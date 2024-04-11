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台中北區｜CP值高日式濃醇咖哩飯，炸雞厚實多汁份量多到爆！｜老王咖哩

2024-04-11 15:57:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：101
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窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：210篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老王咖哩
phone04-22071188
place台中市北區五義街149號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中北區｜CP值高日式濃醇咖哩飯，炸雞厚實多汁份量多到爆！｜

 

終於來吃看看被我收藏已久的「老王咖哩」，位於北區五義街，鄰近中國醫，從外觀到內用區明亮整潔，唐揚雞咖哩飯一份只要$170！肉量超多！CP值超高！而且很美味！！！日式咖哩濃郁滋味令人念念不忘~重點內用可預約，不用怕撲空！

台中北區｜CP值高日式濃醇咖哩飯，炸雞厚實多汁份量多到爆！｜

店外觀有個招財貓圖案搭配手繪風的招牌字超可愛~

 

 

台中北區｜CP值高日式濃醇咖哩飯，炸雞厚實多汁份量多到爆！｜台中北區｜CP值高日式濃醇咖哩飯，炸雞厚實多汁份量多到爆！｜

假日下午5:30剛好不用候位，再晚一點點來就已經人潮滿滿了！內用可預約，也有不少坐位有放上已預約的牌子~

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內用有開水及冰紅茶可免費取用，冰紅茶甜度剛好很不錯~

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老王咖哩菜單

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基本的牛豬雞都有！這次點了燉牛肉和炸雞口味，兩個不分軒輊的美味！

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燉牛王咖哩$200+太陽蛋$20

必須點顆太陽蛋戳破與咖哩飯拌著吃吧！

 

 

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他們的咖哩是比較大眾口味偏日式~香氣蠻濃郁的，他們的辣是在淋上辣油的，若不想吃辣可以在點餐食勾選不加辣油~

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這個牛超級讚！！！是燉至軟嫩甚至入口即化的牛腩肉塊！帶點嫩筋咀嚼種帶點膠質口感~是牛肉控會很喜歡的！

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炸雞王咖哩$170+大尾炸蝦$35

 

 

 

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炸雞意外得讓人驚艷！因為份量實在超多！！！炸雞個個大塊又多汁！裹粉不會太厚，麵衣口感是酥脆的！這樣一份$170~CP值超高的！

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炸蝦口味還行~可加可不加

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炸地瓜還蠻不錯的！聽說每次搭配的蔬菜都有些不一樣，這次剛好是我喜歡的高麗菜與玉米粒，但我還是比較偏好搭配烤蔬菜的咖哩，滋味會比較搭~

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煉乳銀絲卷$35

螺旋銀絲卷的造型層層分明，炸得酥脆，又不會油膩~淋上煉乳，整體口感很不錯！

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整體來說，老王咖哩絕對是可以回訪的好店！可以預約、環境整潔、餐點美味、價格實惠，燉牛王不錯但炸雞王更優！！！如果我住在附近一定變常客！

 

【 老王咖哩 】
店家FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100076429805466
店家IG https://www.instagram.com/currywang2021/
地址｜台中市北區五義街149
電話｜04-22071188
營業時間｜11:00-14:0017:00-20:30。周六公休
可電話訂位及訂餐


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