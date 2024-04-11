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高雄市苓雅區吃。高雄市｜苓雅區。「蔡氏排骨炒飯」阮綜合醫院周遭美食，經常大排長龍需要久候的快餐店「蔡氏排骨炒飯」

2024-04-11 14:10:03 樂天小高&樂天人生 人氣：106
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樂天小高&樂天人生

發表篇數：2427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：蔡氏排骨炒飯
phone0933-788 619
place高雄市苓雅區高雄市苓雅區成功一路161號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在成功路上透天店面大大扛棒很顯眼。 

這間「蔡氏排骨炒飯」是看到格友分享才收入口袋名單，打著「平價版鼎泰豐」因此在網路上竄紅，店家地處在熱鬧的阮綜合醫院美食商圈，隔壁是知名的和記肉骨茶跟菜粽李兩家名店，小高利用平日午餐時間前來外帶便當，用餐尖峰時段大概等候20分鐘取到餐，小高發現店家廚師都很年輕且身強力壯，使出吃奶力量炒出這鍋氣滿滿的炒飯，小高品嚐完覺得美味定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店面騎樓下有機車停放出入有點擁擠。 

室內空間前方就規劃成料理廚房，這蔡氏炒飯的Logo超級顯著。 

櫃檯前有放置菜單供顧客拿取自行畫選。

菜單有分內用跟外帶供顧客挑選，菜單主要分類有特製炒飯、經典炒飯、爪哇咖喱炒飯、炒麵、便當、鮮料湯品、品味小點及涼品/冷飲等，菜單品項很多可選擇定價合理。

吧台裡就是開放式廚房環境維持整潔，就在這裡點餐與結帳再取餐。 

生意非常的好裡面擠滿忙碌的工作人員。 

這是室內用餐空間環境整潔明亮舒適。

大門有放置菜單、佐料及餐具供自行取用。 

室內有裝設冷氣供顧客舒適用餐。 

小高今天就點蔡氏滷排骨炒飯100元、蔡氏炸排骨炒飯100元及古早味香腸炒飯80元等。  

這是蔡氏滷排骨炒飯100元。

這蔡氏排骨飯就是簡單的蛋炒飯再鋪上排骨，這整個排骨便當份量足定價合理。

這滷排骨很厚實滷的不軟爛軟Q好吃。 

這蛋炒飯粒粒分明充滿鍋氣軟Q好吃。 

 蔡氏炸排骨炒飯100元

這炸排骨事實上與滷排骨口味很接近好吃。  

這是古早味香腸炒飯80元。

這香腸炒飯我覺得炒飯充滿鍋氣真好吃，但是香腸的香氣沒有逼出來，完全不像是在吃香腸炒飯的感受。 

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「蔡氏排骨炒飯」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍內，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：蔡氏排骨炒飯

地址：802高雄市苓雅區成功一路161號 

營業時間：09:30–13:30, 16:00–20:00 （不定期公休）

電話：0933-788-619

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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