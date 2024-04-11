台中新店報報-微景火車店，位於鐵道上DR2700型柴油客車中的綠植小店，超可愛多肉植物、觀葉植物小盆栽，還有圓滾滾的綠藻球!

位於台中車站旁的台中驛鐵道文化園區真的是越來越好逛，

之前分享過鐵道咖啡mamonaku cafe，

這一次要分享的則是DR2700型柴油客車上的綠植小店-微景火車店。

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台中 微景火車店 位置

微景火車店位於臺中驛鐵道文化園區的舊鐵道月台上，

在光華號的後方。



可以逛完光華號後，

經過車廂通道，

直接走到微景火車店。



也可以由月台上的車廂門直接進入微景火車店。

在銀白色的復古車廂中，

看著車窗中透著綠意，

讓人很想趕快走進去一探究竟。

台中 微景火車店 店內空間

整節車廂展示面積大約一半，

左右兩側都是可愛的小盆栽、綠植設計。

室內也點綴了些觀葉植物。

以水晶球搭配乾燥花與公仔，

在桌面上多了療癒的小擺件，

整理起來又不像單純乾燥花卉那樣容易積灰塵。

以造型有質感的玻璃器皿搭配多肉植物與公仔娃娃，

帶著綠意的小小空間就精緻的呈現眼前。



感覺有點刺刺的XD

]

小巧的玻璃球裡迷你的多肉場景，

就像一顆顆的小小的星球一樣。

各種搭配都很可愛。

讓人有點難以取捨。

旁邊還有一個小小的溫室，

喜歡綠植的朋友應該也很想整組搬回家吧

裏頭是一顆顆綠色小圓球，

不管是擺在桌面，

或是懸掛起來都很好看。

以三角燒杯搭配小巧的多肉植物，

擺在桌上不僅多了些文藝感。

三角燒杯中的小森林，

感覺就像是小小的生態瓶。

桌上空間不大的，

還有這麼迷你的版本，

尤其是以舊底片膠捲盒為器皿的，

看起來真的很別緻。

最讓我驚喜的是有曾經非常熱門的綠藻球，

用燒杯裝起來，

看起來更好看了。

現場也有香氛和擴香石。

還有美美的永生花花束，

要送禮也很方便。

現場接受現金、台灣PAY、LINE PAY和信用卡支付，

美美的小盆栽、花束送禮自用都很體面喔!!

台中 微景火車店 店家資訊

時間：11:00-20:00

地點：台中市中區台灣大道一段𝟏號(DR2720車廂)

【本文為自行前往後之心得，內文心得純屬個人分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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