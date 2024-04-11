位在中正路上正對面就是知名的河樂廣場。

這間「森一男豚骨拉麵」是看到格友分享才收入口袋名單，今天就利用假日午餐時間專程前來品嚐，森一男拉麵就在知名河樂廣場旁的透天店面，這間拉麵店裡面設置座位數量相當多，因此來用餐遇到客滿的狀況相對會偏低，觀看菜單主打豚骨湯頭的拉麵店，以豚骨湯底為基礎發展出5重風味可選擇，小高品嚐覺得中規中矩定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐看看。

店面外裝潢很傳統日式簡約的風格很舒服，外頭有放置厚重的木椅供休憩。

電動門打開迎面是很有質感的料理吧台。

裡面女性廚師正在煮拉麵的麵條，拉麵麵條是知名的立成製麵場所製作的。

這大器的料理吧台充滿日式餐廳的氛圍，板前座位區規劃的很舒適。

這料理吧台真的很大一座位子也多。

這是店內開放式用餐空間裝潢簡約舒服。

店內有擺放票卷機供顧客自行點選。

後方用餐空間呈現出日式簡約文青氣息舒服，還有設置傳統日式庭院造景真悠閒。

這票卷機設計很容易操作，菜單有有五種口味拉麵跟叉燒飯可選擇，額外還有小菜與飲品供搭配，菜單品項很多定價還可接受。

這裡還可使用掃QR碼手機來點餐。

小高就點原味豚骨拉麵250元、香辣豚骨拉麵260元及蒜頭豚骨拉麵260元等。

這碗是原味豚骨拉麵250元。

這碗豚骨拉麵使用很傳統日式瓷碗來裝盛，裡面配料跟份量足定價合理範圍，拉麵裡有叉燒肉、溏心蛋、海苔、木耳、洋蔥丁及蔥花等，配料很傳統沒有特別新奇地方。

這湯頭選擇較少的豬背脂來享用，湯頭充滿大骨香氣濃醇不膩好喝 。

整顆溏心蛋很軟黏真好吃 。

這裡面應該有2片叉燒肉，叉燒切的還算是厚實且炙燒過，叉燒很入味軟Q不柴還不錯吃 。

這裡是使用細卷麵條很軟Q好吃 。

這碗是蒜頭豚骨拉麵260元。

拉麵裡有叉燒肉、溏心蛋、海苔、木耳、洋蔥丁、蒜頭、及蔥花等

湯頭濃厚蒜頭滋味很甘醇不油膩好喝 。

這碗細卷麵條我選擇偏硬的口感，麵條應該久泡湯頭不會覺得硬好吃。

這碗是香辣豚骨拉麵260元。

這湯頭小高選擇微辣來增加風味，湯頭微微辣很開胃好喝 。

這裡沒有免費替玉（加麵）優惠服務，拉麵麵條份量足能讓成人吃飽喔！

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「森一男豚骨拉麵」用餐空間很日式舒服，服務親切，整體口感有水準定價稍微偏高，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：森一男豚骨拉麵

地址：700台南市中西區中正路362號

營業時間：11:30–20:00（不定期公休）

電話： 06-223-1168

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com