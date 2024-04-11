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台北冰淇淋名店「好正商行HAO ZHENG」開幕至今雖然只有一年多，但推出的六款時令水果口味和盛夏六款限定酒香風味吸引了無數人前往，成為了IG 打卡名店。店裏除了美味的清爽低脂義式冰淇淋，清新時尚的風格，裏外皆美有內涵也有外在，難怪開幕後就爆紅!!! 也有人說這裏是台北最多正妹朝聖的冰淇淋店呢 ! 值得一提的這裏提供大人味的限定酒香風味冰淇淋，像是用梅乃宿柚子酒及台啤18天的冰淇淋，真的很少見，保證一口就難忘，沒嚐過的朋友一定要來嚐嚐看( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

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好正商行 店家資訊

好正商行 交通停車

自行開車： Google導航輸入 好正商行

Google導航輸入 停車場： 好正商行 附近的市民大道有付費停車場，搭捷運來很方便

「忠孝復興站6號出口」步行約10分左右，看到這個路口走進來就到了

好正冰店 環境介紹

「好正商行 / 好正冰店」位於忠孝復興捷運站

這裏已經靠近市民大道了，離捷運站大約7-8分就到了，離微風廣場百貨也不遠

這裏雖然位於台北東區巷弄之中，但這一帶美食林立，特別是這家主打義式冰淇淋專賣店，和附近的店家很不一樣

門口可愛的方形招牌

走到門口就覺得這裏的風格很特別，外型是以近年來流行的莫蘭迪色，有點像是奶茶色。簡約又時尚，質感很不錯

難怪開幕不久就很轟動，馬上成為IG網美打卡景點，開幕就爆紅。

這裏的品項很簡單，主要以Gelato（義式冰淇淋）為主，再搭配精緻茶飲為輔

特別是這裏的口味很特別，除了用台灣當令水果為作為原料，還有不少酒類做成的冰淇淋哦( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

因為店面不大，所以只有幾個座位區，大部份人都是拿著在外面吃

好正冰店 菜單價位

一般口味，雙球150元，大人系(酒類Gelato) 單球90元、兩球170元，也有提供咖啡與茶可點

這個冰櫃很厲害吧，直接把原料擺在一旁，幾乎一目了然!!

除了清爽的水果糸列外，一定要來嚐嚐成人版限定冰淇淋系列！像是貝禮詩奶酒、柚子酒，還有台灣特別的「台啤18天」!

這裏也很大方，還會讓顧客試吃!!!

選好冰淇淋口味，在後方結帳，直接收現金付款

好正冰店 心得評價

柚子酒口味和台啤18天口味

因為酒類的比較少見，所以這次選了柚子酒和18天口味的!!

柚子酒的嚐的出非常高雅的果香及酒味，18天的則是有淡淡啤酒香，尾韻則是帶有甜甜的水果風味

口感綿密滑順卻有清爽的感覺，而且這種義式的冰淇淋，低糖低脂，非常適合現代人啊

冰紅茶

臨走之前，叫了一杯茶飲外帶。這裏的紅茶滿好喝的!! 杯杯現煮溫順不澀帶有自然的甜香

除了原料不錯外，應該和這種看起來很厲害的機器處理起來也有關係

杯子上印有可愛插圖

這種義式冰淇淋其實很適合一年四季吃!!! 當成飯後甜甜清清口很不錯。當然現在時序已漸漸入夏，來嚐點不一樣的大人味冰淇淋，相信會對冰品會有不同的體會哦

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