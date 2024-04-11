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這次去台北並沒有特別想吃什麼料理，剛好「My灶」離住宿飯店很近，所以第一天晚上就前往來用餐，可惜到的時候已經客滿，所以就先預約第二天晚餐，My灶主要是以台灣家庭味的私房料理為主，也因為他是必比登推薦餐廳所以旅咖來嘗試看看。

My灶地理位置

「My灶」是台灣家庭味私房料理餐廳，於2020年的時候獲得必比登推薦餐廳，位於台北市中山區松江路100巷9-1號，在巷弄裡面，停車並不是很方便，可能要停遠一點在走過來!!搜尋附近停車場。

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餐廳外面也有放上菜單，可以先看看在考慮要不要進去吃，建議如果確定要來用餐要先打電話預約喔!當天要吃幾乎是沒位置的!

My灶菜單

菜單看上去，讓旅咖有點想離開的感覺，畢竟是台式料理，我們才兩大一小真的很難點餐，比較建議是一群人來吃會比較划算，也比較好點餐!!!價格上確實是偏高，是不是經過必比登推介後的餐廳價格都是那麼高呢?

My灶用餐環境

用餐環境位於一樓，隔壁也有包廂可以使用，絕大部分都是以圓桌為主，所以比較建議家族聚餐，多人用餐!!

My灶用菜色

口水雞($360)

因為價格偏高，也不知道要點那些菜色，點太多也吃不完，所以我們只點了四道菜，口水雞部分，麻醬與辣油比例適中！雞肉很嫩！還蠻推薦的！

炸物拼盤($340)

店家也推薦可以點炸物拼盤，有香腸、蝦餅、軟絲丸、雞卷與紅燒肉可以選擇，我們只有選擇香腸與蝦餅。

香腸偏甜，搭上蒜片剛剛好~沒有特別好吃!

金錢蝦餅裡面有兩隻蝦(沒記錯的話)，除了蝦漿好像還有加入荸薺，有脆脆的口感，還算好吃，口味較淡，可以沾醬來吃!!

鹹蛋杏鮑菇($350)

鹹蛋杏鮑菇這道菜還不錯，杏鮑菇切塊，裹著鹹蛋黃，還蠻香的，裡面還有甜不辣與四季豆，還算不錯!!

滷肉飯($90)

這碗滷肉飯是我一生中目前吃到最貴的，一小碗90元，我覺得有點膩，光是他附上的醃蘿蔔根本不夠解膩，所以又點了一罐梅子汁來解膩!!!

如果有想來吃還是建議一群人或者家庭來吃，不然真的不知道要怎麼點，價格上也偏高，像這次我們吃了這樣幾道菜，連同服務費10%就花了1550元，然後付完錢沒有開發票???真的價格偏高!!想吃的還是可以來吃啦!!

店家/景點資訊

店家名稱：My灶

所在地址：10491臺灣台北市中山區松江路100巷9-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：0225222697

評價：★★★★

備註資訊：

營業時間

11:30–14:00、17:30–21:30

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