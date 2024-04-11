位在成功路上透天店面大大扛棒很顯眼。

這間「蔡氏排骨炒飯」是看到格友分享才收入口袋名單，打著「平價版鼎泰豐」因此在網路上竄紅，店家地處在熱鬧的阮綜合醫院美食商圈，隔壁是知名的和記肉骨茶跟菜粽李兩家名店，小高利用平日午餐時間前來外帶便當，用餐尖峰時段大概等候20分鐘取到餐，小高發現店家廚師都很年輕且身強力壯，使出吃奶力量炒出這鍋氣滿滿的炒飯，小高品嚐完覺得美味定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店面騎樓下有機車停放出入有點擁擠。

室內空間前方就規劃成料理廚房，這蔡氏炒飯的Logo超級顯著。

櫃檯前有放置菜單供顧客拿取自行畫選。

菜單有分內用跟外帶供顧客挑選，菜單主要分類有特製炒飯、經典炒飯、爪哇咖喱炒飯、炒麵、便當、鮮料湯品、品味小點及涼品/冷飲等，菜單品項很多可選擇定價合理。

吧台裡就是開放式廚房環境維持整潔，就在這裡點餐與結帳再取餐。

生意非常的好裡面擠滿忙碌的工作人員。

這是室內用餐空間環境整潔明亮舒適。

大門有放置菜單、佐料及餐具供自行取用。

室內有裝設冷氣供顧客舒適用餐。

小高今天就點蔡氏滷排骨炒飯100元、蔡氏炸排骨炒飯100元及古早味香腸炒飯80元等。

這是蔡氏滷排骨炒飯100元。

這蔡氏排骨飯就是簡單的蛋炒飯再鋪上排骨，這整個排骨便當份量足定價合理。

這滷排骨很厚實滷的不軟爛軟Q好吃 。

這蛋炒飯粒粒分明充滿鍋氣軟Q好吃。

蔡氏炸排骨炒飯100元

這炸排骨事實上與滷排骨口味很接近好吃 。

這是古早味香腸炒飯80元。

這香腸炒飯我覺得炒飯充滿鍋氣真好吃，但是香腸的香氣沒有逼出來，完全不像是在吃香腸炒飯的感受。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「蔡氏排骨炒飯」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍內，值得樂天小高推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖

店家資訊：蔡氏排骨炒飯

地址：802高雄市苓雅區成功一路161號

營業時間：09:30–13:30, 16:00–20:00 （不定期公休）

電話：0933-788-619

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com