終於來吃看看被我收藏已久的「老王咖哩」，位於北區五義街，鄰近中國醫，從外觀到內用區明亮整潔，唐揚雞咖哩飯一份只要$170！肉量超多！CP值超高！而且很美味！！！日式咖哩濃郁滋味令人念念不忘~重點內用可預約，不用怕撲空！

店外觀有個招財貓圖案搭配手繪風的招牌字超可愛~

假日下午5:30剛好不用候位，再晚一點點來就已經人潮滿滿了！內用可預約，也有不少坐位有放上已預約的牌子~

內用有開水及冰紅茶可免費取用，冰紅茶甜度剛好很不錯~

老王咖哩菜單

基本的牛豬雞都有！這次點了燉牛肉和炸雞口味，兩個不分軒輊的美味！

▼燉牛王咖哩$200+太陽蛋$20

必須點顆太陽蛋戳破與咖哩飯拌著吃吧！

他們的咖哩是比較大眾口味偏日式~香氣蠻濃郁的，他們的辣是在淋上辣油的，若不想吃辣可以在點餐食勾選不加辣油~

這個牛超級讚！！！是燉至軟嫩甚至入口即化的牛腩肉塊！帶點嫩筋咀嚼種帶點膠質口感~是牛肉控會很喜歡的！

▼炸雞王咖哩$170+大尾炸蝦$35

炸雞意外得讓人驚艷！因為份量實在超多！！！炸雞個個大塊又多汁！裹粉不會太厚，麵衣口感是酥脆的！這樣一份$170~CP值超高的！

炸蝦口味還行~可加可不加

炸地瓜還蠻不錯的！聽說每次搭配的蔬菜都有些不一樣，這次剛好是我喜歡的高麗菜與玉米粒，但我還是比較偏好搭配烤蔬菜的咖哩，滋味會比較搭~

▼煉乳銀絲卷$35

螺旋銀絲卷的造型層層分明，炸得酥脆，又不會油膩~淋上煉乳，整體口感很不錯！

整體來說，老王咖哩絕對是可以回訪的好店！可以預約、環境整潔、餐點美味、價格實惠，燉牛王不錯但炸雞王更優！！！如果我住在附近一定變常客！

【 老王咖哩 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=100076429805466

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/currywang2021/

▸ 地址｜台中市北區五義街149號

▸ 電話｜04-22071188

▸ 營業時間｜11:00-14:00。17:00-20:30。周六公休

▸ 可電話訂位及訂餐



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