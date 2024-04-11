台灣人去日本旅遊首選「沖繩」，也是沖繩親子自由行好選擇，除了可以搭飛機去沖繩以外，搭郵輪去沖繩旅遊也是一個近期超夯的選項！本篇將提供沖繩郵輪旅行相關情報供你參考，包括搭沖繩郵輪的行前準備、所需文件、五花八門的沖繩郵輪種類、沖繩郵輪價格比較以及沖繩郵輪景點等，完整石垣島郵輪、沖繩郵輪推薦資訊，如果還對沖繩郵輪自由行沒概念的看這篇就能輕鬆掌握，拎上行李就可以出發！

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為何選擇沖繩郵輪旅遊

照片來源：photoAC圖庫

讓移動過程變成渡假

同樣都是出國，搭郵輪到沖繩跟搭飛機到沖繩比較起來，沖繩遊輪最大的優勢就是能享受有如海上大飯店般的豪華遊艇體驗，船上有各式表演節目、水上樂園、美食饗宴、賭場、酒吧、健身中心等，讓漫長的移動過程轉換成度假般的體驗。

沒有行李與行程問題

此外，搭郵輪也不需擔心行李超重與行程安排的問題，船上大多沒有行李重量限制，因此如果想在沖繩當地大買特買湯湯水水類的免稅品，不用再「斤斤計較」可一次買齊一年份。行程部分，多數沖繩郵輪行程都會帶你停留本島與其他離島，一趟行程就能廣遊沖繩。當然出國必買的免稅商品行程郵輪上也都一應俱全！

住宿、交通一次包

無論三天兩夜或四天三夜，白天遊艇會靠港讓你踏上沖繩，晚上回到遊艇就能夠休息，半夜遊艇持續航行，隔日就會到達另一處港口繼續行程，因此基本上住宿、交通都不用再煩惱，郵輪沖繩相當適合家庭旅遊或怕麻煩的人出國。

圖片來源：IG@bigbamboo

沖繩郵輪旅遊的行前準備

文件準備

✅護照：郵輪沖繩也是出國，護照須具備半年以上的效期。

✅護照影本：上船後護照正本會被收走，下船前發回，若想購買免稅商品均使用護照影本辦理。

✅船票：登船時需檢查船票，預訂沖繩郵輪時，船票應妥善保管。

護照、護照影本、船票是最重要的三樣！雖然說沖繩不用另外辦簽證，但搭沖繩郵輪也是出國旅遊的一種，出發前必須確認有半年以上效期的護照。另外，上船後護照有可能會被統一管理，因此建議事先準備一份護照影本隨身攜帶，以便登島後購買免稅商品備查等。還有登船時不僅要看護照還要看船票，所以郵輪相關預約資料、登船的船票等也需妥善保管。

旅遊保險

不少旅客出國前都會刷卡買船票或飛機票來獲得信用卡公司所附贈的旅平險，但需注意的是，沖繩郵輪是屬於「非以交通運輸為目的、非定期航線及定期航班」性質，所以有可能不符合信用卡公司所附贈的旅平險受理範圍內，出發前務必要先確認好，若有需要必須另外加保沖繩郵輪旅遊平安險，以免遇到發生意外事故卻不理賠的窘境。

圖片來源：envato elements

沖繩郵輪旅遊的注意事項

個人證件

如同前述，搭郵輪到沖繩是出國性質，因此「護照、護照影本、船票」三樣一定要再三確認，碼頭不像機場一樣，通常現場是無法補辦護照的喔！

個人網路

船隻出海後就將收不到台灣的網路，因此在郵輪上要用網路，唯一的方法是購買郵輪上的衛星網路。郵輪網路通常會提供多種方案並以美金計算，缺點是價格不便宜且不一定穩定，因此除非緊急需求，不然建議旅人們放下手機好好享受船上的精彩，買最低需求量流量以備不時之需即可。而沖繩登島後的網路就是吃日本的網路，需要另購日本的網卡，建議在出發前就先依照行程日期預定好、或等。

郵輪費用

2024年沖繩郵輪費用，最便宜一個人大約會落在14,999元台幣以上，依照人數、房型、郵輪公司、旅行社、行程等不同而有變動。

其他費用

沖繩郵輪費用包含船上住宿、郵輪搭乘船票、港口稅等，但每人1,000元日幣的國際觀光旅客稅、郵輪上的服務費、郵輪上的部分飲食等付費項目，還有下船靠島後在沖繩當地移動的交通、飲食、行程等費用都是不包括在內的其他費用，因此還是建議攜帶可海外刷卡的信用卡以及日幣現金。

沖繩郵輪種類與價格比較

【名勝世界壹號】

圖片來源：kkday

沖繩郵輪行程路線：

高雄出發







基隆出發











高雄出發 基隆出發 沖繩郵輪特色：

名勝世界壹號以「舌尖上的郵輪」聞名，除了有符合亞洲人胃口的 道地中式料理 外，還有各種異國美食佳餚，服務人員多數會講中文，帶爸媽去也不用擔心語言溝通！高雄出發石垣島三天兩夜，同時段機票就要10,000了！郵輪包吃包住只要7,900，GOGO走起！

名勝世界壹號以「舌尖上的郵輪」聞名，除了有符合亞洲人胃口的 外，還有各種異國美食佳餚，服務人員多數會講中文，帶爸媽去也不用擔心語言溝通！高雄出發石垣島三天兩夜，同時段機票就要10,000了！郵輪包吃包住只要7,900，GOGO走起！ 沖繩郵輪設施：

擁有巨型羅馬風格泳池，刺激必玩的划水道，能享受熱水浴、樂隊表演和LED巨型螢幕。室內有VR探索館、星座劇院、頂級海上水療中心、美髮沙龍和兒童專屬俱樂部​。

擁有巨型羅馬風格泳池，刺激必玩的划水道，能享受熱水浴、樂隊表演和LED巨型螢幕。室內有VR探索館、星座劇院、頂級海上水療中心、美髮沙龍和兒童專屬俱樂部​。 沖繩郵輪價格範圍：7,900元～26,900元

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【地中海郵輪榮耀號】

圖片來源：IG@bigbamboo

沖繩郵輪行程路線：



沖繩郵輪特色：

斥資10億歐元​​的「地中海郵輪榮耀號」隸屬全球最大家族郵輪企業MSC，擁有300年歷史的航海世家，總面積達45萬平方米，是目前 ​​全亞洲最大的郵輪 ，同時也是基隆港有史以來最大噸位的郵輪。

斥資10億歐元​​的「地中海郵輪榮耀號」隸屬全球最大家族郵輪企業MSC，擁有300年歷史的航海世家，總面積達45萬平方米，是目前 ，同時也是基隆港有史以來最大噸位的郵輪。 沖繩郵輪設施：

在船上能盡享亞利桑那水上樂園​​、聚集200多個國際知名奢侈品牌的香榭麗舍榮耀大道​​、媲美拉斯維加斯的帝國娛樂場​​賭場、可容納千人的倫敦大劇院​​、樂高創意親子樂園、運動場​​、以及12間異國餐廳與20間酒吧等​。

在船上能盡享亞利桑那水上樂園​​、聚集200多個國際知名奢侈品牌的香榭麗舍榮耀大道​​、媲美拉斯維加斯的帝國娛樂場​​賭場、可容納千人的倫敦大劇院​​、樂高創意親子樂園、運動場​​、以及12間異國餐廳與20間酒吧等​。 沖繩郵輪價格範圍：24,900元～30,900元

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【歌詩達莎倫娜號】

圖片來源：IG@yichun_0103

沖繩郵輪行程路線：







沖繩郵輪特色：

全新改造的「歌詩達莎倫娜號​​」，以 古羅馬希臘神話 為設計靈感，充滿浪漫神秘風格的豪華遊艇​​，還有以橘黃白綠等古希臘色調打造的客房，彿置身在夢幻的眾神國度​​。

全新改造的「歌詩達莎倫娜號​​」，以 為設計靈感，充滿浪漫神秘風格的豪華遊艇​​，還有以橘黃白綠等古希臘色調打造的客房，彿置身在夢幻的眾神國度​​。 沖繩郵輪設施：

呼應古羅馬希臘神話，有跨越3層甲板的羅馬競技場​​大劇院、夏日戲水的露天愛麗絲泳池、海上操場慢跑廊、海上滑水道​​​​、​健身房、丘比特舞廳、四座美食餐廳以及三座酒吧等。

呼應古羅馬希臘神話，有跨越3層甲板的羅馬競技場​​大劇院、夏日戲水的露天愛麗絲泳池、海上操場慢跑廊、海上滑水道​​​​、​健身房、丘比特舞廳、四座美食餐廳以及三座酒吧等。 沖繩郵輪價格範圍：17,900～23,900元

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【挪威郵輪奮進號】

照片來源：雄獅旅遊官網

沖繩郵輪行程路線：









沖繩郵輪特色：

「NCL挪威郵輪奮進號」屬全球第三大郵輪集團NCL，近期斥資一億美元改裝，呈現現代尊榮豪華酒店風，2024年首航亞洲並將在2024年6月首度登台啟航的郵輪新選擇。​​​​

「NCL挪威郵輪奮進號」屬全球第三大郵輪集團NCL，近期斥資一億美元改裝，呈現現代尊榮豪華酒店風，2024年首航亞洲並將在2024年6月首度登台啟航的郵輪新選擇。​​​​ 沖繩郵輪設施：

媲美米其林等級的11處五星餐廳、甲板露天泳池、豪華StardustTheater 劇院​​、海上星巴克THE ATRIUM CAFÉ​​、Hot Tubs 室外按摩池​​、健身房、籃球場、酒吧等。

媲美米其林等級的11處五星餐廳、甲板露天泳池、豪華StardustTheater 劇院​​、海上星巴克THE ATRIUM CAFÉ​​、Hot Tubs 室外按摩池​​、健身房、籃球場、酒吧等。 沖繩郵輪價格範圍：14,999～35,940元

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其他沖繩郵輪推薦

【盛世公主號】【鑽石公主號】【麗星郵輪寶瓶星號】

其他像是「盛世公主號」、「鑽石公主號」、以及「麗星郵輪寶瓶星號」也都曾經有營運沖繩與台灣之間的航班，但2024年「盛世公主號」「鑽石公主號」暫時沒有台灣到沖繩的航班，而「麗星郵輪寶瓶星號」則已經報廢，期待日後以新姿態與大家見面，小編們掌握第一手消息會更新給大家！

沖繩郵輪必去景點推薦

沖繩郵輪旅遊目前多會安排停靠3個地點：沖繩那霸市、沖繩石垣島、沖繩宮古島。這3個地區都有著不同的特色，都很值得你一一去探訪，充分沉浸在島嶼度假幸福氛圍中。

沖繩那霸市景點推薦

作為沖繩第一門面的「那霸市」是通往沖繩各地的重要交通樞紐之地，有著獨特的風格魅力。那霸市集合眾多餐飲店和飯店的觀光都市，來到這裡可以感受琉球王國時代風貌的舊街景及歷史建築，在此大啖沖繩美食，更推薦體驗在渡假村氛圍的飯店盡情享受不一樣的休閒時光。

那霸一日遊行程推薦

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沖繩石垣島景點推薦

以豐富的珊瑚礁、蔚藍的海洋、以及紅樹林等自然景觀聞名的石垣島，距離沖繩那霸市約410公里，但離台灣卻僅有270公里，也是要前往八重山群島重要的必經之地。如詩如畫的石垣島與位於亞熱帶環境的優勢，來到這裡可以欣賞深藍大海中的悠閒景致，以及各種傳統島嶼文化。

石垣島一日遊行程推薦

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沖繩宮古島景點推薦

日本有許多著名的渡假離島勝地，其中「宮古島」也是許多人的旅遊夢想清單，是座擁有被盛讚為「宮古藍」美麗海景小島，全島由珊瑚礁島組成的宮古島，位在日本南端距離台灣不到四百公里的海面上，以觀光為主的宮古島，一年四季都適合渡假。

宮古島景點｜與那霸前濱Yonaha Beach

圖片來源：Visit Okinawa Japan

有東洋第一美之稱的「與那霸前濱海灘」。在許多旅遊書以及宮古島景點排行網站上被選為日本最棒的海灘，擁有大片又細又白的細粉沙灘和透明度很高的宮古藍大海，搭配不遠處的來間大橋，組合成眼前超遼闊的美景，是來沖繩旅行宮古島必去景點。

地址：沖縄県宮古島市下地字与那覇1199-1

宮古島景點｜伊良部大橋

圖片來源：沖繩觀光會議局

伊良部島是宮古群島中的第二大島，兩島間以伊良部大橋連接，下機就能經過絕美的伊良部大橋，非常適合開車前往，可以看到海水呈現寶石藍顏色，在橋旁有能欣賞風景的停車位，相當貼心。另外，宮古島也重要的潛水勝地，可以體驗不同深度的沖繩水上活動，例如sup、浮潛等，探索珊瑚礁、海中洞穴和水下拱門，伊良部大橋成為宮古島首選的攝影景點。

地址：沖縄縣宮古島市平良久貝

宮古島景點｜砂山海灘Sunayama beach

圖片來源：

宮古島必訪海灘，來過這裡，就會知道什麼叫水清沙幼 ！擁有晶瑩剔透的藍綠色海水就像日版馬爾地夫，從台灣來這裡，除了搭郵輪之外，就是搭飛機到沖繩本島再轉機過來，而砂山海灘著名的景觀就是象鼻形狀的岩石，非常推薦大家來這邊玩，會莫名的想奔向大海。

地址：沖繩縣宮古島市平良荷川取

宮古島一日遊行程推薦

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沖繩郵輪常見問題

Q.搭郵輪需要帶護照或辦簽證嗎？

雖然說沖繩不用另外辦簽證，但搭沖繩郵輪也是出國旅遊的一種，出發前必須確認有半年以上效期的護照。

Q.郵輪上有Wi-Fi網路可以連嗎？

郵輪上有付費wifi可使用，可購買郵輪上的衛星網路。沖繩登島後的網路需要另購日本的網卡，建議在出發前就先依照行程日期預定好日本sim卡、Esim卡、或WIFI分享器等。

Q.搭郵輪會不會容易暈船？

若是海面上出現較大的風浪，船身是會晃動的，平常如果會暈車的朋友，建議隨身攜帶暈車藥，搭乘交通工具前30 ~60分鐘服藥。另外，郵輪配備高科技的平衡裝置，大部份的航程是算平穩的。

Q.搭郵輪需要提早多久報到？

須在郵輪正式啟航前3小時登船，建議啟航前2至3小時前報到，超過時間的話大多都是不給予退費的，一定要準時哦！

Q.搭郵輪有行李重量限制嗎？

搭乘郵輪進行海上旅遊，大部分是沒有行李件數和重量限制的。因此如果想在沖繩當地大買特買湯湯水水類的免稅品，不用再「斤斤計較」。

Q.搭郵輪途中受傷或需要就醫時怎麼辦？

雖然郵輪有提供急救和醫療服務，但需要額外付費。若遇到緊急狀況，郵輪公司也會安排靠岸進行治療，建議大家也可以攜帶一些常備藥品，避免多花冤枉錢哦。

Q.郵輪電壓？

郵輪基本上的電壓為110/220伏特，不過還是建議大家自行準備萬用轉接頭比較保險，因為插頭型式可能會隨地區有所不同。

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