在臉書社團中看到有不少網友分享「阿金江浙小館」，每一篇都燒得我不要不要的。難得有大家反應都很不錯，而我卻還沒有踩點過的餐廳，當然要來吃看看啊!

樸實的用餐環境中透露出歲月歷史痕跡~

阿金江浙小館合席多道料理，價格實惠，CP值很高!

🥢肴豬腳二吃

肴豬腳二吃口味不膩口，一整坨豬腳只要860元，真的很猛。和老婆兩人可以嗑掉一份豬腳(但後面的湯會吃不完)，剩下的骨頭會被回收拿去煮湯。豬腳煮出來的湯，這湯的底很像有金華火腿的那個醃篤鮮，湯頭濃郁深厚，香氣滿點，還有冬粉會吸滿湯汁，我覺得這道真的必點!

🥢原汁牛肉

原汁牛肉是阿金江浙小館推薦的菜色，牛肉看起來不起眼，半筋半肉入口，牛肉燉得很透，卻還保有一些口感，這道厲害了!

🥢臭豆腐

臭豆腐正常表現，豆腐軟嫩又美味，好好吃~

🥢烤麩

熟知岳岳欲食的粉絲們不用多說都知道，只要有烤麩，我一定點爆。這烤麩口味偏重，不過仍舊是好吃的!

🥢獅子頭

這道的獅子頭個頭很大，但很容易散掉，味道不錯!

阿金江浙小館菜色選擇多，個人覺得除了今天品嚐到的之外，還有其他的料理也很吸引我，下次再找多點人來一起吃。另外值得一提的是，好險我們是在阿金江浙小館剛開門的時間用餐，不然基本上位置都已經被預定完了，建議大家要去之前先預約嘿!