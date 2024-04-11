埔里美食 | 炳叔烤玉米埔里店 秘製沙茶醬烤玉米 獨家限定醬烤茭白筍

炳叔烤玉米埔里店 採用30種配方秘製沙茶醬，加上獨門五烤四醬工法，打造最厚醬烤玉米。還有全台獨家限定醬烤埔里特產茭白筍，醬香四溢越吃越涮嘴！全品項都是素食，就連附近禪寺的出家僧人也都會特地來買。

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南投埔里美食推薦 炳叔烤玉米埔里店

烤玉米幾乎是大家都喜愛的夜市美食，也是台灣引以為傲的知名小吃。之前曾在台中逢甲夜市吃到炳叔烤玉米，沒想到在埔里也能吃得到了！這些年幾乎每年都會來南投兩次，越來越喜歡埔里這個山城，因此也搜集了許多美食。這次得知埔里也有炳叔烤玉米了，就特地來吃！

炳叔烤玉米埔里店 位於中山路二段上，附近有停車格，蠻好停車的。附近小吃林立，算是美食聚集地。

近年來越認識埔里，越了解在地年輕人回家鄉創業的決心及用心。他們認同自己的家鄉，與在地小農合作，發揚家鄉的農產品，讓更多人發現埔里的美好。

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炳叔烤玉米埔里店 飲料菜單

搭配很涮嘴的烤玉米， 炳叔烤玉米埔里店 推出清涼的飲品。

這天我們選了無糖的玉米鬚菜及微甜的仙草汁，真的是清涼消暑啊！

炳叔烤玉米埔里店 Uber Eats/ foodpanda 外送平台

這天我們在等待的時候，整個外送平台接單的聲音一直響不停，也有許多人都事先打電話來預訂，然後約定時間來自取。

炳叔烤玉米埔里店 口味選單

來點餐時，先選玉米的大小，然後再挑口味。大小的分別是60元、70元及80元。

口味是全素食，有原味、麻辣、咖哩、黑胡椒、哇沙米及綜合。綜合是任選兩種風味，不需再加價。

炳叔烤玉米埔里店 獨家限定醬烤筊白筍

特別喜歡埔里的特產，百香果及茭白筍，幾乎來到埔里看到茭白筍一定會買。尤其是 炳叔烤玉米埔里店 。有獨家限定醬烤筊白筍，這肯定一定要吃起來！

炳叔烤玉米埔里店 價位

炳叔烤玉米埔里店 在整理玉米時，就會先分大中小三個尺寸，分別是60、70及80元。

炳叔烤玉米埔里店 當地新鮮食材

炳叔烤玉米埔里店 跟當地小農合作，用的品種是彩虹雙色玉米。

茭白筍也是當地小農生產的，上面電話就可以知道是在地新鮮直送的。產地到餐桌，這樣不僅新鮮，減少運送流程，減碳又環保。

以肉眼就可辨識的新鮮度，實在太令人流口水了！

由於在我們前面正好有個十根烤玉米的訂單，於是我們只好稍等一下，順便看一下烤玉米的過程。

炳叔烤玉米埔里店 直立式烤爐

第一次見到這樣的直立式烤爐，真的超特别的。老闆說這是用瓦斯熱能烤玉米，有別於一般的炭火烤，不僅衛生、快速且低碳，整根玉米從生到熟只要7分鐘。

只要把玉米放入特製烤爐之中，就會開始加熱。

接下來就是五烤四醬的工法。烤完第一輪後就會插入竹棒。

為了保持好口感，烤好後還會細心地刷掉烤焦的地方。

第一醬用的是醬油，再來還會淋上香油。

然後是特製的甜辣醬及30種配方的秘製沙茶醬，都是全素的喔。

當繁複的工序完成後，整根玉米就層層疊上了香氣及滋味，金黃色澤令人食指大動啊！

這些都是由客人自選的調味料。

每一根玉米都會先上小麥粉，固定醬色。

接著才會依客人指定的口味來調味。

此時整根玉米就呈現乾爽的模樣，將所有的醬料都包覆在玉米上。

我們選了咖哩口味及哇沙米口味兩種。

每一根烤玉米都有單獨的紙袋，很方便食用。

在層層醬料及調味料的加持下，整根玉米可以說是最厚醬的玉米。咬下去後香氣十足，玉米口感也超Q的。咖哩口味有淡淡的咖哩香氣，而哇沙米口味，則是先吃到沙茶醬香，尾韻才有微微的嗆辣感出現。原本我們是想回住宿的飯店享用，但沒想到越吃越涮嘴，根本還沒到飯店就在車上嗑完了！實在是太好吃了！

醬烤茭白筍也是客人點單後才開始烤。這是全台只有在埔里店才有的醬烤茭白筍喔！

跟玉米一樣，會細心地剝除茭白筍焦色的部份。

接著就是上醬再烤過。

最後一定要加上這個最強的素食沙茶醬，這味道實在太銷魂了！

每份醬烤茭白筍，都會有兩串的份量。

還可指定要不要加辣喔！

每一個都是一口大小，咬下後盡是滿滿的醬香，還有茭白筍的清香及水份，而且不會過鹹，一下子整盒就清空了！還真令人有點意猶未盡！

這天在我們之前的十根玉米加茭白筍的訂單，結帳金額直接1000多元，原來是在附近的寺廟僧人所訂購的，全素也可以這麼好吃，是凡人也無法擋的美味！

炳叔烤玉米埔里店 獨創直立烤法，緊緊鎖住玉米的鮮甜，加上四醬的加持，整個醬香四溢，咬到的是玉米Q彈的口感，是會令人一口接一口停不下來的！另外醬烤茭白筍是 炳叔烤玉米埔里店 獨家限定，清甜美味也是推薦必點。來到埔里又多了一個美食可選擇，大家一定要去試試喔！

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炳叔烤玉米埔里店 店家資訊

FB粉絲頁： 炳叔烤玉米 埔里店

住址：南投縣埔里鎮中山路二段168號

電話：04 9290 0096

營業時間：15:00–22:00

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