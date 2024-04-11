阿牛仔牛肉湯真的是CP值超級高，之前問在台南的朋友，他們說其實不太會去市區吃牛肉湯，想吃就會去善化，他說就隨便看你要哪一家都差不多，後來發現這家阿牛仔牛肉湯也太強了，google評價超高，然後點牛肉湯還送肉燥飯吃到飽，真的有夠狂的啦，花點小錢就吃超飽的！

阿牛仔牛肉湯｜交通方式＆停車資訊

阿牛仔牛肉湯就位在善化區中山路，距離善化夜市、深緣及水-善糖文化園也很近，玩完可以順道來喝牛肉湯，營業時間從11:00–23:40，所以晚上常有很多當地人來這吃宵夜

善化有全國規模最大的肉品屠宰場，全台溫體牛都從這裡直送，所以在善化的牛肉湯店直接都會從肉品市場進貨，從產地到餐桌最短距離，阿牛仔牛肉湯的牆上也有溫體牛的屠宰衛生證明

阿牛仔牛肉湯｜菜單價目表

阿牛仔牛肉湯的菜單如下，低消一個人是100元，內用可以白飯、肉燥飯吃到飽，牛肉湯系列一碗小的只要100元，炒牛肉也是只要100元而已，蔥蛋、燙青菜也只要30元，真的是有夠便宜的，產地優勢！

自助區餐具醬料自取，白飯跟肉燥都可以自己裝，肉燥也沒在跟你客氣，裡面滿滿的肉燥！然後竟然還有豆輪跟滷鳥蛋，吃到飽真的太讚了！

阿牛仔牛肉湯｜牛肉湯、炒牛肉、肉燥飯

低消一百元，兩個人就點了一碗牛肉湯（小）、炒牛肉、肉燥飯（吃到飽），這樣才$200！

牛肉湯點小的就很大碗，大概就是市區的份量，一百元肉還很多，阿牛仔牛肉湯不加味精，就是純粹的溫體牛肉湯，肉量也是很多，湯頭喝起來很清甜，這樣才100！

溫體牛是五分熟，他是切得稍微薄一點，所以吃起來很嫩，因為沒有什麼調味，如果想吃重一點口味，可以自己加薑絲或是米酒（桌上有），溫體牛可以沾豆瓣醬，但個人覺得單吃味道就蠻好的

肉燥是吃到飽，然後就是南部的肉燥飯口味，鹹鹹甜甜的很涮嘴，吃起來還有膠質感，裡面還有豆輪跟滷鳥蛋，老實說我覺得就算他單賣也不過分，讓人吃到飽真的超級佛心！

炒牛肉份量也蠻多的，是切成片狀的溫體牛加上芥蘭跟豆瓣醬拌炒，算是很重口味，大火爆炒鑊氣有炒出來，牛肉也很嫩，但口味真的蠻重的，吃到最後感覺過鹹，但配湯或的搭白飯我是覺得差不多還行

阿牛仔牛肉湯評價其實蠻兩極的，愛的人很愛，不喜歡的人嫌的一無是處，反正牛肉湯在台南大概就跟嘉義火雞肉飯一樣，人人心中都有一碗最好喝的牛肉湯，阿牛仔牛肉湯我是喜歡的，畢竟一百元可以喝到不小碗的溫體牛肉湯跟肉燥飯吃到飽，這麼香的價位不吃嗎？

阿牛仔牛肉湯

地址：台南市善化區中山路440號

電話：0955 558 185

營業時間：11:00–23:40（週一公休）

店家/景點資訊

店家名稱：阿牛仔牛肉湯

所在地址：臺灣台南市善化區中山路440號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-23:40

店家電話：0955 558 185

評價：★★★★★

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