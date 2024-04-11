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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市中西區吃。台南市｜中西區。「森一男豚骨拉麵」置身在河樂廣場旁剛開幕半年日式拉麵專門店「森一男豚骨拉麵」。

台南市中西區吃。台南市｜中西區。「森一男豚骨拉麵」置身在河樂廣場旁剛開幕半年日式拉麵專門店「森一男豚骨拉麵」。

2024-04-11 14:30:10 樂天小高&樂天人生 人氣：105
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：森一男豚骨拉麵
place台南市中西區中正362號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在中正路上正對面就是知名的河樂廣場。 

這間「森一男豚骨拉麵」是看到格友分享才收入口袋名單，今天就利用假日午餐時間專程前來品嚐，森一男拉麵就在知名河樂廣場旁的透天店面，這間拉麵店裡面設置座位數量相當多，因此來用餐遇到客滿的狀況相對會偏低，觀看菜單主打豚骨湯頭的拉麵店，以豚骨湯底為基礎發展出5重風味可選擇，小高品嚐覺得中規中矩定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐看看。

店面外裝潢很傳統日式簡約的風格很舒服，外頭有放置厚重的木椅供休憩。 

電動門打開迎面是很有質感的料理吧台。 

裡面女性廚師正在煮拉麵的麵條，拉麵麵條是知名的立成製麵場所製作的。

這大器的料理吧台充滿日式餐廳的氛圍，板前座位區規劃的很舒適。 

這料理吧台真的很大一座位子也多。

這是店內開放式用餐空間裝潢簡約舒服。 

店內有擺放票卷機供顧客自行點選。 

後方用餐空間呈現出日式簡約文青氣息舒服，還有設置傳統日式庭院造景真悠閒。 

這票卷機設計很容易操作，菜單有有五種口味拉麵跟叉燒飯可選擇，額外還有小菜與飲品供搭配，菜單品項很多定價還可接受。

這裡還可使用掃QR碼手機來點餐。 

小高就點原味豚骨拉麵250元、香辣豚骨拉麵260元及蒜頭豚骨拉麵260元等。  

這碗是原味豚骨拉麵250元。

這碗豚骨拉麵使用很傳統日式瓷碗來裝盛，裡面配料跟份量足定價合理範圍，拉麵裡有叉燒肉、溏心蛋、海苔、木耳、洋蔥丁及蔥花等，配料很傳統沒有特別新奇地方。  

這湯頭選擇較少的豬背脂來享用，湯頭充滿大骨香氣濃醇不膩好喝

整顆溏心蛋很軟黏真好吃

這裡面應該有2片叉燒肉，叉燒切的還算是厚實且炙燒過，叉燒很入味軟Q不柴還不錯吃。 

這裡是使用細卷麵條很軟Q好吃

這碗是蒜頭豚骨拉麵260元。

拉麵裡有叉燒肉、溏心蛋、海苔、木耳、洋蔥丁、蒜頭、及蔥花等

湯頭濃厚蒜頭滋味很甘醇不油膩好喝

這碗細卷麵條我選擇偏硬的口感，麵條應該久泡湯頭不會覺得硬好吃。 

這碗是香辣豚骨拉麵260元。

這湯頭小高選擇微辣來增加風味，湯頭微微辣很開胃好喝。 

這裡沒有免費替玉（加麵）優惠服務，拉麵麵條份量足能讓成人吃飽喔！

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「森一男豚骨拉麵」用餐空間很日式舒服，服務親切，整體口感有水準定價稍微偏高，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：森一男豚骨拉麵

地址：700台南市中西區中正路362號 

營業時間：11:30–20:00（不定期公休） 

電話： 06-223-1168 

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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