福德正神又稱土地公，在台灣人大小村落都可以看到身影，

南投土地公求財，以竹山鎮紫南宮最為耳熟能詳，附近車程約半個小時，

坐落在中寮鄉山腰樟平溪旁的「石龍宮-泡麵土地公」也是赫赫有名喔！

傳說1950年代，村內有人生病，向石龍宮泡麵土地公祈願後得到庇佑，

於是立願恭塑神像，該村民說夢見土地公自稱原是古代武將，五十多歲死後歸神，

還特別交代恭塑神像時，鬍鬚一定要黑色，921地震後，廟方加建堤防工程，

並設立可停放近百輛車的停車場，想要前來石龍宮泡麵土地公這裡，還是建議自行開車，

最為方便，因周邊沒有太多公車站牌，有的話班次也蠻少的，所以比較不方便。

每到假日石龍宮都有滿滿的攤販聚集成市集，販售各種在地土產和小吃，

不少人都會帶泡麵來參拜，這裡的街道亦有商店販售各種泡麵喔！

我們來時，還看到有人請布袋戲來還願啦！！

中寮石龍宮（泡麵土地公）如何拜最靈驗呢？

來到這裡拜拜，先點上五柱香，按照以下路線參拜：

一樓萬善爺（三炷香）、三樓土地公（兩柱香），

到了三樓土地公（石龍宮），可以先把金紙和供品放在供桌上，

面朝外，先向天公爐拜，持香入內拜土地公，拜的時候要說明：

１、姓名、家裡住址、出生年月等。

２、求什麼與願望？（講得越清楚越好）。

３、約等到20到30分鐘，即可開始燒金紙（燒之前在雙手合十拜三次）。

４、結束後，記得再回到土地公前雙手膜拜並感謝。 泡麵土地公由來？據說，這是以前北部生意人、賽鴿愛好者帶起這股風潮的唷！

接著又遇1980年代大家樂風行，賭徒經常三更半夜呼朋引伴到求名牌到深夜，

便以泡麵止飢，後來，來這裡的信眾，多以帶泡麵祭祀、來此吃泡麵，

泡麵土地公就是這樣的由來啊！也有許多信眾把整箱泡麵拜完，

就留在這裡供大家食用，廟方也有提供泡麵，讓信眾免費食用平安泡麵。

所以來石龍宮，一定要到這裡吃泡麵土地公的平安泡麵唷！

這不僅是與土地公分享福氣，也代表著平安、吉祥的寓意。

二樓服務台區有各種廠牌的泡麵，一籃一籃地擺放，免費供大家選擇，

只要不浪費，不貪心帶走，都可以隨意吃到飽喔～～

我們還順手捐了點香油錢，感謝泡麵土地公提供那麼棒的平安麵，

廟方還貼心提供遮陽雅座、餐桌椅，24小時備有熱飲水機呢！

石龍宮泡麵土地公旁邊的景色山明水淨，幽靜舒服，吃碗泡麵都覺得享受呢！

想要避開人潮？建議時間：平日中午前、避開假日、避開農曆初一和十五號、

避開農曆二月初二（土地公誕辰＝生日）又稱"頭牙"或稱「龍抬頭」，

這天最多人來向土地公拜壽，然後請土地公賜予錢母與發財水啦！

小知識：一般拜土地公的供品？

土地公最喜歡的土豆仁（花生）、麻糬、酒三大食品，

因為「花生」代表吃到老、「麻糬」代表黏錢、「酒」活的長長久久，

加上個人準備的三牲供品、水果都可以。

石龍宮／泡麵土地公

開放時間：24小時

電話：04-92602087

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號