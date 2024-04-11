現代人飲食也越來越講究健康，夏天快到天氣漸熱也想吃得清爽點

這時候【夏威夷生魚飯】就是大家的好選擇

桃園區目前除了 It's poke藝文店跟波奇走走南平店之外，又新開一家囉!

【NON POKE】夏威夷生魚飯

店址: 桃園區中華路70號

電話: 0925-093-862

營業時間: 11:00-20:30

這家新開的夏威夷碗就在桃園區中華路上，就在桃園車站商圈

店裡空間不大，有一排吧檯座位跟幾張桌子，就這樣

接著來看看菜單吧，可以選擇店家組合好的幾種口味或是自己搭配

最貴的是招牌夏威夷，219元

也可以自己選擇喜歡的組合

基本組合從89元開始

選基底，選蛋白質，選配料，選醬料，選灑料

竟然有比去吃刨冰更複雜的食物 :)

這菜單也算蠻貼心的，可以看著慢慢想慢慢畫

之前遇過直接講的，容易選擇困難的我實在對店員不好意思

還有一件貼心的事，醬料可以選擇直接淋上去或是另外裝

這點真的很棒，其實某些醬料的熱量也很高

全部淋上去無形中會增加很多不必要的熱量

建議大家醬料另外裝，真的需要再加一些就好

好! 今天第一次來吃，直接選擇配好的雞肉POKE, 119元，醬料我選【招牌美式辣美乃滋】另外裝

但店員說他一開始忘記所以有淋一些在菜上，所以是長這個樣子

夏威夷碗果然看起來就是好清爽的感覺，而且這碗看起來份量不少，

醬料也給得不少(所以再次強調記得另外裝)

基底我選的是【糙米跟生菜各半】，分量真的蠻多的喔! 如果不會很餓的話，基底也可以選擇全部生菜

整體而言，吃起來很清爽，招牌美式辣美乃滋吃起來就像一點點辣沒那麼甜的美乃滋

像是在Chipolte會吃到的醬料:) 蠻特別的

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