚上8點或9點就會關閉，要特別注意時間避免大門關閉導致無法取車回飯店

我們是直接停在「AEOM Mall(永旺 北谷店)」附設的免費停車場，這是一個24小時自由進出的停車場，逛完美國村回來可以在超市買點東西再回飯店非常方便

走到美國村商店街的途中就能開始看到許多寶可夢(神奇寶貝)的彩繪，其中光皮卡丘就佔了整面牆，裡面還隱藏一隻百變怪

美國村商店街

從停車場走過來遠遠就能看到五彩繽紛的建築物跟七彩的燈光，這裡宛如一座不夜城

許多建築物的二樓都會有天橋互相連接，在這裡仿佛走在迷宮一樣可以到處穿梭，其中更是隱藏不少美食餐廳

牆上時不時都能看到寶可夢(神奇寶貝)的彩繪，每隻都畫得栩栩如生，不過可能因為長時間日曬雨淋稍微有點掉漆，這裡也滿適合舉辦寶可夢尋寶賽寶可夢(神奇寶貝)，最快收集完指定的圖案就能得到獎品之類的哈哈~

天色漸漸暗下來後更能顯得這裡燈光的閃耀度，亮度是強到錄影拍攝幾乎不用補光燈或是等待快門補光的時間

有一點滿特別的就是整個一樓平面大多都是以商店為主，餐廳則是聚集在二樓，讓遊客可以更快鎖定同一層平面想要前往的商店或是餐廳，但因為每棟大樓都靠很近所以導航的定位可能會有點不准，還是要親自多走幾圈才能找到相關的店面

當時前往的時間是日本新年連假，不過這裡還保有美國濃厚的聖誕節氛圍，可以一次體驗到兩種不同的節日

走到中心點就是整個美國村最繽紛的地方，宛如燈火通明的拉斯維加斯不夜城

這裡也是人潮聚集最多的地方，因為非常好拍照，每位遊客一定都會停留不少時間瘋狂拍照

門口還有比人高的娃娃兵守衛，但這個身高應該要叫巨人守衛比較適當一點?!!

不少美國故事和節日角色都有，要跟每一個角色都拍到照還得等上一段時間，因為人潮真的絡繹不絕，特別是親子旅遊的家庭，這裡也是小朋友很喜歡的超人氣景點

另外要注意的點是雖然這裡晚上燈光通明，但有些商店營業的時間比較早就結束，所以建議可以下午就前來開始逛，吃完晚餐後繼續把其他營業比較晚的商店再逛完

廣場旁邊的馴鹿真的非常逗趣，坐在旁邊跟他擺出一樣的表情，還真的挺像他的兄弟姊妹XD

第一次來是直接把這整區的商店街走完一遍才開始慢慢逛裡面的商店，不過光這樣走一圈加拍照就花了我們一個多小時的時間

新年加聖誕節同時一起過到是滿新鮮的，畢竟兩個節日對日本來說只有一周的時間差

外圍的停車場全部都是古董汽車，而開這些骨董車的大多都是當地的年輕人，只能說好羨慕啊~不只有叉開還能開這麼有歷史價值的汽車。他們會把車子集中起來停在一起讓遊客盡情拍照，這點倒是十分大方且友善，如果他們看到有人在拍照還會稍微讓開避免出現在畫面中

商店推薦

商店1 名稱 : Village House

電話 : (+81)98-982-7110

地址 : 沖繩縣中頭郡北谷町字美濱9-1 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-22:00

這間主要是以女裝為主的商店，不過還是有不少男性的服裝可以逛

門口就有一個1比1的聖誕老人，手部的意思就是逛衣服時要輕聲細語不要大聲喧嘩

除了衣服外其他的配件看到最特別的就是這個貓咪裝飾

不得不說貓咪身上的花紋跟現實中的都十分相似，帶在身上遠遠看真的很像是把家裡的貓帶出來

花襯衫的種類非常多，每一排都是代表一個尺寸而且男女生是分開的，幾乎不用擔心找不到合適的款式，反倒是會看著玲瑯滿目的顏色而猶豫不決

這裡也有許多貓咪圖案的衣服，圖案都十分可愛吸引人

商店2 名稱 : Depot Island (A棟1樓)

日文 : デポアイランド

電話 : (+81)98-926-3322

地址 : 沖繩縣中頭郡北谷町字美濱9-1 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-21:00

官方網站 : Depot Island

Depot Island是美國村占地最大、建築物最多的區域，其中有一間商店就叫「Depot Island」

這間商店有各式各樣的美式風格的紀念品、衣物、海報等，店內可以逛的空間非常寬敞

許多物品看起來都像是傳統的小文物很適合當紀念品收藏或是送禮

左邊樓梯往上走還有二樓的區域可以逛，樓梯旁有一輛古董汽車

二樓是以衣物跟飾品類為主，款式的數量多到跟上一間有得比，每一間逛完都需要花上一定的時間

不過這間店的裝潢風格更有度假的氛圍，就像是來到夏威夷旅遊一樣

離開時還看到小偷的面罩，這代表的是?咳…咳…就是角色扮演用的不要想太多啊~

商店3 名稱 : 美浜硝子宇宙(SORA) – Depot Island A棟1樓

英文 : Mihama Glass (SORA)

電話 : (+81)98-936-6033

地址 : 沖繩縣中頭郡北谷町字美濱9-1 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 12:00-21:00

官方網站 : Mihama Glass

這間硝子宇宙是專門販售玻璃製品的商店，不過還有結合宇宙跟外星人的元素，我們是經過看到旁邊展示有外星人的模型而被吸引進來

走進來後主要都是玻璃製的生活用品為主，每種款式都十分精美

除了玻璃製品外還有各種配戴飾品，其中有一小區是「心情戒指」，上面的說明是會依據不同心情的變化戒指上的顏色會跟著改變，感覺就是偵測心情浮動時體溫的變化，不管是不是準的一個價格也不貴買來當紀念滿適合的，過程中顏色真的有跟著改變真的非常特別

商店4 名稱 : la.goon – Depot Island A棟1樓

電話 : (+81)98-936-5551

地址 : 沖繩縣中頭郡北谷町字美濱9-1

營業時間 : 週一~週日 11:00-21:00

這間是專門販售沖繩花襯衫的服飾店，還有包包等配件類的商品，款式也滿齊全的

衣服的花紋都非常漂亮每件都有各自的特色，不過當時前往店內是禁止拍攝的，整間店的空間跟前面幾間比起來小很多屬於單一品項為主的商店，如果有確定想買花襯衫或是包包類的商品可以直接來這間店逛一逛，也許會找到意外的收穫

結語

美國村整體的佔地非常廣，不管是白天或是晚上來逛都有各自的特色，光海岸風景搭配日照的程度就值得前往拍照留念，裡面的商店跟餐廳更是需要花上半天至一天才能逛得盡興，建議要安排美國村的行程可以直接待上一天這樣才能充分體驗美國的文化特色，不然至少下午早點過來可以經歷傍晚到晚上的日落變化。在逛商店的過程中真的會一度懷疑自己是不是來到夏威夷度假，一直到開車回飯店才感受到是來到日本沖繩旅遊，是一個可以同時體驗兩國文化的景點，離那霸市區也不算太遠停車的位子也算多。