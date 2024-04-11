中壢中原大學夜市美食推薦這家扯厚腿，扯厚腿算是中原大學夜市蠻傳奇的小攤子，是專賣去骨雞腿排與牛小排攤子，不知道從什麼時候開始爆紅！現在開攤就直接排爆，有一段時間缺溫體雞，甚至一個小時不到就全部賣光光，尤其是香煎雞腿排、牛排時，那個香氣充滿整條小巷，香氣無疑是扯厚腿最大攬客武器！

扯厚腿｜交通方式、停車資訊

扯厚腿的攤位就在大仁四街跟五街口，扯厚腿的攤位就小小的，雖說表定營業時間是寫下午三點半營業到晚上七點，實際上很多時候不到六點就賣光光了，尤其是牛排，大概開攤五分鐘就沒了，生意真的超好，光是領號碼牌都要排隊

扯厚腿｜菜單、點餐方式

到了扯厚腿直接趕快跟老闆娘點餐拿號碼牌，扯厚腿品項只有兩種：去骨雞腿排、牛小排，雞腿排有分大小份，不過有六種調味料可以選，香濃起司、玫瑰鹽、檸檬椒鹽、蒙特婁黑胡椒、綜合香蒜、辣味、孜然，如果不是一開攤就來，通常等候時間大概是40分～1小時左右

扯厚腿都是現點現煎，基本上都是煎沒停的啦，煎台上排滿雞腿排跟牛排，煎的滋滋作響，光聽到聲音跟味道一正個都是超誘人的，雞腿排是整塊上去煎，煎好再分切，不管是牛排或雞腿排配料則都是洋蔥絲

扯厚腿｜香煎雞腿排（檸檬椒鹽）、美味牛小排

牛小排切成塊狀厚度和嫩度都相當適口，肉質非常嫩滑，雖然帶有一些筋，但不會太過影響口感，不會讓人覺得卡牙。最重要的是肉質一點也不柴，牛排下面搭配的洋蔥甜味十足，不會有辛辣感，吃起來還能品嘗到美味的肉汁感，算是好吃的牛排，重點也不會很貴

香煎雞腿排（檸檬椒鹽），香煎雞腿排外皮煎的金黃酥香，我們點的是大份的，這樣才120元，整個便當盒都蓋不起來的狀態，超級滿！然後因為我們是點檸檬椒鹽，所以有兩片檸檬，吃的時候可以先吃原味，再把檸檬汁擠上去

加了檸檬汁的雞腿排吃起來帶著檸檬清香感，而且不會太鹹太油膩，雞腿排真的很多汁，外皮的焦香感也很棒，雞腿排下面鋪的是洋蔥絲，會吸收雞腿排的肉汁，吃起來很香甜，我個人覺得雞腿排比牛排強啦

吃過扯厚腿之後就能明白為什麼這裡的生意如此興隆，價格實惠外而且味道也相當不錯，在一般的便當店，單點雞腿的價格現在早就超過65元，這裡味道也遠遠超出一般雞腿排的美味，相當物超所值啊，如果下回來中原夜市，時間許可的話，建議可以買扯厚腿吃看看唷！

扯厚腿

地址：桃園市中壢區大仁四街13號

電話：0930 576 720

營業時間：15:30–19:00（週日到18:00) 週六公休

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