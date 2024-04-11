台中新店報報-微景火車店，位於鐵道上DR2700型柴油客車中的綠植小店，超可愛多肉植物、觀葉植物小盆栽，還有圓滾滾的綠藻球!
位於台中車站旁的台中驛鐵道文化園區真的是越來越好逛，
之前分享過鐵道咖啡mamonaku cafe，
這一次要分享的則是DR2700型柴油客車上的綠植小店-微景火車店。
|台中新店 微景火車店 位置
|台中新店 微景火車店 店內空間
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台中 微景火車店 位置
微景火車店位於臺中驛鐵道文化園區的舊鐵道月台上，
在光華號的後方。
可以逛完光華號後，
經過車廂通道，
直接走到微景火車店。
也可以由月台上的車廂門直接進入微景火車店。
在銀白色的復古車廂中，
看著車窗中透著綠意，
讓人很想趕快走進去一探究竟。
台中 微景火車店 店內空間
整節車廂展示面積大約一半，
左右兩側都是可愛的小盆栽、綠植設計。
室內也點綴了些觀葉植物。
以水晶球搭配乾燥花與公仔，
在桌面上多了療癒的小擺件，
整理起來又不像單純乾燥花卉那樣容易積灰塵。
以造型有質感的玻璃器皿搭配多肉植物與公仔娃娃，
帶著綠意的小小空間就精緻的呈現眼前。
感覺有點刺刺的XD
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小巧的玻璃球裡迷你的多肉場景，
就像一顆顆的小小的星球一樣。
各種搭配都很可愛。
讓人有點難以取捨。
旁邊還有一個小小的溫室，
喜歡綠植的朋友應該也很想整組搬回家吧
裏頭是一顆顆綠色小圓球，
不管是擺在桌面，
或是懸掛起來都很好看。
以三角燒杯搭配小巧的多肉植物，
擺在桌上不僅多了些文藝感。
三角燒杯中的小森林，
感覺就像是小小的生態瓶。
桌上空間不大的，
還有這麼迷你的版本，
尤其是以舊底片膠捲盒為器皿的，
看起來真的很別緻。
最讓我驚喜的是有曾經非常熱門的綠藻球，
用燒杯裝起來，
看起來更好看了。
現場也有香氛和擴香石。
還有美美的永生花花束，
要送禮也很方便。
現場接受現金、台灣PAY、LINE PAY和信用卡支付，
美美的小盆栽、花束送禮自用都很體面喔!!
台中 微景火車店 店家資訊
時間：11:00-20:00
地點：台中市中區台灣大道一段𝟏號(DR2720車廂)
【本文為自行前往後之心得，內文心得純屬個人分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿